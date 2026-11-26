Вся эта климатическая движуха – прямое продолжение того самого доброго старого колониализма, как бы ни пытались авторы делать вид, что они жуткие прогрессисты. Это позволяет развитым странам душить на корню любую новую индустрию в неразвитых.12 комментариев
В Мосгордуме предложили уведомлять водителей о расчистке снега во дворах
Депутат Мосгордумы Александр Даванков предложил направлять автомобилистам уведомления на смартфоны о предстоящей уборке снега во дворах.
По словам депутата, это позволит водителям вовремя переставлять машины, чтобы не мешать работе спецтехники, передает РИА «Новости».
Ранее Даванков выступал с инициативой создания интерактивной карты уборки снега в Москве. Он отметил, что запуск такой карты и системы уведомлений сделает жизнь горожан комфортнее, а работу коммунальных служб – прозрачнее.
Во вторник в столице начался сильный снегопад, который, по прогнозам синоптиков, станет самым мощным в сезоне и принесет до 40% месячной нормы осадков в Новой Москве и Подмосковье.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду Департамент транспорта Москвы рекомендовал жителям столицы до конца недели пользоваться городским транспортом вместо личных автомобилей из-за ожидаемых снегопадов.
В тот же день в Минтрансе сообщили об отмене 37 рейсов в аэропортах Москвы и Подмосковья.
Во вторник в комплексе городского хозяйства столицы предупредили о выпадении до 20 сантиметров снега в отдельных районах Москвы.