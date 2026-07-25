ВС России поразили логистические центры и цеха производства БПЛА ВСУ

Кроме того удары наносились по используемым ВСУ объектам топливно-энергетической, транспортной и портовой инфраструктуры, пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 152 районах, говорится в канале Max Минобороны.

Средствами ПВО сбиты восемь управляемых авиабомб и 1060 беспилотников.

Силами Черноморского флота в акватории Черного моря уничтожен безэкипажный катер ВСУ.

Всего с начала спецоперации уничтожены 673 самолета, 284 вертолета, 189 475 беспилотников, 667 ЗРК, 30 305 танков и других бронемашин, 1 766 боевых машин РСЗО, 35 903 орудия полевой артиллерии и миномета, 67 404 единицы спецтехники, подытожили в оборонном ведомстве.

В субботу утром сообщалось, что ВС России поразили порты и используемые для снабжения ВСУ суда.

Накануне Вооруженные силы России также поразили портовую инфраструктуру и военные грузы ВСУ.

А в ночь на пятницу российские военные ударили по портам на юге Украины.