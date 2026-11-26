Средняя стоимость машиноместа в новых домах Москвы достигла 3,9 млн рублей

Tекст: Дмитрий Зубарев

Стоимость объектов увеличилась с 3,2 до 3,9 млн рублей. «Рынок машино-мест в Москве в 2026 году демонстрирует рост. Динамика цен различается в зависимости от сегмента», – рассказал Стряпухин, передает РИА «Новости».

Объекты бизнес-класса подорожали на 22,5% до 4,9 млн рублей ввиду высокой платежеспособности покупателей и сокращения предложения. В комфорт-классе цены увеличились на 12,5% до 2,7 млн рублей из-за более сдержанного спроса.

В конце ноября в реализации находились 14,9 тыс. парковочных мест, что на 9% меньше прошлогоднего показателя. Директор по продаже новостроек компании «Миэль» Анастасия Белова напомнила об ужесточении нормативов обеспеченности машино-местами новых жилищных проектов в августе 2026 года. Ожидается, что в 2027 году цены вырастут еще на 20%.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник Министерство транспорта России совместно с властями столицы начало эксперимент по выделению специальных парковочных мест для многодетных семей.

Ранее столичный Департамент транспорта сообщил об изменении цен на платную парковку.

Также аналитики системы отслеживания недвижимости bnMAP.pro заявили об увеличении стоимости квадратного метра в новых домах Москвы и Петербурга почти на четверть.