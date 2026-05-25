В МИД сообщили о готовности обратиться в Международный суд ООН из-за Прибалтики
Российские дипломаты намерены перевести претензии к Латвии, Литве и Эстонии в судебное русло из-за притеснений русскоязычного населения и запрета на использование русского языка, сообщили в МИД.
Дипломаты МИД планируют обратиться в Международный суд ООН из-за политики ущемления прав русских в странах Прибалтики. В дипведомстве отметили, что попытки урегулировать разногласия путем переговоров с Латвией, Литвой и Эстонией оказались безрезультатными.
В МИД подчеркнули, что неоднократно призывали Латвию, Литву и Эстонию к международной ответственности в связи с этими продолжающимися нарушениями.
«Однако власти этих стран отказываются прекратить свою противоправную политику, все попытки урегулировать разногласия путем переговоров оказываются безрезультатными. В этой связи нам, очевидно, придется перевести наши претензии в судебное русло путем обращения в главный судебный орган ООН – Международный суд», – сообщили «Известиям» в МИД.
Власти прибалтийских республик последовательно запрещают использование русского языка, переписывают историю и преследуют несогласных с их политикой. В частности, в январе к 10 годам заключения приговорили правозащитника Александра Гапоненко.
Эксперты считают, что рассмотрение жалобы России в суде ООН может занять годы, но это привлечет мировое внимание к проблеме русофобии.
Ранее Москва уже обращалась в международные инстанции, включая управление Верховного комиссара ООН по правам человека и Верховного комиссара ОБСЕ по делам нацменьшинств. Однако содержательного ответа от этих структур добиться не удалось.
В МИД России добавили, что ведут системную работу на всех правозащитных площадках для привлечения внимания к карательной политике прибалтийских стран.
