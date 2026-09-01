  • Новость часаУшаков: Путин, Трамп и Си Цзиньпин могут встретиться на саммите АТЭС
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    Карусель из «Гераней» загоняет Раду в подвалы
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    Аграриям на Украине предрекли закрытие черноморских портов до зимы
    Путин заявил, что решение вступить в ЕС будет означать выход Армении из ЕАЭС
    Пашинян заявил об отказе Армении от референдума по вступлению в ЕС
    Путин заверил Эрдогана в своевременном запуске первого блока АЭС «Аккую» в 2026 году
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    В Казахстане сообщили о введении электронного разрешения на въезд для россиян
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    Виталий Трофимов-Трофимов Виталий Трофимов-Трофимов Война – не продолжение политики, а ее замена

    Лучшие варианты для завершения войны нам даст само развитие войны и рождающееся под его влиянием на Украине ее «бессилие к миру».

    10 комментариев
    Дмитрий Грунюшкин Дмитрий Грунюшкин Почему Россия – не Иран

    В призыве «Будем, как Иран» имеется глубокое противоречие с реальностью. Дело в том, что если рассматривать пары Россия – Украина и Иран – США, то по всем формальным признакам в этом противостоянии мы вовсе не Иран.

    34 комментария
    Ольга Андреева Ольга Андреева На козни Европы Россия веками отвечала достоинством

    Москва унаследовала от своих царственных предшественников вовсе не малахольное «бескорыстие». Глядя на современную международную политику, не устаешь поражаться тому, насколько морально выше выглядит наша страна на фоне мелкой позорной суеты ее противников.

    15 комментариев
    1 сентября 2026, 21:54 • Новости дня

    Ушаков: Путин, Трамп и Си Цзиньпин могут встретиться на саммите АТЭС

    Ушаков: Путин, Трамп и Си Цзиньпин могут встретиться на саммите АТЭС
    @ Кристина Соловьева/POOL/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    В рамках предстоящего саммита АТЭС может состояться трехсторонняя встреча президента России Владимира Путина, председателя КНР Си Цзиньпина и президента США Дональда Трампа, заявил помощник президента России Юрий Ушаков.

    Ушаков сообщил о возможности проведения трехсторонних переговоров с участием лидеров России, Китая и США на предстоящем саммите АТЭС, передает РИА «Новости».

    «Если получится, как было сказано, то можно будет организовать и встречу на троих. Или, по крайней мере, с каждым обязательно встретиться. Примерно вот так вот. Но тема затрагивалась», – заявил помощник российского лидера в беседе с журналистом Павлом Зарубиным.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Ушаков анонсировал неизбежную встречу Путина и Трампа на саммите АТЭС.

    Американский лидер допустил возможность проведения переговоров с главой российского государства в Китае.

    Британская газета The Times спрогнозировала трехстороннюю встречу лидеров России, США и КНР.

    1 сентября 2026, 13:43 • Новости дня
    Путин вспомнил о дипломатической работе «господина Ноу» в ООН

    Путин вспомнил о дипломатической работе Громыко в ООН

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент России Владимир Путин вспомнил о работе министра иностранных дел СССР Андрея Громыко, вошедшего в историю ООН как «господин Ноу».

    Российский лидер подчеркнул, что Москву не всегда устраивает работа Организации Объединенных Наций, передает РИА «Новости». По его словам, подобная ситуация наблюдалась во все времена.

    «Неслучайно, и здесь мои коллеги из СНГ знают это, может быть, лучше других, неслучайно министра иностранных дел Советского Союза, господина Громыко, часто называли «господин Ноу», – сказал он.

    Президент добавил, что советский министр активно использовал право вето для защиты интересов СССР и стран Африки, Латинской Америки и Азии. Эти государства боролись за свободу против колониального господства. Андрей Громыко стоял у истоков создания ООН и стал первым советским представителем при организации в 1946 году.

