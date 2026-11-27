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Мировые бренды одежды перенесли заказы из Бангладеш в Индию из-за протестов
Reuters: Бренды одежды перенесли заказы из Бангладеш в Индию из-за протестов
Глобальные ретейлеры модной одежды, включая Zara и H&M, перенесли почти десятую часть своих ежемесячных заказов из Бангладеш в другие азиатские страны в первой половине ноября на фоне трудовых протестов, сообщили владельцы фабрик.
С 1 по 18 ноября бренды перенаправили заказы на сумму около 254 млн долларов из Бангладеш, при этом большинство из них переместилось в соседнюю Индию, пишет Reuters. Протесты привели к потерям производства на сумму более 400 млн долларов, по данным Ассоциации производителей и экспортеров одежды Бангладеш (BGMEA).
Владельцы фабрик, говорившие на условиях анонимности, сообщили, что беспорядки побудили Zara, H&M, Marks & Spencer, Celio и другие мировые бренды перенаправить заказы, при этом Индия получила большую часть бизнеса.
В среду Бангладеш одобрил повышение минимальной заработной платы для работников швейной промышленности на 36%, однако повышение оказалось самым низким за последние четыре десятилетия и значительно меньше требований рабочих, что спровоцировало новые столкновения с полицией.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг СМИ сообщили о масштабных протестах рабочих швейных фабрик в Бангладеш с требованиями повышения оплаты труда.
Во вторник рабочие потребовали повышения минимальной заработной платы до 240,7 доллара.