В Петербурге после концерта пропал мужчина с псевдонимом Кристиан Грэй

Tекст: Вера Басилая

Мужчина планировал вернуться домой 4 октября, однако сдал билет. Последний раз он выходил на связь 9 октября, после чего пропал, сообщает Lenta.ru со ссылкой на портал «78.ru».

Мать пропавшего сообщила, что у него нет с собой никаких средств. По ее словам, в Петербурге он оказался впервые, знакомых и родственников там у него нет.

Волонтеры поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт» предоставили женщине фотографию, на которой она узнала сына. Согласно последним данным, он был одет в черную жилетку, коричневый джемпер, бежевые брюки и мокасины.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу в Северном административном округе Москвы начали разыскивать 30-летнюю женщину, бесследно исчезнувшую после конфликта с возлюбленным.

Отряд «Лиза Алерт» пообещал не прекращать розыск семьи Усольцевых в тайге Красноярского края до обнаружения людей или появления новых препятствующих поиску обстоятельств.

В пятницу председатель поисково-спасательного отряда Григорий Сергеев назвал очень низкими шансы найти следы этой семьи из-за таяния снега и активности животных.