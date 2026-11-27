Поэзия здесь и сейчас – это форма любви без иллюзий. Мы пережили девяностые и пережили нулевые, мы отказались от мифа о светлом будущем, а поэзия отказалась от роли матери-утешительницы. Поэт – тот, кто говорит правду, даже если ему не верят.0 комментариев
Лукашенко направился с визитом в Оман, Вьетнам и ОАЭ
Президент Белоруссии Александр Лукашенко начал рабочий визит в страны Персидского залива и Юго-Восточной Азии, первым делом прибыв в Оман.
Об этом сообщает близкий к пресс-службе белорусского лидера Telegram-канал «Пул Первого». В Маскате Лукашенко планирует обсудить выполнение достигнутых ранее двусторонних соглашений, передает РИА «Новости». Белоруссия и Оман реализуют дорожную карту сотрудничества на 2026–2027 годы.
Кроме того, в программу поездки входят Вьетнам и Объединенные Арабские Эмираты. В Ханое пройдут официальные переговоры по укреплению двустороннего взаимодействия, а в Абу-Даби президент Белоруссии примет участие в Конференции ООН и проведет ряд встреч.
Как писала газета ВЗГЛЯД, летом Александр Лукашенко во время визита в Индонезию назвал Минск географическим центром для ведения дел со всей Европой.
В прошлом году Минск объяснил присутствие сыновей президента Белоруссии Виктора и Николая на переговорах в Омане особым статусом диалога.
Александр Лукашенко сообщил о выделении республике участка в Омане для создания туристического кластера.