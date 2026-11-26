Вся эта климатическая движуха – прямое продолжение того самого доброго старого колониализма, как бы ни пытались авторы делать вид, что они жуткие прогрессисты. Это позволяет развитым странам душить на корню любую новую индустрию в неразвитых.11 комментариев
Водитель Toyota погиб при столкновении со школьным автобусом в Приморье
Автомобиль Toyota Vitz выехал на встречную полосу и столкнулся со школьным автобусом с 11 детьми в Шкотовском округе Приморья, водитель легковой машины погиб, сообщила прокуратура региона.
«Прокуратура контролирует установление обстоятельств ДТП со школьным автобусом в Шкотовском округе», – сообщили в пресс-службе прокуратуры в «Максе».
Авария произошла утром в четверг на участке автодороги между поселками Смоляниново и Шкотово. По предварительным данным, водитель автомобиля Toyota Vitz выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение со школьным автобусом, в котором находились 11 детей, сопровождающий и водитель.
Ход и результаты проверки по факту происшествия находятся на контроле Большекаменской межрайонной прокуратуры.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду прокуратура Ярославского района взяла на контроль проверку по факту ДТП с пассажирским автобусом возле села Еремеевское.
В Омске водитель выехавшего на встречную полосу автомобиля погиб в ДТП, травмы получили шесть пассажиров автобуса.