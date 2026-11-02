Детский развлекательный центр на Ямале закрыли из-за вспышки кишечной инфекции

Tекст: Валерия Городецкая

Работа игрового центра приостановлена на 60 суток, сообщается на сайте Роспотребнадзора по ЯНАО. «В связи с регистрацией 17 случаев острой кишечной инфекции у несовершеннолетних, посещавших детский развлекательный центр «Космолэнд» <...>, проведены санитарно-эпидемиологические расследования в отношении двух индивидуальных предпринимателей», – говорится в публикации.

Проверки подтвердили грубые нарушения санитарного законодательства. У работников отсутствовали медицинские книжки, в помещениях царила антисанитария, была найдена просроченная еда. Лабораторное исследование питьевой воды из кулеров показало несоответствие микробиологическим показателям безопасности.

Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе следователи организовали проверку после выявления признаков острой кишечной инфекции у семи воспитанников детского сада в Южно-Сахалинске.

В прошлом месяце в Алма-Ате десятки детей оказались в больнице с симптомами острой кишечной инфекции после массового отравления в Республиканской физико-математической школе.

В марте учащиеся четвертого класса одной из московских школ пожаловались на сильные боли в животе после утреннего приема пищи.