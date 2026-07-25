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Умерший за рулем водитель автобуса протаранил остановку в Нижнем Новгороде
В Нижнем Новгороде после внезапной смерти водителя рейсовый автобус потерял управление и въехал в остановочный павильон.
Трагический инцидент произошел утром в субботу, около 8.30 по московскому времени, передает РИА «Новости».
«Водитель автобуса – мужчина 1969 года рождения – скончался во время движения, после чего автобус наехал на остановочный павильон «Республиканская» на улице Ванеева», – сообщили в региональном управлении МВД.
В настоящее время правоохранительные органы устанавливают обстоятельства произошедшего. Информация о количестве пострадавших в результате аварии уточняется.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в июле в Татарстане водитель автобуса превысил скорость перед аварией с 15 пострадавшими.
В июне под Тюменью мужчина уснул за рулем пассажирского транспорта перед смертельным столкновением.