Tекст: Дарья Григоренко

Судебные приставы получили четкие сроки для передачи конфискованного имущества в федеральную и региональную собственность. Соответствующие изменения вносятся в закон «Об исполнительном производстве», передает РИА «Новости».

Согласно документу, пристав обязан направить уведомление о готовности к передаче имущества в течение 10 дней с момента его обнаружения. В документе необходимо указать наименование, количество, местонахождение и описание объектов с фотографиями. Сама передача должна состояться в срок не более 30 дней после получения уведомления.

Новые правила также затрагивают процедуру обращения в доход государства активов, законность происхождения которых не удалось доказать в рамках антикоррупционного законодательства.

Ранее порядок передачи имущества субъектам России отсутствовал. Региональные власти были вынуждены принимать самостоятельные нормативные акты, что нарушало единство правового регулирования. Закон вступит в силу через десять дней после официального опубликования.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце Верховный суд России назвал существенным нарушением закона отсутствие в приговоре решения о конфискации полученных преступным путем средств.