Совфед одобрил закон об обязанности производителей раскрывать состав вейпов

Tекст: Денис Тельманов

Теперь к коммерческой тайне нельзя будет отнести сведения о наличии и количестве веществ в составе сигарет и вейпов, передает РИА «Новости». Нововведение коснется ингредиентов, которые усиливают никотиновую зависимость, оказывают токсическое воздействие, а также имеют канцерогенные, мутагенные и репротоксические свойства.

Кроме того, речь идет о веществах, которые приобретают такие характеристики при нагревании или тлении.

В пояснительной записке указано об ожидании улучшения демографической и социально-экономической ситуации в России после реализации инициативы. Закон вступит в силу с 1 января 2027 года.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в середине месяца депутаты Госдумы приняли закон об обязанности производителей раскрывать данные об ингредиентах табачных изделий.

В прошлом месяце Государственная дума одобрила инициативу в первом чтении.

Летом проект об исключении состава никотиновых смесей из коммерческой тайны внесли в нижнюю палату парламента.