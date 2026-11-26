Tекст: Алексей Дегтярёв

«Я говорил на эту тему раньше, что если они выдвигают какие-то предусловия своего подключения, то они обнуляют собственные шансы», – цитирует замминистра РИА «Новости».

Замглавы МИД уточнил, что не располагает информацией о каких-либо уже имевших место контактах с европейцами. При этом приглашение в Россию для обсуждения их позиции в возможных переговорах остается в силе.

По словам Рябкова, что происходит в столицах евротройки, сказать трудно, и выбор остается за ее представителями – приезжать в Москву или нет.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду Рябков сообщал о передаче США и Украине подробного описания рамок урегулирования конфликта.

Россия заявляла о готовности продолжить переговоры по Украине в формате Абу-Даби.

На прошлой неделе замглавы МИД Рябков сообщал об ожидании ответа евротройки на приглашение в Москву.