В Москве начали поиски пропавшей после ссоры с возлюбленным москвички

В Москве после ссоры с молодым человеком пропала 30-летняя девушка

Tекст: Тимур Шайдуллин

В Москве пропала 30-летняя Садагова Лиза Иосифовна. Ее местонахождение неизвестно с 21 октября, сообщили РИА «Новости» в поисково-спасательном отряде «ЛизаАлерт».

Сейчас идет сбор и проверка информации. «ЛизаАлерт» совместно с сотрудниками полиции проводит комплексную работу по установлению обстоятельств ее исчезновения.

Волонтеры распространяют ориентировки, обзванивают медицинские учреждения и изучают записи с камер видеонаблюдения по предполагаемому маршруту пропавшей. Девушка была одета в белые джинсы и бордовую куртку, ее рост составляет 170 сантиметров.

По предварительным данным правоохранительных органов, перед исчезновением москвичка поссорилась со своим молодым человеком. Сейчас полиция устанавливает круг общения пропавшей и опрашивает ее знакомых.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник полиция Екатеринбурга и добровольцы отряда «ЛизаАлерт» начали поиски сбежавшей от матери 12-летней девочки.

Ранее ее ровесница бесследно исчезла в городе Пересвете Московской области. А в апреле правоохранительные органы Самарской области развернули операцию для розыска ушедшей из дома трехлетней девочки.