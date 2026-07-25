Умерший за рулем водитель автобуса протаранил остановку в Нижнем Новгороде

Tекст: Мария Иванова

Трагический инцидент произошел утром в субботу, около 8.30 по московскому времени, передает РИА «Новости».

«Водитель автобуса – мужчина 1969 года рождения – скончался во время движения, после чего автобус наехал на остановочный павильон «Республиканская» на улице Ванеева», – сообщили в региональном управлении МВД.

В настоящее время правоохранительные органы устанавливают обстоятельства произошедшего. Информация о количестве пострадавших в результате аварии уточняется.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в июле в Татарстане водитель автобуса превысил скорость перед аварией с 15 пострадавшими.

В июне под Тюменью мужчина уснул за рулем пассажирского транспорта перед смертельным столкновением.