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Песков переадресовал Киеву вопрос о причинах атак на Wildberries
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал недавние атаки украинских дронов на логистические центры крупного маркетплейса, категорически опровергнув слухи об их военном назначении.
Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков посоветовал адресовать украинским властям вопрос о причинах регулярных налетов дронов на объекты компании Wildberries, передают РИА «Новости». «Это надо у киевского режима спросить», – ответил он журналистам.
Песков напомнил о террористической сущности действий украинского руководства при атаках на гражданские логистические центры. При этом он отверг домыслы о том, что помещения маркетплейса применяются для отправки грузов российской армии.
Как писала газета ВЗГЛЯД, на складах Wildberries в Ленинградской области из-за падения дронов произошли возгорания.
После ночных налетов онлайн-ритейлер временно приостановил деятельность своих складских помещений в Краснодаре и Невинномысске.
Руководство маркетплейса осуществило первые финансовые выплаты семьям погибших сотрудников логистических центров.