Поэзия здесь и сейчас – это форма любви без иллюзий. Мы пережили девяностые и пережили нулевые, мы отказались от мифа о светлом будущем, а поэзия отказалась от роли матери-утешительницы. Поэт – тот, кто говорит правду, даже если ему не верят.0 комментариев
Совфед одобрил закон о порядке передачи конфискованного имущества государству
Верхняя палата парламента одобрила закон, устанавливающий единые правила и сроки передачи конфискованного имущества в собственность государства и регионов.
Судебные приставы получили четкие сроки для передачи конфискованного имущества в федеральную и региональную собственность. Соответствующие изменения вносятся в закон «Об исполнительном производстве», передает РИА «Новости».
Согласно документу, пристав обязан направить уведомление о готовности к передаче имущества в течение 10 дней с момента его обнаружения. В документе необходимо указать наименование, количество, местонахождение и описание объектов с фотографиями. Сама передача должна состояться в срок не более 30 дней после получения уведомления.
Новые правила также затрагивают процедуру обращения в доход государства активов, законность происхождения которых не удалось доказать в рамках антикоррупционного законодательства.
Ранее порядок передачи имущества субъектам России отсутствовал. Региональные власти были вынуждены принимать самостоятельные нормативные акты, что нарушало единство правового регулирования. Закон вступит в силу через десять дней после официального опубликования.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце Верховный суд России назвал существенным нарушением закона отсутствие в приговоре решения о конфискации полученных преступным путем средств.