    Дипломат возглавлял Министерство иностранных дел СССР с 1957 по 1985 год, став настоящим символом советской внешней политики. Коллеги всегда отмечали его глубокие знания международных проблем, уникальную память и выдающееся искусство вести переговоры.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российский лидер указал на необходимость адаптации Организации Объединенных Наций к современным реалиям.

    Глава государства назвал устав всемирной структуры ключевым источником международного права.

    В прошлом году президент объяснил происхождение прозвища Андрея Громыко трудностями согласования вопросов в период холодной войны.

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    1 сентября 2026, 04:24 • Новости дня
    Reuters узнало о заявленном Бессентом условии Силуанову

    Reuters раскрыло заявленное Силуанову Бессентом условие

    Reuters узнало о заявленном Бессентом условии Силуанову
    @ Gerald Herbert/AP/ТАСС

    Tекст: Катерина Туманова

    Министр финансов США Скотт Бессент исключил возможность оказания экономической помощи России или заключения двусторонних соглашений до завершения конфликта на Украине.

    Министр финансов США Скотт Бессент встретился с российским коллегой Антоном Силуановым на полях финансового саммита G20 в Северной Каролине, сообщает Reuters. В ходе беседы американский министр исключил возможность экономических соглашений до завершения украинского конфликта.

    Когда глава Минфина России Антон Силуанов попытался поднять вопросы, представляющие взаимный интерес, Бессент прервал его.

    «Пока война не закончится, ничего невозможно», – заявил Скотт Бессент.

    По данным агентства, основной темой разговора стал мирный план президента США Дональда Трампа. В российском ведомстве при этом отметили, что обсуждалось финансовое сотрудничество в рамках G20.

    Присутствие российского представителя на саммите вызвало недовольство европейских политиков, готовящих новые санкции, уточнило агентство.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Силуанова в понедельник встретился в с министром финансов США Бессентом. Президент США прокомментировал переговоры Силуанова и Бессента.

    В ходе выступления на саммите в США Силуанов предупредил о необратимых последствиях роста мирового госдолга.

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    1 сентября 2026, 16:00 • Видео
    США возобновили войну удачно для России

    Впервые почти за месяц США и Иран возобновили масштабные удары по позициям друг друга. Это они вовремя: так исчезнут последние шансы на то, что Украина сможет защитить Киев.

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    1 сентября 2026, 12:51 • Новости дня
    Американист: США продемонстрировали признание значимого статуса России

    Американист Дробницкий: США показали признание значимого статуса России

    Американист: США продемонстрировали признание значимого статуса России
    @ Imago/Global Look Press

    Tекст: Олег Исайченко

    Несмотря на готовность Москвы и Вашингтона к диалогу, реальных прорывов в двусторонних контактах до окончания конфликта на Украине ждать не стоит, сказал газете ВЗГЛЯД американист Дмитрий Дробницкий. Ранее стало известно о состоявшейся встрече глав российского и американского Минфинов Антона Силуанова и Скотта Бессента на полях саммита G20.

    «США, несмотря на недовольство некоторых союзников, пригласили главу российского Минфина Антона Силуанова на заседание министров финансов и глав центробанков стран G20. Такой шаг стал не только знаком гостеприимства, но и своего рода признанием значимого статуса России, что вызвало нервную реакцию у той же Германии», – напомнил американист Дмитрий Дробницкий.

    По мнению собеседника, Силуанов и его американский коллега Скотт Бессент не могли не провести двустороннюю встречу. «И Москва, и Вашингтон на разных уровнях подтверждают готовность к диалогу и взаимодействию», – пояснил он. Впрочем, как полагает аналитик, едва ли на данном этапе возможно достичь каких-либо значимых решений.

