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    Андрей Манчук Андрей Манчук Албанская «революция фламинго» против коррупции и США

    Американские инвесторы прекрасно знали, что с правящими кругами Албании несложно договориться. Так и произошло. Но в дело вмешался народ, протестуя против коррупции собственной власти и наглости американского бизнеса.

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    Игорь Караулов Игорь Караулов В Израиле Макаревич впервые обрел родину

    После начала СВО некоторые граждане ломанули из России в солнечный Израиль. Причина называлась такая: «не хотим жить в стране, воюющей с соседями». Теперь посмотрим счет на табло: Израиль сравнял с землей сектор Газа, напал на Иран, бомбит Ливан. Всё это они, конечно же, осуждают? Как бы не так.

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    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Россия никому ничего не должна

    Отношение Москвы к тем, кто провозглашает сейчас свою победу на выборах в Армении, объясняется не стремлением удержать республику в своей орбите, а желанием напомнить о том, что Россия поступает так, как ей сейчас выгодно, а не так, как от нее ждут.

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    10 июня 2026, 17:55 • Новости дня

    Водитель насмерть сбил пятилетнего мальчика на западе Москвы

    Водитель иномарки насмерть сбил выбежавшего на дорогу ребенка на западе Москвы

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В столице легковой автомобиль совершил наезд на малолетнего ребенка, внезапно оказавшегося на проезжей части, спасти мальчика не удалось, сообщили в ГАИ.

    В Москве водитель легкового автомобиля насмерть сбил пятилетнего мальчика, который неожиданно выбежал на дорогу из-за припаркованных машин. Смертельная авария случилась на западе столицы.

    «По предварительным данным, на Староволынской улице во дворе дома 12, корпус 1 водитель автомобиля Skoda совершил наезд на 5-летнего мальчика, который выбежал на проезжую часть из-за припаркованных автомобилей. В результате произошедшего ребенок скончался в машине скорой помощи», – сообщили ТАСС в столичной Госавтоинспекции.

    Сейчас на месте происшествия работают сотрудники правоохранительных органов и следственно-оперативная группа. В прокуратуре Западного административного округа отметили, что ведомство контролирует ход доследственной проверки и принятие процессуального решения по ее итогам.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в марте на юго-востоке Москвы грузовик сбил двенадцатилетнюю девочку на тротуаре. В январе в Московской области 11-летний ребенок погиб под колесами иномарки во время катания с горки. Ранее в Новгородской области водитель эвакуатора насмерть задавил внезапно выбежавшего на дорогу четырехлетнего мальчика.

    9 июня 2026, 21:28 • Новости дня
    Снимавший провокации в метро Москвы иностранец задержан

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Правоохранители пресекли попытку вылета из России иностранного блогера, снимавшего постановочные конфликтные видео в столичной подземке, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.

    Сотрудники полиции задержали иностранного гражданина, который публиковал провокационные видеоролики из Московского метрополитена, пояснила Волк в Max.

    Мужчина на видео вел себя «развязно» по отношению к другим пассажирам и провоцировал конфликты с ними. Его задержали в одном из аэропортов столицы при попытке покинуть страну.

    В отношении гражданина одной из среднеазиатских республик уже составили протокол о мелком хулиганстве, сейчас ведется проверка. На опубликованных кадрах лицо молодого человека скрыто.

    Он заявил, что является блогером с аудиторией в 1,3 млн подписчиков и приехал в Москву ради создания контента. По словам задержанного, видео с девушками в метро было постановочным. Он также принес извинения и добавил, что не знал о запрете на съемку подобных материалов в России.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце мая столичная полиция доставила в отдел пристававшего к школьнице в метро мужчину. Несколькими днями ранее суд назначил 15 суток ареста москвичу, в вагоне метро скрытно снимавшему пассажирку под платьем без ее согласия.

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    10 июня 2026, 13:06 • Новости дня
    За подрыв машины сотрудника НПП в Москве задержали двух подростков
    За подрыв машины сотрудника НПП в Москве задержали двух подростков
    @ Наталья Селиверстова/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    В Москве после взрыва автомобиля на улице Введенского, принадлежащего сотруднику научно-производственного предприятия, задержаны двое подростков, сообщили в Следственном комитете.

    На городской парковке 9 июня произошел взрыв машины сотрудника одного из научно-производственных предприятий, установлены подозреваемые, указали в ведомстве, передает РИА «Новости».

