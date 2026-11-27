ГИБДД Башкирии: Двое пассажиров автобуса госпитализированы после ДТП

Tекст: Валерия Городецкая

Автобус ПАЗ опрокинулся около трех часов дня при въезде в село Енгалышево Чишминского района Башкирии, сообщил Севастьянов в Max. По предварительным данным, 61-летний водитель при выполнении поворота не справился с управлением, в салоне находились шесть пассажиров.

В результате ДТП 11-летний и 69-летний пассажиры с различными травмами госпитализированы в медучреждения Уфы.

По факту аварии проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг в Каменском районе Свердловской области рейсовый автобус с десятью пассажирами перевернулся на бок, пострадавших нет.

В конце октября в Тукаевском районе Татарстана рейсовый автобус ПАЗ столкнулся с самосвалом HOWO, есть пострадавшие.

В середине октября в Уфе в ДТП с тремя автомобилями пострадали семь человек, включая шестерых детей.