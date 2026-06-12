Иностранец вывозил украинских уклонистов под видом музыкантов

На Украине задержали иностранца за переправку уклонистов под видом музыкантов

Tекст: Мария Иванова

Правоохранительные органы Украины разоблачили схему незаконной переправки граждан за границу под видом проведения культурных мероприятий, передает РИА «Новости».

«Гастроли в Европу за 12 тыс. долларов: в Львовской области разоблачили организатора схемы выезда военнообязанных. Координировал проведение фиктивных культурно-художественных мероприятий в странах Европейского союза 48-летний иностранец с видом на постоянное жительство на Украине», – сообщили в Национальной полиции.

По информации следствия, данные мужчин вносились в систему «Шлях» как участников группы, отправляющейся на гастроли. Стоимость услуги варьировалась от восьми до 12 тыс. долларов.

Организатора задержали при получении аванса. Ему предъявлено обвинение в незаконной переправке лиц через границу, что грозит лишением свободы на срок до девяти лет. На фоне нехватки личного состава в рядах ВСУ мужчины призывного возраста пытаются избежать мобилизации различными способами.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале июня украинские пограничники ликвидировали канал незаконной переправки мужчин призывного возраста в Словакию.

В апреле в Запорожье создали для вывоза дезертиров за границу фиктивное круглосуточное такси.

Зимой сотрудники военкоматов в Ивано-Франковской области за деньги перевозили уклонистов к румынской границе на служебных автомобилях.