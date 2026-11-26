Tекст: Дмитрий Зубарев

По словам депутата, это позволит водителям вовремя переставлять машины, чтобы не мешать работе спецтехники, передает РИА «Новости».

Ранее Даванков выступал с инициативой создания интерактивной карты уборки снега в Москве. Он отметил, что запуск такой карты и системы уведомлений сделает жизнь горожан комфортнее, а работу коммунальных служб – прозрачнее.

Во вторник в столице начался сильный снегопад, который, по прогнозам синоптиков, станет самым мощным в сезоне и принесет до 40% месячной нормы осадков в Новой Москве и Подмосковье.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду Департамент транспорта Москвы рекомендовал жителям столицы до конца недели пользоваться городским транспортом вместо личных автомобилей из-за ожидаемых снегопадов.

В тот же день в Минтрансе сообщили об отмене 37 рейсов в аэропортах Москвы и Подмосковья.

Во вторник в комплексе городского хозяйства столицы предупредили о выпадении до 20 сантиметров снега в отдельных районах Москвы.