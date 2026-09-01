Физики зафиксировали вероятный сигнал темной материи в подземной лаборатории США

Reuters: В подземной лаборатории США пойман вероятный сигнал темной материи

Tекст: Валерия Городецкая

Ученые, работающие на подземном исследовательском комплексе Sanford Underground Research Facility в американском штате Южная Дакота, зафиксировали возможное проявление темной материи, передает РИА «Новости».

Эксперимент LUX-ZEPLIN проводится на глубине почти полтора километра в бывшей золотой шахте, где специальный детектор заполнен десятью тоннами жидкого ксенона, пишет Reuters.

Специалисты рассчитывают обнаружить крайне редкие столкновения гипотетических частиц темной материи, называемых вимпами, с атомами ксенона. В ходе исследований было зафиксировано единичное событие – так называемая ядерная отдача, соответствующая ожидаемому взаимодействию вимпа с ядром атома ксенона.

«Важно отметить, что, поскольку это всего лишь единичный случай, мы пока не утверждаем, что это темная материя», – заявил ведущий автор исследования, физик Сэм Эриксен из Бристольского университета.

Наблюдаемые результаты могут иметь и другое объяснение, поэтому сейчас исследователи пытаются исключить альтернативные источники сигнала. Темная материя не испускает и не отражает свет, оставаясь невидимой для телескопов, однако ее существование предполагается по гравитационному воздействию на галактики. Согласно одной из гипотез, она помогла сформироваться крупномасштабным структурам Вселенной.

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