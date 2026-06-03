На Украине задержали переправлявших уклонистов в Словакию мужчин

Tекст: Дарья Григоренко

Украинские пограничники совместно с полицией задержали четырех участников схемы незаконной переправки уклонистов за рубеж. Злоумышленники организовали канал переправки мужчин призывного возраста через украинско-словацкую границу, передает РИА «Новости».

«Оперативники Чопского пограничного отряда совместно с сотрудниками Национальной полиции ликвидировали… канал незаконной переправки мужчин призывного возраста через украинско-словацкую границу. За незаконный «трансфер» мужчины заплатили 26,5 тыс. долларов. Четыре фигуранта задержаны», – говорится в сообщении Госпогранслужбы страны.

Проводника и двух жителей Киевской области взяли с поличным на окраине села Завосино, расположенного в километре от границы. Позже в ходе обысков были задержаны еще трое соучастников. В преступную группу входили трое закарпатцев и один киевлянин. Примечательно, что один из задержанных использовал фальшивые документы и жетоны сотрудника международной полиции.

Всем задержанным предъявлено обвинение в незаконной переправке лиц через государственную границу. Им грозит до девяти лет лишения свободы. Суд уже избрал обвиняемым меру пресечения в виде содержания под стражей.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в мае сотрудники правоохранительных органов задержали организаторов схемы по нелегальной переправке уклонистов за пределы Украины.

Месяцем ранее в Запорожье злоумышленники создали подпольное такси для вывоза дезертиров за границу.

В январе следователи раскрыли канал незаконной транспортировки призывников в Румынию на служебных автомобилях военкоматов.