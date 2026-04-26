Российские школьники выиграли четыре золота на олимпиаде по биологии в Узбекистане

Российские школьники добились блестящего результата на 2-й Международной олимпиаде по биологии имени Авиценны, передает РИА «Новости». Все члены сборной завоевали золотые медали, а один из них стал абсолютным победителем соревнования.

В аппарате вице-премьера Дмитрия Чернышенко подчеркнули, что российская команда обеспечила себе абсолютную победу, а школьники продемонстрировали высокий уровень знаний и привели страну к яркому успеху. Чернышенко пожелал участникам олимпиады сохранять интерес к науке и продолжать открывать новые горизонты.

Глава Минпросвещения Сергей Кравцов отметил, что успех российских школьников на международной арене подтверждает эффективность фундаментального образования в стране. По его словам, победа команды является доказательством высокого уровня подготовки российских учеников.

Международная олимпиада по биологии имени Авиценны проходила в городе Наманган с 20 по 26 апреля и предназначалась для школьников в возрасте от 15 до 18 лет.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в 2025 году российские школьники завоевали 115 медалей на различных международных интеллектуальных состязаниях. На Международной олимпиаде по биологии на Филиппинах московские учащиеся получили золото, серебро и бронзу. На Международной олимпиаде по физике сборная России взяла три золотые награды.