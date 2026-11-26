Вся эта климатическая движуха – прямое продолжение того самого доброго старого колониализма, как бы ни пытались авторы делать вид, что они жуткие прогрессисты. Это позволяет развитым странам душить на корню любую новую индустрию в неразвитых.12 комментариев
МЭР поставило перед Минстроем вопрос формирования статистики себестоимости жилья
Минэкономразвития и Минстрой работают над вопросом по включению в Федеральный план статистических работ показателя себестоимости строительства квадратного метра жилья, сообщил заместитель министра экономического развития Сергей Назаров.
Необходимость формирования таких данных обсуждалась на рабочей встрече ведомств 16 ноября, Минстрой выразил готовность проработать вопрос, передает ТАСС.
«Сейчас средняя себестоимость строительства квадратного метра жилья по России и регионам не публикуется. В проектных декларациях застройщики указывают только общую плановую стоимость проекта, без разбивки затрат. Минэкономразвития поставило перед Минстроем вопрос о формировании такой статистики. После обсуждения 16 ноября Минстрой выразил готовность проработать включение показателя в Федеральный план статистических работ; мы запросили у ведомства актуальную позицию с конкретными предложениями. При этом Росстатом публикуется средняя цена одного кв. м на жилье в разрезе субъектов Российской Федерации», – заявил Назаров.
Росстат подтвердил готовность участвовать в разработке методики расчета показателя и инициировать изменения в Федеральный план статистических работ после принятия решения.
Тема формирования данных о стоимости строительства жилья обсуждалась 25 ноября на правительственном часе в Госдуме, председатель палаты Вячеслав Володин обратил внимание на значимость информации о себестоимости квадратного метра и структуре затрат, в том числе для анализа региональных различий и оценки эффективности бюджетных расходов.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду министр строительства и ЖКХ России Ирек Файзуллин заявил о планах ввести стадию технико-экономического обоснования перед проектированием строительных объектов.
Володин сообщил о проведении правительственного часа для обсуждения обоснованности тарифообразования в сфере ЖКХ и стоимости жилья с профильными министрами.
В мае представители строительного бизнеса и «Единой России» обсудили пути снижения стоимости квадратного метра жилья за счет оптимизации сопутствующих расходов и разбюрократизации отрасли.