Путин наградил композитора Крутого орденом

Путин наградил композитора Игоря Крутого орденом «За заслуги перед Отечеством» II степени

Tекст: Денис Тельманов

Как передает ТАСС, композитор и продюсер получил награду за большой вклад в развитие отечественной культуры и искусства, а также многолетнюю плодотворную деятельность.



В указе отмечается, что Игорь Крутой, являясь членом Международного союза деятелей эстрадного искусства, активно содействует популяризации российской культуры за рубежом и поддержке молодых талантов.

Крутой – один из самых известных композиторов и продюсеров в России, работавший с крупнейшими звездами российской и международной эстрады. Его вклад в музыкальную индустрию неоднократно отмечался наградами и признанием как в России, так и за границей.

Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин вручил белорусскому коллеге Александру Лукашенко орден Святого апостола Андрея Первозванного за выдающиеся заслуги в развитии отношений двух стран и укрепление дружбы народов. Президент России наградил орденом Александра Невского председателя комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексея Пушкова за заслуги в развитии парламентаризма и законодательную деятельность. Путин также наградил Полада Бюльбюль оглы орденом Александра Невского за его значительные заслуги в укреплении союзнического взаимодействия между Россией и Азербайджаном.