Врач посоветовала менять постельное белье один раз в неделю

Терапевт Богомолова посоветовала менять постельное белье раз в неделю

Tекст: Дмитрий Зубарев

Оптимальная частота смены постельного белья для большинства людей составляет один раз в неделю, пишет «Лента.ру».

«Во время сна в ткани постепенно скапливаются кожное сало, пот и отшелушившиеся клетки кожи, что создает благоприятные условия для размножения пылевых клещей. Их продукты жизнедеятельности, в свою очередь, могут вызывать аллергические реакции», – сказала Дарья Богомолова.

Она уточнила, что людям с аллергией, бронхиальной астмой и атопическим дерматитом следует менять постельное белье чаще. Пылевые клещи могут провоцировать или усиливать симптомы этих заболеваний.

Кроме того, менять постельные принадлежности чаще обычного рекомендуется во время болезни, при повышенной потливости и в условиях высокой влажности воздуха. Если на кровати спят домашние животные, белье также стоит регулярно стирать из-за накапливающейся шерсти, частиц кожи и слюны питомцев.

Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее врач-иммунолог Владимир Болибок заявил о сохранении пылевых клещей в белье при стирке в 30–40 градусов.

Кроме того, заместитель главного врача Центра гигиены и эпидемиологии Приморья Дмитрий Жигаев сообщил об опасности скопления аллергенов в нечищеных кондиционерах.

Также врачи рекомендовали индивидуально рассчитывать дневную норму потребления воды.