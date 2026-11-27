Reuters: Бренды одежды перенесли заказы из Бангладеш в Индию из-за протестов

Tекст: Валерия Городецкая

С 1 по 18 ноября бренды перенаправили заказы на сумму около 254 млн долларов из Бангладеш, при этом большинство из них переместилось в соседнюю Индию, пишет Reuters. Протесты привели к потерям производства на сумму более 400 млн долларов, по данным Ассоциации производителей и экспортеров одежды Бангладеш (BGMEA).

Владельцы фабрик, говорившие на условиях анонимности, сообщили, что беспорядки побудили Zara, H&M, Marks & Spencer, Celio и другие мировые бренды перенаправить заказы, при этом Индия получила большую часть бизнеса.

В среду Бангладеш одобрил повышение минимальной заработной платы для работников швейной промышленности на 36%, однако повышение оказалось самым низким за последние четыре десятилетия и значительно меньше требований рабочих, что спровоцировало новые столкновения с полицией.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг СМИ сообщили о масштабных протестах рабочих швейных фабрик в Бангладеш с требованиями повышения оплаты труда.

Во вторник рабочие потребовали повышения минимальной заработной платы до 240,7 доллара.