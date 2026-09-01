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Жапаров вручил главе Росатома Лихачеву высший орден Киргизии
Президент Киргизии Садыр Жапаров наградил генерального директора госкорпорации «Росатом» Алексея Лихачева почетным орденом «Достук» за значительный вклад в развитие межгосударственного сотрудничества.
Торжественная церемония состоялась в Бишкеке во время официальных переговоров президента Киргизии Садыра Жапарова с участием президента России Владимира Путина, передает РИА «Новости». Руководитель российской атомной отрасли Алексей Лихачев был удостоен высокой награды за укрепление партнерства между странами.
Государственный орден «Достук», что в переводе означает «Дружба», был учрежден в Киргизии девять лет назад.
Эта награда относится к первой категории и традиционно вручается за выдающуюся работу по укреплению мира и согласия между народами.
Как писала газета ВЗГЛЯД, президенты России и Киргизии провели переговоры на полях саммита ШОС в Бишкеке.
Глава Росатома Алексей Лихачев анонсировал строительство 17 новых атомных энергоблоков за рубежом.
Товарооборот между Москвой и Бишкеком по итогам 2024 года составил 3,5 млрд долларов.