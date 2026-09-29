Диетолог назвала идеальные продукты для защиты клеток от старения

Диетолог Богданова рассказала о пользе ликопина в томатах и арбузах

Tекст: Катерина Туманова

Диетолог рассказала, что ликопин защищает клетки от старения и нейтрализует свободные радикалы. Этот природный органический пигмент придает красный цвет овощам и фруктам.

«В нашем организме ликопин не синтезируется, мы можем получить только с едой. Он очень термостабильный. Витамины в большинстве своем нестабильны: при термической обработке они утрачиваются, а ликопин только улучшает свои свойства», – пояснила специалист радио Sputnik.

По ее словам, пигмент в большом количестве содержится в томатах, арбузах и гуаве.

Эксперт подчеркнула, что ликопин является жирорастворимым веществом. Для максимального усвоения к томатам следует добавлять орехи, сыр или масло.

Суточная норма в пять миллиграммов содержится в одной столовой ложке томатной пасты, 100 граммах арбуза или 150-200 граммах свежих помидоров.

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