    СК и ФСБ установили, что несовершеннолетняя девушка забрала взрывное устройство из тайника и передала его юноше. Он установил бомбу и GPS-трекер на транспортное средство. Возбуждено уголовное дело по статьям о покушении на убийство и незаконном обороте взрывчатых веществ.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне спецслужбы обезвредили подозрительный предмет под припаркованной на юго-западе столицы машиной.

    В тот же день при подрыве автомобиля в подмосковной Балашихе погиб местный житель. Правоохранители начали розыск заложившего бомбу злоумышленника.

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    9 июня 2026, 14:58 • Видео
    Европа и Зеленский выставили России ультиматум

    По итогам переговоров Владимира Зеленского с лидерами Великобритании, Германии и Франции России был выдвинут ультиматум из пяти пунктов. И что теперь?

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    10 июня 2026, 17:37 • Новости дня
    Путин поддержал предложение «Единой России» о финансировании детского отдыха

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент России Владимир Путин поддержал предложение партии «Единая Россия» о дополнительном финансировании летнего оздоровительного отдыха для отдельных категорий детей. Речь идет о детях участников специальной военной операции, ребятах из многодетных семей, а также семьях, оказавшихся в трудной жизненной ситуации.

    Российский лидер одобрил инициативу партии о расширении финансирования детских путевок, передает Telegram-канал «Единой России». С инициативой на совещании главы государства выступил секретарь генерального совета партии Владимир Якушев. По его словам, необходимость расширения программы детского отдыха была выявлена в ходе работы над обновлением Народной программы.

    «Мы собираем предложения в новую Народную программу. В ходе этого общения возник запрос от граждан на более масштабный охват летним оздоровительным отдыхом детей участников специальной военной операции, ребятишек из многодетных семей, семей, находящихся в трудной жизненной ситуации», – отметил Якушев.

    Он сообщил, что вопрос уже был предварительно обсужден с правительством, которое выразило готовность поддержать инициативу. По словам секретаря Генсовета, дополнительное финансирование в размере трех млрд рублей позволит существенно увеличить число детей, которые смогут отдохнуть и пройти оздоровление этим летом.

    «Правительство готово поддержать наше предложение о дополнительном выделении трех миллиардов рублей на данное направление, что позволит увеличить количество отдыхающих ребятишек в этом году еще на 40 тыс.», — заявил он. В завершение выступления Якушев обратился к президенту с просьбой поддержать инициативу, подчеркнув, что дополнительные средства помогут организовать полноценный отдых для тысяч детей по всей стране.

    Глава государства положительно оценил предложение. «Конечно. Прошу Вас продолжать все эти усилия по важнейшим направлениям, о которых вы сейчас сказали», – ответил Путин.

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    10 июня 2026, 16:32 • Новости дня
    Путин поручил спецслужбам усилить антитеррористическую защиту детских лагерей

    Путин: Наши противники не останавливаются перед террористическими актами

    Путин поручил спецслужбам усилить антитеррористическую защиту детских лагерей
    @ Сергей Мальгавко/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин поручил руководителям силовых структур и спецслужб обеспечить безопасность в местах отдыха детей.

    Особое внимание необходимо уделить защите детских центров и лагерей в период летних каникул, отметил он, передает РИА «Новости». «К сожалению, можем констатировать и то, что и наши противники не останавливаются перед террористическими актами, имею в виду и удар в Старобельске по общежитию студентов педагогического колледжа», – подчеркнул президент.

    «Еще раз обращаю внимание руководителей всех спецслужб и силовых структур на необходимость усилить и антитеррористическую безопасность, и вообще безопасность в целом, по всей образовательной и социальной системе», – сказал глава государства на совещании с правительством, которое прошло в формате видеоконференции.

    Российский лидер подчеркнул, что к выполнению этого поручения следует отнестись с максимальной ответственностью. Путин потребовал оперативно провести необходимую работу для надежной защиты детских здравниц и лагерей.

    Ранее Путин анонсировал дальнейшее развитие инфраструктуры детского досуга.

    Российские родители ради безопасности предпочли расположенные недалеко от дома летние лагеря.

    Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщил о действии необходимых мер защиты во всех учебных заведениях страны.

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    9 июня 2026, 19:54 • Новости дня
    На Кубани мать с пятилетним ребенком погибли при падении с моста

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    СК завел дело об убийстве после гибели матери и ребенка в реке Ея в Краснодарском крае, сейчас выясняются все обстоятельства трагедии, сообщили в ведомстве.

    Вечером 7 июня 33-летняя женщина и ее пятилетний сын упали с моста в реку Ея в станице Новопокровской, сообщает СУ СК РФ по Краснодарскому краю. По факту инцидента следователи возбудили уголовное дело.

