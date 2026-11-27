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Минздрав анонсировал расширение перечня клеточных технологий по ОМС
Минздрав: Перечень клеточных технологий по ОМС расширят в 2027 году
Перечень биомедицинских клеточных технологий, применяемых по ОМС, планируется расширить в федеральных учреждениях в 2027 году, сообщил первый замминистра здравоохранения Владимир Зеленский.
«На следующий год мы планируем ровно так же расширять перечень технологий клеточными биомедицинскими технологиями в федеральных учреждениях. И по мере тиражирования этих технологий дальше они будут погружаться уже в территориальные программы обязательного медицинского страхования и разворачиваться», – цитирует Зеленского ТАСС.
Он добавил, что в рамках ОМС используется ступенчатая система трансляции технологий в регионы.
Зеленский также напомнил, что в 2026 году в программу ОМС включили CAR-T-терапию для лечения онкогематологических заболеваний и технологии применения онкологических вакцин в учреждениях Минздрава и ФМБА.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале месяца Минздрав пообещал включить новые виды высокотехнологичной медпомощи в ОМС.
В прошлом месяце ведомство предложило пополнить программу госгарантий новыми методами лечения.
В октябре министр здравоохранения Михаил Мурашко сообщил о включении индивидуальных вакцин и клеточной терапии в систему ОМС.