    «В частности, процесс урегулирования украинского кризиса, который долгое время ставился Штатами как приоритет в диалоге с Москвой, откровенно буксует. Удивительного в этом нет: в том же Вашингтоне значительное влияние имеют провоенные ястребы, а они не допустят договоренностей на условиях, которые были бы приемлемы для России. К тому же нельзя исключать, что Киев, подстрекаемый Лондоном, даст заднюю», – уточнил спикер.

    Дробницкий также обратил внимание на публикацию Reuters о том, что США не готовы обсуждать экономическое соглашение с Москвой до тех пор, пока не будет завершен военный конфликт на Украине. «Тем не менее, продолжение военного конфликта, судя по всему, действительно мешает Вашингтону начать обсуждать с Россией реализацию каких-либо совместных проектов», – уточняет эксперт.

    Однако сам факт встречи Силуанова и Бессента, поддержания контактов между двумя ядерными державами, внушает осторожный оптимизм, считает политолог. «У сторон, очевидно, имеется взаимное желание преодолеть сформировавшуюся дипломатическую пропасть. Однако ждать быстрого разрешения конфликта, масштабных договоренностей или тесного сотрудничества сейчас не стоит», – добавил он.

    Схожей точки зрения придерживается американист Роман Романов. По его оценкам, к встрече Силуанова и Бессента, как и ко многим другим между российскими и американскими официальными лицами, надо относиться сдержанно и без особых надежд. «Любой контакт между Вашингтоном и Москвой – позитивный фактор, так как администрация Трампа демонстрирует заинтересованность в сохранении каналов связи. Но о быстрых прорывах и прогрессе речь сегодня не идет», – написал он в своем Telegram-канале.

    Как полагает эксперт, на нынешнем этапе США и Россия могут нащупывать новые способы активизации переговорного процесса на разных уровнях, но не более. «К тому же Трамп и его окружение пока полностью заняты Ираном, который отнимает практически все внешнеполитические ресурсы администрации», – заключил Романов.

    Ранее Эрин Браун, замминистра финансов США по международным делам, назвала «продуктивной» встречу глав российского и американского Минфинов Антона Силуанова и Скотта Бессента на полях саммита G20, сообщает Politico. По ее словам, министры обсудили «план главы Белого дома Дональда Трампа по обеспечению мира и экономического роста». Кроме того, отметила она, Бессент сказал Силуанову: «Война должна закончиться. Мы хотим мирного исхода».

    Браун заявила, что включение Силуанова в список представительства на саммите в Северной Каролине было решением Белого дома. «Нам нравится ладить со всеми», – сказала она. Согласно сообщению Минфина России, главы ведомств обсудили вопросы российско-американского взаимодействия по финансовому треку и работу в рамках G20. В ходе выступления перед зарубежными коллегами и управляющими центральных банков стран-участниц объединения Силуанов заявил о необходимости вернуться к роли механизма финансовой координации государств для решения глобальных вызовов.

    Стоит отметить также, что присутствие представителей России на саммите вызвало возражения со стороны европейских чиновников. Глава Минфина ФРГ Ларс Клингбайль заявил, «что он не будет позировать для группового фото с российским министром финансов». В итоге фотография была сделана без Силуанова.

    Сенатор США Джин Шахин заявила: «Администрации Трампа необходимо оказывать давление на Путина и его команду, а не предоставлять им трибуну». Она также призвала Палату представителей рассмотреть закон Грэма об ужесточении санкций против России.

    Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что точных сроков возможного визита в Россию спецпосланника президента США Стива Уиткоффа и зятя американского лидера Джареда Кушнера пока нет. По его словам, конкретные дни для поездки не зарезервированы, поскольку переговорщики сейчас активно занимаются другими направлениями американской внешней политики.

    «Но вместе с тем они всегда желанные гости в Москве, они всегда желанные собеседники для их российских визави, с кем они находятся в постоянном рабочем контакте, и для президента Путина», – подчеркнул пресс-секретарь главы российского государства.

