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Иностранец вывозил украинских уклонистов под видом музыкантов
На Украине задержали иностранца за переправку уклонистов под видом музыкантов
Во Львовской области задержали организатора нелегального канала, который за 12 тыс. долларов переправлял призывников в Евросоюз под видом гастролей.
Правоохранительные органы Украины разоблачили схему незаконной переправки граждан за границу под видом проведения культурных мероприятий, передает РИА «Новости».
«Гастроли в Европу за 12 тыс. долларов: в Львовской области разоблачили организатора схемы выезда военнообязанных. Координировал проведение фиктивных культурно-художественных мероприятий в странах Европейского союза 48-летний иностранец с видом на постоянное жительство на Украине», – сообщили в Национальной полиции.
По информации следствия, данные мужчин вносились в систему «Шлях» как участников группы, отправляющейся на гастроли. Стоимость услуги варьировалась от восьми до 12 тыс. долларов.
Организатора задержали при получении аванса. Ему предъявлено обвинение в незаконной переправке лиц через границу, что грозит лишением свободы на срок до девяти лет. На фоне нехватки личного состава в рядах ВСУ мужчины призывного возраста пытаются избежать мобилизации различными способами.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале июня украинские пограничники ликвидировали канал незаконной переправки мужчин призывного возраста в Словакию.
В апреле в Запорожье создали для вывоза дезертиров за границу фиктивное круглосуточное такси.
Зимой сотрудники военкоматов в Ивано-Франковской области за деньги перевозили уклонистов к румынской границе на служебных автомобилях.