    «В результате произошедшего женщина и ее малолетний сын погибли. Новопокровским межрайонным следственным отделом СК РФ по Краснодарскому краю возбуждено уголовное дело по факту убийства малолетнего по п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство). По уголовному делу проводится комплекс необходимых следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего, в том числе мотивов произошедшего», – заявили в ведомстве.

    Специалисты уже назначили проведение комплекса судебно-медицинских экспертиз для установления точных причин гибели.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, следователи в Якутии возбудили уголовное дело по факту гибели трехлетнего ребенка в реке. Ранее в Алтайском крае правоохранители завели дело из-за утонувшего 15-летнего подростка.

    А в прошлом году жительница Краснодарского края призналась в убийстве своего малолетнего сына.

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    9 июня 2026, 20:05 • Новости дня
    Спецслужбы взорвали подозрительный предмет под автомобилем на юго-западе Москвы

    Tекст: Валерия Городецкая

    Правоохранители обнаружили и успешно ликвидировали потенциально опасное устройство, спрятанное под припаркованной на юго-западе столицы машиной.

    Информацию о происшествии сообщили представители Следственного комитета России, передает ТАСС.

    «В ходе проверочных мероприятий на юго-западе Москвы обнаружен подозрительный предмет под автомашиной. Специальными службами предмет был проверен и путем детонации обезврежен. Пострадавших нет», – сообщили в пресс-службе ведомства.

    В декабре прошлого года на юге Москвы под автомобилем взорвалась самодельная бомба.

    В июне прошлого года специалисты изъяли похожий на взрывное устройство предмет из-под другой припаркованной машины.

    В тот же день служебная собака обследовала подозрительную находку без взрывчатых веществ под днищем внедорожника на Молодогвардейской улице.

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    10 июня 2026, 01:20 • Новости дня
    Силы ПВО уничтожили на подлете к Москве два дрона ВСУ

    Tекст: Катерина Туманова

    Два беспилотника, летевших к Москве, уничтожено силами ПВО, сообщил столичный градоначальник Сергей Собянин в Max-канале.

    «Два БПЛА, летевших на Москву, уничтожены системой ПВО Минобороны. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков», – написал он.

    Днем ранее, во вторник, российские силы ПВО около 22.00 сбили еще два летевших на Москву беспилотника. За день их было уничтожено 20 штук.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Росавиация в ночь на вторник перевела аэропорты Шереметьево и Внуково в особый режим работы по согласованию. Затем, днем, ввела в аэропортах Домодедово и Жуковском ограничение полетов.


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    10 июня 2026, 02:04 • Новости дня
    Третий дрон ВСУ с полуночи нейтрализован на подлете к Москве

    Tекст: Катерина Туманова

    Мэр Москвы Сергей Собянин в Max-канале проинформировал о еще одном, третьем с полуночи, дроне ВСУ, уничтоженном силами ПВО на подступах к городу.

    «Сбит один БПЛА, летевший на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», – написал он.

    До этого Собянин объявил, что силы ПВО уничтожили на подлете к Москве два дрона ВСУ в ночь на среду.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Росавиация в ночь на вторник перевела аэропорты Шереметьево и Внуково в особый режим работы по согласованию. Затем, днем, ввела в аэропортах Домодедово и Жуковском ограничение полетов.


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    10 июня 2026, 06:55 • Новости дня
    Силы ПВО отразили атаку летевших к Москве четырех дронов ВСУ

    Tекст: Катерина Туманова

    Столичный градоначальник Сергей Собянин сообщил о четырех, уничтоженных на подлете к Москве, дронах ВСУ.

    «Атака четырёх беспилотников отражена силами ПВО Минобороны. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков, – сообщил он в Max-канале.

    Всего с полуночи к Москве пытались прорваться 12 беспилотников, уничтоженных силами ПВО.

    До этого Собянин объявил, что силы ПВО уничтожили на подлете к Москве три дрона, чуть позже – два БПЛА в ночь на среду, а затем еще один. Всего с полуночи на подлете к столице сбито восемь дронов ВСУ.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Росавиация в ночь на вторник перевела аэропорты Шереметьево и Внуково в особый режим работы по согласованию. Затем, днем, ввела в аэропортах Домодедово и Жуковском ограничение полетов.

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    10 июня 2026, 12:08 • Новости дня
    Московская квартира Каспарова попала под запрет сделок

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Элитная жилплощадь иностранного агента и шахматиста Гарри Каспарова стоимостью свыше 176 млн рублей оказалась заблокирована для проведения любых регистрационных действий.

