Tекст: Антон Антонов

Необходимость формирования таких данных обсуждалась на рабочей встрече ведомств 16 ноября, Минстрой выразил готовность проработать вопрос, передает ТАСС.

«Сейчас средняя себестоимость строительства квадратного метра жилья по России и регионам не публикуется. В проектных декларациях застройщики указывают только общую плановую стоимость проекта, без разбивки затрат. Минэкономразвития поставило перед Минстроем вопрос о формировании такой статистики. После обсуждения 16 ноября Минстрой выразил готовность проработать включение показателя в Федеральный план статистических работ; мы запросили у ведомства актуальную позицию с конкретными предложениями. При этом Росстатом публикуется средняя цена одного кв. м на жилье в разрезе субъектов Российской Федерации», – заявил Назаров.

Росстат подтвердил готовность участвовать в разработке методики расчета показателя и инициировать изменения в Федеральный план статистических работ после принятия решения.

Тема формирования данных о стоимости строительства жилья обсуждалась 25 ноября на правительственном часе в Госдуме, председатель палаты Вячеслав Володин обратил внимание на значимость информации о себестоимости квадратного метра и структуре затрат, в том числе для анализа региональных различий и оценки эффективности бюджетных расходов.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду министр строительства и ЖКХ России Ирек Файзуллин заявил о планах ввести стадию технико-экономического обоснования перед проектированием строительных объектов.

Володин сообщил о проведении правительственного часа для обсуждения обоснованности тарифообразования в сфере ЖКХ и стоимости жилья с профильными министрами.

В мае представители строительного бизнеса и «Единой России» обсудили пути снижения стоимости квадратного метра жилья за счет оптимизации сопутствующих расходов и разбюрократизации отрасли.