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Совфед обязал производителей вейпов и сигарет раскрывать состав продукции
Совфед одобрил закон об обязанности производителей раскрывать состав вейпов
Совет Федерации одобрил поправки в закон о коммерческой тайне, которые обязывают производителей табачных изделий и никотинсодержащей продукции раскрывать информацию об используемых ингредиентах.
Теперь к коммерческой тайне нельзя будет отнести сведения о наличии и количестве веществ в составе сигарет и вейпов, передает РИА «Новости». Нововведение коснется ингредиентов, которые усиливают никотиновую зависимость, оказывают токсическое воздействие, а также имеют канцерогенные, мутагенные и репротоксические свойства.
Кроме того, речь идет о веществах, которые приобретают такие характеристики при нагревании или тлении.
В пояснительной записке указано об ожидании улучшения демографической и социально-экономической ситуации в России после реализации инициативы. Закон вступит в силу с 1 января 2027 года.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в середине месяца депутаты Госдумы приняли закон об обязанности производителей раскрывать данные об ингредиентах табачных изделий.
В прошлом месяце Государственная дума одобрила инициативу в первом чтении.
Летом проект об исключении состава никотиновых смесей из коммерческой тайны внесли в нижнюю палату парламента.