    Недвижимость площадью 297 квадратных метров была оформлена в собственность пять лет назад, передает РИА «Новости».

    В начале июня текущего года приставы заблокировали возможность продажи или переоформления объекта. Аналогичная мера уже применялась к этому жилью в марте 2024 года.

    Ограничения напрямую связаны с тремя исполнительными производствами о взыскании неоплаченных административных штрафов. Каспаров систематически нарушал законодательство, отказываясь предоставлять уполномоченным органам необходимые сведения о своей деятельности.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в мае 2026 года правоохранительные органы объявили шахматиста в международный розыск по делу об оправдании терроризма.

    В декабре 2025 года Замоскворецкий суд Москвы заочно арестовал его по этой статье.

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    9 июня 2026, 19:29 • Новости дня
    Собянин сообщил о 18-м сбитом на подлете к Москве беспилотнике

    Tекст: Валерия Городецкая

    Силами противовоздушной обороны уничтожен еще один дрон, направлявшийся в сторону российской столицы, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

    Этот аппарат стал 18-м за прошедшие сутки. «Сбит еще один беспилотник. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», – написал столичный градоначальник в своем канале в Max.

    В субботу силы противовоздушной обороны сбили два беспилотника на подлете к столице. Ранее средства ПВО уничтожили девять летевших к Москве дронов. В марте Собянин заявил об уничтожении 49 аппаратов.

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    10 июня 2026, 03:26 • Новости дня
    Силами ПВО уничтожены направлявшиеся к Москве три дрона ВСУ

    Tекст: Катерина Туманова

    Средства ПВО сбили направлявшиеся к Москве дроны ВСУ, сообщил в Max-канале столичный градоначальник Сергей Собянин, всего с полуночи уничтожены шесть дронов ВСУ.

    «Три беспилотника уничтожены средствами ПВО Минобороны. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», – написал он.

    До этого Собянин объявил, что силы ПВО уничтожили на подлете к Москве два дрона ВСУ в ночь на среду, а затем еще один.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Росавиация в ночь на вторник перевела аэропорты Шереметьево и Внуково в особый режим работы по согласованию. Затем, днем, ввела в аэропортах Домодедово и Жуковском ограничение полетов.

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    10 июня 2026, 04:33 • Новости дня
    На подлете к Москве уничтожен дрон ВСУ

    Tекст: Катерина Туманова

    Столичный градоначальник Сергей Собянин сообщил в Max-канале о еще одном, седьмом с полуночи, дроне ВСУ, уничтоженном на подлете к городу.

    «Сбит один беспилотник, летевший на Москву. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков», – написал он.

    До этого Собянин объявил, что силы ПВО уничтожили на подлете к Москве три дрона, чуть позже – два дрона ВСУ в ночь на среду, а затем еще один.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Росавиация в ночь на вторник перевела аэропорты Шереметьево и Внуково в особый режим работы по согласованию. Затем, днем, ввела в аэропортах Домодедово и Жуковском ограничение полетов.

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    10 июня 2026, 16:52 • Новости дня
    В Ленобласти за поджог двух АЗС задержан подросток

    В Ленобласти задержали подростка за поджог двух автозаправочных станций

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В Ломоносовском районе Ленинградской области правоохранители задержали 17-летнего юношу по подозрению в умышленном поджоге двух автозаправочных станций самообслуживания, сообщили в региональном управлении СК РФ.

    В Ломоносовском районе Ленинградской области задержан 17-летний подросток. Он обвиняется в умышленном поджоге двух автозаправок. Следственные органы возбудили уголовное дело об умышленном повреждении имущества, сообщает региональное управление СК России.

    По версии следствия, ночью 9 июня 2026 года молодой человек поджег две станции самообслуживания в деревне Велигонты. В результате противоправных действий был причинен значительный материальный ущерб.

    Подозреваемого оперативно установили и задержали. На допросе подросток рассказал, что действовал по указанию неизвестного собеседника из мессенджера Telegram, который убедил его купить бензин и совершить поджог. Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства преступления и ищут организаторов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце мая под Петербургом силовики задержали 15-летнюю школьницу за поджог газозаправочной станции. В те же дни сотрудники Росгвардии поймали другого подростка за поджог железнодорожного трансформатора.

    Ранее Министерство внутренних дел сообщало о частой вербовке несовершеннолетних злоумышленниками через мессенджеры для совершения противоправных действий.