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    1 сентября 2026, 12:39 • Новости дня
    Американист: Законопроект о санкциях против России оказался под двойной угрозой

    Эксперт Дудаков: Законопроект о санкциях против России оказался под угрозой

    Американист: Законопроект о санкциях против России оказался под двойной угрозой
    @ Imago/Global Look Press

    Tекст: Олег Исайченко

    Законопроект, вводящий ограничения против торговых партнеров России, может не пройти Палату представителей. С одной стороны, демократы-центристы опасаются, что билль даст Дональду Трампу право волюнтаристски вводить тарифы в отношении любых стран, с другой стороны, республиканцы не заинтересованы в продвижении украинской повестки, непопулярной у избирателей, сказал газете ВЗГЛЯД американист Малек Дудаков.

    «Судьба законопроекта имени Линдси Грэма* (внесен РФ в перечень террористов и экстремистов) в последний момент оказалась под угрозой: Палата представителей может его не утвердить. С одной стороны, против принятия билля выступают демократы-центристы. Они настроены в целом антироссийски, но опасаются, что инициатива даст чрезмерно широкие полномочия Дональду Трампу», – отметил американист Малек Дудаков.

    «Демократы, в частности, переживают, что глава Белого дома воспользуется законопроектом, чтобы волюнтаристски вводить пошлины в отношении всего мира, как это было в 2025 году», – уточнил собеседник. Он напомнил, что тогда американский лидер устанавливал тарифы посредством президентских указов, однако Верховный суд США признал большую часть из них неконституционными, потому что они вводились в обход Конгресса.

    «Если будет принят билль имени Грэма, наделяющий президента правом вводить тарифы, у Трампа снова появится пространство для маневра, и он сможет угрожать всему миру торговыми войнами. Представителям Демпартии это не нравится: они выступают за свободную торговлю и критикуют главу Белого дома за то, что его изоляционистская и протекционистская политика привела к существенному росту цен и инфляции в Америке – особенно на импортные товары, доля которых в американской экономике весьма значительна», – детализировал Дудаков.

    С другой стороны, среди республиканцев тоже нет единого порыва поддержать законопроект о санкциях против России, продолжил американист. «Дело в том, что далеко не все в партии готовы продвигать украинскую повестку, которая непопулярна среди американского электората. Все это существенно осложняет прохождение билля в Палате представителей», – пояснил собеседник.

    Кроме того, весь сентябрь у Конгресса пройдет в рамках бюджетных баталий, добавил спикер. «У законодателей будет гораздо больше других, более существенных и важных дел, чем проект имени Грэма: нужно принять все бюджеты, включая застрявший в Сенате военный бюджет Трампа на 1,15 трлн долларов. Демократы сейчас блокируют и его, потому что не хотят давать главе Белого дома деньги на продолжение конфликта в Персидском заливе», – отметил аналитик.

    «В октябре же Конгресс снова отправится в отпуск – на этот раз предвыборный. Все разъедутся по своим штатам и округам и будут заниматься электоральными кампаниями. Таким образом, времени остается немного, и я не исключаю, что в итоге санкционный билль может оказаться в долгом ящике именно из-за раскола и разногласий на Капитолийском холме», – заключил Дудаков.

    Ранее стало известно, что продвижение законопроекта о санкциях США против торговых партнеров России рискует остановиться в Палате представителей. Причина состоит в сопротивлении демократов и отсутствии поддержки со стороны республиканцев, пишет Politico.

    Лидеры Республиканской партии не включили законопроект в список на голосование на этой неделе. Спикер Палаты представителей Майк Джонсон признал, что борьба вокруг документа будет непростой и посетовал на оппонирование со стороны демократов. «Мы последовательно занимаем жесткую позицию по отношению к России», – напомнил он.

    Сторонники «пакета Грэма» утверждают, что закон предоставит президенту США новые возможности для введения тарифов для давления на Россию. Однако, отмечает Politico, на процесс влияют раскол в республиканском большинстве относительно конфликта на Украине и опасения законодателей по поводу потенциального «злоупотребления» администрации расширенными полномочиями.

