Портрет Че Гевары на груди не делает вас похожим на Че Гевару. Голубая футболка с числом «10» не делает вас похожим на Марадону. Но еще хуже, когда вам вообще всё равно, что и на каком языке на вас написано. Это просто неуважение к себе.7 комментариев
На Украине задержали переправлявших уклонистов в Словакию мужчин
В Закарпатской области на западе Украины правоохранители ликвидировали канал незаконной миграции мужчин призывного возраста, желавших избежать мобилизации и уехать в Словакию за крупную сумму, сообщила госпогранслужба страны.
Украинские пограничники совместно с полицией задержали четырех участников схемы незаконной переправки уклонистов за рубеж. Злоумышленники организовали канал переправки мужчин призывного возраста через украинско-словацкую границу, передает РИА «Новости».
«Оперативники Чопского пограничного отряда совместно с сотрудниками Национальной полиции ликвидировали… канал незаконной переправки мужчин призывного возраста через украинско-словацкую границу. За незаконный «трансфер» мужчины заплатили 26,5 тыс. долларов. Четыре фигуранта задержаны», – говорится в сообщении Госпогранслужбы страны.
Проводника и двух жителей Киевской области взяли с поличным на окраине села Завосино, расположенного в километре от границы. Позже в ходе обысков были задержаны еще трое соучастников. В преступную группу входили трое закарпатцев и один киевлянин. Примечательно, что один из задержанных использовал фальшивые документы и жетоны сотрудника международной полиции.
Всем задержанным предъявлено обвинение в незаконной переправке лиц через государственную границу. Им грозит до девяти лет лишения свободы. Суд уже избрал обвиняемым меру пресечения в виде содержания под стражей.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в мае сотрудники правоохранительных органов задержали организаторов схемы по нелегальной переправке уклонистов за пределы Украины.
Месяцем ранее в Запорожье злоумышленники создали подпольное такси для вывоза дезертиров за границу.
В январе следователи раскрыли канал незаконной транспортировки призывников в Румынию на служебных автомобилях военкоматов.