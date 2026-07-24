Румынский F-16 сбил нарушивший воздушное пространство страны беспилотник

Tекст: Дмитрий Зубарев

Президент Бухареста Никушор Дан сообщил об инциденте в небе над страной, передает РИА «Новости». По словам лидера государства, боевая авиация успешно перехватила цель.

«Сегодня утром, около 11.00 румынский пилот на истребителе F-16 сбил беспилотник, вторгшийся в воздушное пространство нашей страны. Территория была безлюдна, поэтому пилот смог произвести выстрел без какого-либо риска», – сообщил президент в социальной сети Facebook* (запрещена в РФ как экстремистская).

Сейчас на месте падения обломков работают профильные службы, выясняющие все обстоятельства произошедшего. Ранее парламент государства утвердил законодательную инициативу, разрешающую уничтожать дроны-нарушители. На фоне этих событий Североатлантический альянс усилил контроль за румынским небом, разместив там дополнительные комплексы раннего предупреждения.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в мае президент Румынии Никушор Дан сообщил о невозможности безопасного перехвата беспилотника над городом Галац.

Глава государства назвал падение этого дрона результатом работы украинской системы противовоздушной обороны.

После данного инцидента Британия направила свою военную авиацию на румынскую территорию для патрулирования воздушного пространства.