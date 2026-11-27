Минздрав: Перечень клеточных технологий по ОМС расширят в 2027 году

Tекст: Алексей Дегтярёв

«На следующий год мы планируем ровно так же расширять перечень технологий клеточными биомедицинскими технологиями в федеральных учреждениях. И по мере тиражирования этих технологий дальше они будут погружаться уже в территориальные программы обязательного медицинского страхования и разворачиваться», – цитирует Зеленского ТАСС.

Он добавил, что в рамках ОМС используется ступенчатая система трансляции технологий в регионы.

Зеленский также напомнил, что в 2026 году в программу ОМС включили CAR-T-терапию для лечения онкогематологических заболеваний и технологии применения онкологических вакцин в учреждениях Минздрава и ФМБА.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале месяца Минздрав пообещал включить новые виды высокотехнологичной медпомощи в ОМС.

В прошлом месяце ведомство предложило пополнить программу госгарантий новыми методами лечения.

В октябре министр здравоохранения Михаил Мурашко сообщил о включении индивидуальных вакцин и клеточной терапии в систему ОМС.