    Лидер демократического меньшинства в Палате представителей Хаким Джеффрис предупредил, что расширение и задействование тарифных рычагов Трампа может в итоге привести к удорожанию жизни американцев, сообщает The Hill. Даже если «закон Грэма» будет вынесен на рассмотрение, неясно, получит ли он достаточную поддержку республиканцев. «За 14 лет я ни разу не голосовал за введение санкций против суверенного государства», – заявил член Палаты представителей Томас Масси.

    «У Трампа уже есть достаточно полномочий для введения санкций против компаний, частных лиц и судов, поддерживающих российскую военную машину», – говорится в совместном заявлении конгрессмена-демократа Дона Бейера, а также сенаторов Рона Уайдена и Элизабет Уоррен.

    «Закон Линдси О. Грэма о санкциях против России и Ирана от 2026 года» был принят Сенатом в начале августа 86 голосами против 11. Сам вдохновитель документа не застал этого момента – в июле он скоропостижно скончался после очередного визита в Киев.

    Суть документа заключается в желании радикально сократить нефтегазовые доходы России за счет жесткого давления на покупателей ее энергоресурсов в третьих странах. В случае принятия президент США получит полномочия вводить 100-процентные заградительные пошлины на любые товары из государств, которые продолжают закупать российские нефть и природный газ.

    Мера напрямую бьет по пятерке крупнейших покупателей и посредников (в первую очередь – по Китаю и Индии). В документе прописаны рестрикции против «теневого флота» – танкеров, используемых для транспортировки сырья в обход западного ценового потолка. Под санкции подпадает также импорт российского урана.

    Газета ВЗГЛЯД объясняла, почему закон Грэма вредит интересам США.

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    1 сентября 2026, 06:42 • Новости дня
    Politico узнала о пробуксовке в Конгрессе закона Грэма о санкциях против России

    Politico: Закон Грэма о санкциях против России забуксовал

    Politico узнала о пробуксовке в Конгрессе закона Грэма о санкциях против России
    @ Li Rui/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Менее месяца назад подавляющее двухпартийное большинство в сенате проголосовало за то, чтобы почтить память покойного сенатора Линдси Грэма (внесен в России в перечень экстремистов и террористов) и принять законопроект о санкциях против торговых партнеров России.

    «Теперь законопроект находится под серьезной угрозой застревания в Палате представителей, где он сталкивается со значительным сопротивлением со стороны демократов, отсутствием энтузиазма со стороны республиканцев и ослаблением стремления почтить память покойного сенатора от Южной Каролины», – пишет газета Politico.

    Издание отмечает, что лидеры Республиканской партии не включили документ в список законопроектов, которые должны быть вынесены на голосование на этой неделе.

    Когда ведущие республиканские законодатели в понедельник после пятинедельного летнего перерыва прибыли в Капитолий, никто из них не сказал, что принятие Закона Линдси Грэма о санкциях против России находится в числе приоритетных задач, сказано в статье.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, американист Дробницкий заявлял, что закон Грэма о санкциях против России останется молчащим. Закон Грэма о санкциях против России начал пугать самих американцев. В июле американский президент призвал включить Иран в антироссийские санкции в память о Грэме.

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    31 августа 2026, 23:37 • Новости дня
    Трамп прокомментировал переговоры Силуанова и Бессента

    Трамп позитивно оценил переговоры Силуанова и Бессента

    Tекст: Катерина Туманова

    Американский лидер Дональд Трамп выразил надежду на позитивные результаты визита министра финансов России Антона Силуанова в США и встречи с американским коллегой Скоттом Бессентом.

    «Посмотрим, может, что-нибудь получится. Нам нравится ладить со всеми», – передает РИА «Новости» слова американского лидера.

    Трамп отметил, что визиты иностранных представителей уровня Силуанова являются одной из причин его политического успеха.

