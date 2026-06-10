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Водитель насмерть сбил пятилетнего мальчика на западе Москвы
Водитель иномарки насмерть сбил выбежавшего на дорогу ребенка на западе Москвы
В столице легковой автомобиль совершил наезд на малолетнего ребенка, внезапно оказавшегося на проезжей части, спасти мальчика не удалось, сообщили в ГАИ.
В Москве водитель легкового автомобиля насмерть сбил пятилетнего мальчика, который неожиданно выбежал на дорогу из-за припаркованных машин. Смертельная авария случилась на западе столицы.
«По предварительным данным, на Староволынской улице во дворе дома 12, корпус 1 водитель автомобиля Skoda совершил наезд на 5-летнего мальчика, который выбежал на проезжую часть из-за припаркованных автомобилей. В результате произошедшего ребенок скончался в машине скорой помощи», – сообщили ТАСС в столичной Госавтоинспекции.
Сейчас на месте происшествия работают сотрудники правоохранительных органов и следственно-оперативная группа. В прокуратуре Западного административного округа отметили, что ведомство контролирует ход доследственной проверки и принятие процессуального решения по ее итогам.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в марте на юго-востоке Москвы грузовик сбил двенадцатилетнюю девочку на тротуаре. В январе в Московской области 11-летний ребенок погиб под колесами иномарки во время катания с горки. Ранее в Новгородской области водитель эвакуатора насмерть задавил внезапно выбежавшего на дорогу четырехлетнего мальчика.