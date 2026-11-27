Культурно-молодежный центр в Запорожской области поврежден при обстреле ВСУ

Tекст: Дарья Григоренко

«В городе Каменке-Днепровской в результате обстрела со стороны киевского режима значительные повреждения получил культурно-молодежный центр, благо пострадавших нет», – сообщил Балицкий в Max.

В момент атаки в здании никого не было. Пострадал только фасад центра, однако разрушения носят серьезный характер. В настоящее время на месте происшествия работают оперативные службы.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале месяца мирный житель получил ранения при ударе украинских военных по гражданскому транспорту в Каменско-Днепровском округе.

В прошлом месяце мирная жительница пострадала при обстреле округа.

В начале октября здание центра занятости было уничтожено дроном в Каменке-Днепровской.