    Пресс-служба Минфина России сообщала, что Силуанов принял участие в первом дне встречи министров финансов и управляющих центральными банками G20. Мероприятие проходит с 31 августа по 1 сентября в американском Эшвилле.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Силуанова в понедельник встретился в с министром финансов США Бессентом. В ходе выступления на саммите Силуанов указал точки роста российской экономики и предупредил о необратимых последствиях роста мирового госдолга.

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    1 сентября 2026, 20:15 • Новости дня
    Путин заявил, что решение вступить в ЕС будет означать выход Армении из ЕАЭС
    Путин заявил, что решение вступить в ЕС будет означать выход Армении из ЕАЭС
    @ Вячеслав Прокофьев/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Решение Армении о начале процедуры вступления в Евросоюз фактически означает выход из Евразийского экономического союза (ЕАЭС), заявил президент России Владимир Путин на встрече с армянским премьером Николом Пашиняном в Бишкеке.

    Путин назвал вступление Армении в Евросоюз равносильным выходу из ЕАЭС из-за несовместимости членства в двух организациях, передает ТАСС.

    «Уважаемый Никол Воваевич, мы с вами сейчас подискутируем, мне всегда интересно с вами вести дискуссии на любую тему, в том числе и на эту. Но по главному вопросу позволю себе с вами все-таки не согласиться. Вы сказали, что вы не заявляли о выходе. Принятие закона о начале процедуры вступления в другую экономическую организацию по факту означает заявление о выходе из нашей», – заявил президент России.

    Напомним, премьер-министр Армении Никол Пашинян признал невозможность одновременного участия страны в ЕАЭС и Евросоюзе.

    Глава МИД России Сергей Лавров призвал Ереван в кратчайшие сроки определиться с геополитическим вектором.

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал процессы сближения с двумя объединениями взаимоисключающими.

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    1 сентября 2026, 08:34 • Новости дня
    Минфин США назвал продуктивной встречу Силуанова и Бессента
    Минфин США назвал продуктивной встречу Силуанова и Бессента
    @ Мария Девахина/РИА Новости

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Министр финансов России Антон Силуанов и глава американского Минфина Скотт Бессент провели продуктивную встречу на полях G20, заявила заместитель главы финансового ведомства США по международным делам Эрин Браун.

    Американская сторона высоко оценила прошедшие в Эшвилле переговоры, передает ТАСС. Браун отметила конструктивный характер диалога. «У министра Бессента была продуктивная встреча с министром финансов России», – сообщает издание Politico.

    На полях саммита американская сторона заверила в стремлении к мирному завершению конфликта на Украине. Стороны также затронули план президента США Дональда Трампа по экономическому росту. Решение пригласить российскую делегацию на мероприятия принимал непосредственно Белый дом, протоколу которого следует американское ведомство.

    Отечественное министерство подтвердило факт переговоров, в ходе которых обсуждалось двустороннее финансовое взаимодействие. Журналисты подчеркивают, что допуск Москвы к участию в заседаниях вызвал сильное недовольство европейских союзников Вашингтона.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Министерство финансов России подтвердило факт переговоров министров на полях саммита.

    Главной темой беседы глав ведомств стало украинское урегулирование.

    При этом американский министр исключил возможность оказания экономической помощи Москве до завершения конфликта.

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    1 сентября 2026, 06:13 • Новости дня
    Трамп обозвал Голливуд «катастрофой» и собрался его спасать

    Трамп вызвался спасать Голливуд

    Трамп обозвал Голливуд «катастрофой» и собрался его спасать
    @ Barbara Munker/dpa/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Американский лидер Дональд Трамп со своими советниками из мира кино и ТВ предложил ввести федеральные налоговые льготы, чтобы «снова сделать наш бизнес по производству фильмов и телепередач великим».

