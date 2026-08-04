Tекст: Денис Тельманов

О произошедшем 4 августа сообщило агентство РИА «Новости» со ссылкой на львовскую областную прокуратуру.

«Прокуроры Франковской окружной прокуратуры города Львова направили в суд обвинительный акт в отношении 60-летней жительницы Пустомытовского района, которая содействовала незаконной переправке лица через государственную границу Украины», – говорится в заявлении ведомства.

По данным следствия, женщина со второй группой инвалидности за деньги заключила фиктивный брак с 41-летним военнообязанным львовянином, чтобы он смог беспрепятственно уехать с Украины и уклониться от мобилизации.

В августе 2023 года мужчина вместе с бывшей женой пересек границу на автомобиле, выступив сопровождающим своей новой жены-инвалида при выезде в Польшу.

В прокуратуре уточнили, что женщина-инвалид позже пешком вернулась из Польши на Украину, тогда как ее фиктивный супруг остался за границей. Ей вменяют незаконную переправку гражданина через государственную границу, максимальное наказание по этой статье составляет пять лет лишения свободы.

Киевский режим, по сообщениям, столкнулся с острой нехваткой личного состава в войсках, а силовые действия сотрудников военкоматов постоянно вызывают скандалы и протесты.

В интернете распространяются видео жесткой мобилизации, где мужчин силой заталкивают в микроавтобусы и нередко избивают. На этом фоне многие граждане призывного возраста на Украине нелегально бегут из страны, поджигают военкоматы и скрываются по домам.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в Киеве полицейские задержали мужчину, продававшего за 30 тыс. долларов фиктивный брак с женщиной-инвалидом для увольнения военного из ВСУ.

В Киевской области следователи раскрыли схему незаконного вывоза украинских солдат из воинских частей за деньги.

В Львовской области украинские правоохранители разоблачили организатора нелегального канала выезда призывников в Евросоюз под видом гастролей.