Вся эта климатическая движуха – прямое продолжение того самого доброго старого колониализма, как бы ни пытались авторы делать вид, что они жуткие прогрессисты. Это позволяет развитым странам душить на корню любую новую индустрию в неразвитых.12 комментариев
Российские компании на 12% сократили число командировок в страны Евросоюза
Количество бизнес-поездок из России в страны Европы снизилось на 12%
С начала текущего года количество купленных авиабилетов и отельных бронирований в странах Евросоюза российскими компаниями снизилось на 12,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Общее число оформленных авиабилетов в страны Евросоюза сократилось на 10,3%, а отельных бронирований стало меньше на 12,8%, передает ТАСС со ссылкой на сервис «OneTwoTrip для бизнеса».
Наиболее востребованными направлениями остаются Италия, Франция и Испания, на которые приходится 56,4% всех заказов в регионе. Доля Италии в совокупном спросе составила 20,9%, при этом количество бронирований по сравнению с прошлым годом снизилось на 26%. На Францию пришлось 18,7% заказов, а на Испанию – 16,8%.
В десятку популярных направлений также вошли Германия, Венгрия, Греция, Австрия, Кипр, Нидерланды и Португалия. При этом объем заказов на поездки в Грецию удвоился, а спрос на поездки в Венгрию и Австрию вырос на 30% и 40% соответственно.
Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее заместитель директора департамента Минэкономразвития Игорь Максимов заявил о кратном росте бронирований со стороны российских туристов в странах СНГ.
Также спрос россиян на отели в Румынии и Канаде вырос почти в четыре раза.
Кроме того, газета Politico сообщила о снижении количества бронирований для деловых поездок из Европы в США.