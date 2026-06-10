Водитель насмерть сбил пятилетнего мальчика на западе Москвы

Водитель иномарки насмерть сбил выбежавшего на дорогу ребенка на западе Москвы

Tекст: Тимур Шайдуллин

В Москве водитель легкового автомобиля насмерть сбил пятилетнего мальчика, который неожиданно выбежал на дорогу из-за припаркованных машин. Смертельная авария случилась на западе столицы.

«По предварительным данным, на Староволынской улице во дворе дома 12, корпус 1 водитель автомобиля Skoda совершил наезд на 5-летнего мальчика, который выбежал на проезжую часть из-за припаркованных автомобилей. В результате произошедшего ребенок скончался в машине скорой помощи», – сообщили ТАСС в столичной Госавтоинспекции.

Сейчас на месте происшествия работают сотрудники правоохранительных органов и следственно-оперативная группа. В прокуратуре Западного административного округа отметили, что ведомство контролирует ход доследственной проверки и принятие процессуального решения по ее итогам.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в марте на юго-востоке Москвы грузовик сбил двенадцатилетнюю девочку на тротуаре. В январе в Московской области 11-летний ребенок погиб под колесами иномарки во время катания с горки. Ранее в Новгородской области водитель эвакуатора насмерть задавил внезапно выбежавшего на дорогу четырехлетнего мальчика.