    Трамп назвал Голливуд «полной катастрофой» и предложил на федеральном уровне простимулировать кинопроизводство после встречи со своим спецпосланником в Голливуде Джоном Войтом.

    «Голливуд – это полная катастрофа! Несмотря на название, там почти нет работы. У нас нет никакого стимула быть там, и это очень сильно вредит Калифорнии», – приводит слова Трампа Fox News.

    По словам президента США, сумма, потраченная на налоговые льготы, будет в 10 раз увеличена за счет средств, поступающих в казну. Для достижения этой цели назначаются встречи с лидерами обеих партий, отметил он.

    «Я собираюсь предложить республиканцам и демократам объединиться и немедленно разработать законодательство, чтобы спасти кино-, телевизионный и развлекательный бизнес в Америке. Конгресс должен немедленно одобрить федеральный закон о стимулировании производства для создания рабочих мест в сфере развлечений в Америке», – написал он в Truth Social.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, киностудии в 2025 году заявили об опасности обрушения бизнеса из-за пошлин президента США. Американский лидер поручил министерству торговли начать повышение пошлин на зарубежные фильмы ради нацбезопасности. Кроме того, он заявил, что никто в Голливуде не смог бы сыграть Си Цзиньпина в кино.


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    1 сентября 2026, 17:22 • Новости дня
    Путин назвал Турцию привилегированным партнером России
    Путин назвал Турцию привилегированным партнером России
    @ Петр Ковалев/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин назвал Турцию одним из привилегированных партнеров России во внешней политике и экономике на встрече с Реджепом Тайипом Эрдоганом в Бишкеке.

    Глава российского государства Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провели встречу в Бишкеке на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества, передает РИА «Новости». В ходе переговоров стороны обсудили двустороннее взаимодействие и реализацию масштабных инициатив.

    «Турция – один из наших привилегированных партнеров и во внешнеполитической сфере, и в сфере экономики», – подчеркнул Владимир Путин во время встречи. Он также отметил, что уровень экономического сотрудничества между странами остается высоким.

    Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган в свою очередь обратил внимание на важность совместных проектов, в частности строительства атомной электростанции «Аккую». По его словам, работы над первым реактором находятся на стадии завершения, и после запуска объекта Анкара и Москва обсудят дальнейшие шаги в этом направлении.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне турецкий лидер вылетел в Бишкек для участия в саммите Шанхайской организации сотрудничества.

    В столице Киргизии главы государств провели двусторонние переговоры.

    Месяцем ранее министр энергетики Турции Альпарслан Байрактар анонсировал запуск первого энергоблока АЭС «Аккую» до конца текущего года.

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    1 сентября 2026, 00:10 • Новости дня
    Путин в поздравлении с Днем знаний пожелал учащимся раскрыть свой потенциал

    Путин поздравил россиян с Днем знаний

    Путин в поздравлении с Днем знаний пожелал учащимся раскрыть свой потенциал
    @ Скриншот с видео пресс-службы Кремля

    Tекст: Катерина Туманова

    Президент России Владимир Путин поздравил с Днем знаний школьников, студентов и преподавателей, отметив важность сохранения традиций и поддержки молодежи в освоении новых горизонтов.

    «Искренне рад поздравить с Днём знаний всех школьников и студентов нашей необъятной страны, ваших родителей, родных и близких, учителей, преподавателей и наставников», – говорится в поздравительном послании президента, опубликованном на сайте Кремля.

    В обращении подчеркивается, что начало учебного года остается особенным праздником, наполненным радостью встреч и добрыми чувствами.

    Отдельные теплые слова президент адресовал первоклассникам, для которых школа станет огромным миром открытий.

    «Хочу пожелать вам больших успехов, а ваши мамы, папы, бабушки и дедушки всегда вас поддержат», – сказал он.

    Президент особо отметил обязанность взрослых помочь подрастающему поколению раскрыть способности и найти свое призвание.

