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Здание культурно-молодежного центра пострадало при обстреле Каменки-Днепровской
Культурно-молодежный центр в Запорожской области поврежден при обстреле ВСУ
В Каменке-Днепровской Запорожской области в результате обстрела со стороны Вооруженных сил Украины получил повреждения культурно-молодежный центр, сообщил глава региона Евгений Балицкий.
«В городе Каменке-Днепровской в результате обстрела со стороны киевского режима значительные повреждения получил культурно-молодежный центр, благо пострадавших нет», – сообщил Балицкий в Max.
В момент атаки в здании никого не было. Пострадал только фасад центра, однако разрушения носят серьезный характер. В настоящее время на месте происшествия работают оперативные службы.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале месяца мирный житель получил ранения при ударе украинских военных по гражданскому транспорту в Каменско-Днепровском округе.
В прошлом месяце мирная жительница пострадала при обстреле округа.
В начале октября здание центра занятости было уничтожено дроном в Каменке-Днепровской.