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    10 июня 2026, 10:39 • Новости дня
    В Москве началось строительство бизнес-центра имени Кобзона

    Tекст: Дарья Григоренко

    В Басманном районе приступили к возведению многофункционального пространства имени Иосифа Кобзона, сообщила пресс-служба столичного комплекса градостроительной политики и строительства со ссылкой на заместителя мэра по вопросам градостроительной политики и строительства Владимира Ефимова.

    На площадке стартовали активные работы. Владимир Ефимов заявил: «Новый многофункциональный центр возводят на улице Бауманская в нескольких минутах ходьбы от одноименной станции метро, совокупная наземная площадь всего комплекса имени Иосифа Кобзона составит около 60 тыс. кв. м», передает АГН «Москва».

    «В рамках первой очереди девелопер возводит деловой центр площадью 22,5 тыс. кв. метров. Сейчас на площадке завершен подготовительный этап разработки котлована и возведения подземной части здания. Строительство бизнес-центра имени Кобзона планируют завершить в 2028 году. С его открытием в Басманном районе появится более 1,2 тыс. рабочих мест», – отметил он.

    Руководитель департамента градостроительной политики Владислав Овчинский рассказал, что два первых этажа отведут под кафе и магазины. Основную часть здания займут офисы класса А площадью свыше 13,4 тыс. кв. м. На эксплуатируемой кровле появится открытое пространство для отдыха с амфитеатром и уникальным арт-объектом.

    Строительство проходит под строгим контролем профильных ведомств. Глава Мосгосстройнадзора Антон Слободчиков добавил, что передача ключей собственникам начнется во втором квартале 2029 года. Особенностью фасада станет волнообразное остекление, отсылающее к мягким складкам сценического занавеса.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце власти столицы согласовали возведение нового делового комплекса в «Москва-Сити».

    В апреле правительство Москвы утвердило проект строительства бизнес-центра в Красносельском районе.

    В 2024 году мэр Сергей Собянин назначил Владимира Ефимова заместителем по вопросам градостроительной политики.

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    • Народные праздники июня 2026 года по дням: что можно и нельзя делать, приметы и запреты

      Народные праздники июня 2026 года связаны с началом лета, активными полевыми работами, наблюдениями за погодой и подготовкой к будущему урожаю. На каждый день месяца в народном календаре существуют свои традиции, приметы, запреты и советы, которые наши предки соблюдали веками. Рассказываем, какие народные праздники отмечают в июне 2026 года, что можно и нельзя делать в эти дни, а также какие приметы считались самыми важными.

    • Приметы погоды на каждый день июня 2026 года: к дождю, жаре, грозе и урожаю

      Июнь считается одним из самых важных месяцев в народном календаре погоды. По утренней росе, туманам, грозам, поведению птиц, насекомых и животных наши предки пытались определить, ждать ли дождей, засухи, богатого урожая или ранней осени. Многие июньские приметы дошли до наших дней и до сих пор остаются частью народной мудрости. Собрали народные приметы погоды на июнь 2026 года, а также самые известные наблюдения, связанные с дождем, жарой, грозами и урожаем.

    • Семейный налоговый кешбэк в 2026 году: как получить семейную налоговую выплату

      Для ряда российских семей с детьми существует особенная льгота: возврат части уплаченного налога. Каким параметрам должна соответствовать семья для получения семейного налогового кешбэка, как рассчитать доход, который позволяет рассчитывать на данную льготу – и на какую сумму в итоге можно рассчитывать?

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    • Евросоюз сажает Зеленского на кредитную цепь

      Еврокомиссия одобрила выделение кредита в 90 млрд евро киевскому режиму – но тут же в ответ потребовала от Киева выполнения целого ряда требований. Фактически ЕС будет держать Зеленского на кредитном поводке, чтобы Украина выполняла все требования евросообщества.

    • США и Китай пытаются навести мосты через пропасть противоречий

      Как крайне тяжелые оценивают эксперты идущие в Пекине переговоры между США и Китаем. Президент США Дональд Трамп приехал в КНР с масштабной делегацией и серьезными целями, и председатель Си уже охарактеризовал отношения между странами как ключевые для всей планеты. Однако судя по тому, что многие детали переговоров остаются за кадром, достижение договоренностей по важнейшим для стран вопросам маловероятно.

    • Русофобские шестерки из колоды Евросоюза

      Пашинян провел в Ереване крупный саммит, призванный продемонстрировать свое сближение с Евросоюзом. Он сделал ряд провокационных антироссийских заявлений и провел встречу с главой киевского режима Владимиром Зеленским. И Зеленский, и приехавшие на саммит европейские лидеры хвалили Пашиняна за переориентацию страны в сторону сотрудничества с ЕС.

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    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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