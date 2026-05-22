Российские школьники завоевали 12 медалей на международной олимпиаде по биологии

Tекст: Дмитрий Зубарев

Учащиеся из России успешно выступили на II Открытой международной биологической олимпиаде школьников (OIBO), сообщает пресс-служба Минпросвещения РФ, передает РИА «Новости». В соревнованиях приняли участие представители 17 стран.

«Российская сборная завоевала 11 золотых и одну серебряную медаль на II Открытой международной биологической олимпиаде школьников (OIBO). Состязание прошло на федеральной территории «Сириус» и объединило учащихся из 17 стран», – отметили в ведомстве. Мероприятие собрало школьников в возрасте от 14 до 18 лет.

Интеллектуальные состязания включали теоретический, практический и проектный этапы, которые проходили как в личном, так и в командном зачетах. Рабочими языками олимпиады стали русский и английский, при этом участникам предоставлялась возможность перевода заданий на родные языки.

Россию представляли основная и гостевая команды. Золотые медали завоевали Владислав Владыко, Роман Ермак, Степан Юнусов, Артем Липатов, Дарья Гуськова, Никита Мурзаков, Матвей Дубовский, Георгий Ополихин, Полина Перелешина и Ульяна Шурлакова. Серебряную награду получил Иван Гиголо. Абсолютным победителем признан ученик Тольяттинского лицея № 19 Тимур Узбеков.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в апреле российские школьники выиграли четыре золотые медали на олимпиаде по биологии в Узбекистане.

В феврале наша страна заняла первое место среди европейских государств по количеству высших наград на международных научных соревнованиях.

В прошлом году сборная России получила золото в полном составе на первой международной биологической олимпиаде на территории «Сириус».