Кадровая политика Трампа не может не беспокоить главу майданного режима Владимира Зеленского и его серого кардинала Андрея Ермака. И они не будут сидеть сложа руки, ожидая, когда их уберут от власти по решению нового хозяина Белого дома. Что они будут делать?4 комментария
Путин наградил композитора Крутого орденом
Путин наградил композитора Игоря Крутого орденом «За заслуги перед Отечеством» II степени
Президент России Владимир Путин наградил композитора Игоря Крутого орденом «За заслуги перед Отечеством» II степени.
Как передает ТАСС, композитор и продюсер получил награду за большой вклад в развитие отечественной культуры и искусства, а также многолетнюю плодотворную деятельность.
В указе отмечается, что Игорь Крутой, являясь членом Международного союза деятелей эстрадного искусства, активно содействует популяризации российской культуры за рубежом и поддержке молодых талантов.
Крутой – один из самых известных композиторов и продюсеров в России, работавший с крупнейшими звездами российской и международной эстрады. Его вклад в музыкальную индустрию неоднократно отмечался наградами и признанием как в России, так и за границей.
Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин вручил белорусскому коллеге Александру Лукашенко орден Святого апостола Андрея Первозванного за выдающиеся заслуги в развитии отношений двух стран и укрепление дружбы народов. Президент России наградил орденом Александра Невского председателя комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексея Пушкова за заслуги в развитии парламентаризма и законодательную деятельность. Путин также наградил Полада Бюльбюль оглы орденом Александра Невского за его значительные заслуги в укреплении союзнического взаимодействия между Россией и Азербайджаном.