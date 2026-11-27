Генералу МВД Малькову предъявили окончательное обвинение по восьми статьям

Tекст: Денис Тельманов

Генерал обвиняется по восьми статьям, в том числе в хищении топлива у МВД, получении трех взяток, злоупотреблении должностными полномочиями и незаконном образовании юридического лица, передает РИА «Новости».

«Следствие в пятницу предъявило генералу Малькову окончательное обвинение, ему вменяются два эпизода растраты на общую сумму более 610 млн рублей, добавилась статья 222 УК РФ о хранении оружия, речь идет о патронах от охотничьего карабина», – рассказал его адвокат Андрей Гривцов.

Изначально Мальков находился в СИЗО, затем его перевели под домашний арест. В конце октября суд вернул его в следственный изолятор, так как следствие сочло нарушением условий домашнего ареста его поход в ресторан Christian в Москве.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду Мосгорсуд отказался перевести из СИЗО под домашний арест генерала Малькова.

В прошлом месяце суд ужесточил ему меру пресечения по делу о хищении служебного моторного топлива.

В сентябре суд принял решение перевести его из следственного изолятора под домашний арест.