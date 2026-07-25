Стало известно об аресте элитной квартиры композитора Крутого в Майами

Tекст: Валерия Городецкая

«Квартиру Игоря Крутого в Майами арестовали – из-за обвинений композитора в мошенничестве», – передает Ura.ru со ссылкой на Telegram-канал Mash. Площадь апартаментов составляет 450 квадратных метров. Изначально недвижимость была приобретена за 7,5 млн долларов. Содержание жилья обходится примерно в 140 тыс. долларов в год.

По соседству с композитором проживают такие известные личности, как Джаред Кушнер, Джефф Безос и Иванка Трамп. Спор вокруг недвижимости тянется с 2017 года, когда предприниматель Олег Бурлаков решил купить ее через трастовый фонд для наследников. Однако в 2021 году бизнесмен скончался от коронавируса, и сделка осталась незавершенной.

Родственники Бурлакова, включая сестру и дочерей, обвинили семью Крутого в мошеннических действиях. По их версии, деньги за жилье были переведены, но право собственности так и не переоформили. В результате осенью 2025 года суд в США запретил продажу, дарение и переоформление апартаментов, разрешив лишь сдавать их в аренду.

Ранее мать композитора Игоря Крутого получила элитную недвижимость в Майами за сто долларов.

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