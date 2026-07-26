Tекст: Ольга Иванова

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков посоветовал адресовать украинским властям вопрос о причинах регулярных налетов дронов на объекты компании Wildberries, передают РИА «Новости». «Это надо у киевского режима спросить», – ответил он журналистам.

Песков напомнил о террористической сущности действий украинского руководства при атаках на гражданские логистические центры. При этом он отверг домыслы о том, что помещения маркетплейса применяются для отправки грузов российской армии.

Как писала газета ВЗГЛЯД, на складах Wildberries в Ленинградской области из-за падения дронов произошли возгорания.

После ночных налетов онлайн-ритейлер временно приостановил деятельность своих складских помещений в Краснодаре и Невинномысске.

Руководство маркетплейса осуществило первые финансовые выплаты семьям погибших сотрудников логистических центров.