    «Конечно, в учёбе, как и в жизни, бывают трудные моменты, сложные задачи и экзамены. Важно верить в себя, идти только вперёд. Перед вами – огромное пространство возможностей», – напомнил Путин.

    Он указал на то, что перед молодежью открыто множество возможностей, включая новые масштабные проекты в экономике, науке и сфере высоких технологий.

    Несмотря на внедрение передовых технологий в образовательный процесс, они не смогут заменить теплоту человеческого общения и мудрость учителей, подчеркнул глава государства.

    В заключение особые слова благодарности Путин направил преподавателям и  наставникам, которые «переживают за учеников, как за родных».

    «Хочу пожелать вам всегда стремиться к новым знаниям и открытиям, ценить, беречь друзей, родных и близких и, конечно, всегда помнить о том, что именно вам предстоит продолжить историю побед и достижений нашей великой Родины», –  завершил поздравление президент.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Путин дал совет, как всегда быть в форме.

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    1 сентября 2026, 01:25 • Новости дня
    WSJ: Министр сухопутных войск США Дрисколл подал в отставку
    WSJ: Министр сухопутных войск США Дрисколл подал в отставку
    @ Ron Sachs/CNP/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Дэниел Дрисколл, гражданский министр армии США, руководивший сухопутными войсками, подал рапорт об отставке после длительных попыток найти общий язык с министром обороны Питом Хегсетом, пишет WSJ.

    «Министр армии Дэн Дрисколл подал рапорт об отставке президенту Дональду Трампу после нескольких месяцев напряженных отношений с министром обороны Питом Хегсетом по поводу направления развития армии и увольнения многочисленных высокопоставленных офицеров», – пишет Wall Street Journal (WSJ).

    Ожидается, что Дрисколл покинет Пентагон в ближайшие дни.

    По словам представителя Белого дома Анны Келли, сухопутные войска США сильны как никогда благодаря его работе вместе с верховным главнокомандующим и военным министром, приводит ТАСС выдержку из статьи.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, WSJ уже писала о возможной отставке министра армии США Дрисколла до конца года. Hill сообщала, что действующий министр армии Дэн Дрисколл планирует покинуть пост в ближайшие месяцы. В апреле Хегсет уволил начальника штаба Сухопутных войск США и еще двух генералов.


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    1 сентября 2026, 17:54 • Новости дня
    Путин заверил Эрдогана в своевременном запуске первого блока АЭС «Аккую» в 2026 году

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин выразил уверенность, что первый энергоблок атомной электростанции «Аккую» в Турции будет запущен в 2026 году, как и планировалось. Об этом российский лидер заявил во время переговоров с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

    Встреча состоялась во вторник в Киргизии, где проходит саммит Шанхайской организации сотрудничества. Одной из тем переговоров лидеров России и Турции стало российско-турецкое сотрудничество в энергетической сфере, включая реализацию проекта АЭС «Аккую», передает РИА «Новости».

    Путин напомнил, что перед российской госкорпорацией «Росатом» была поставлена задача завершить работы и запустить первый блок станции в текущем году.

    «Вы ставили задачу перед нашей компанией «Росатом» задачу запустить первый блок в этом году», – сказал президент России.

    Глава государства заверил турецкого коллегу, что сроки реализации проекта сохраняются. «Так оно и будет, компания в графике», – добавил Путин.

    АЭС «Аккую» строится российской стороной в турецкой провинции Мерсин. Проект предусматривает четыре энергоблока с реакторами ВВЭР-1200.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, министр энергетики Турции Альпарслан Байрактар анонсировал запуск первого энергоблока АЭС «Аккую» до конца текущего года.

    В августе специалисты успешно выполнили пробный набор вакуума в конденсаторе турбины.

    Перед этим глава Росатома Алексей Лихачев подтвердил окончание строительных работ на объекте.

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    1 сентября 2026, 11:28 • Новости дня
    Путин заявил о новом импульсе партнерства стран ШОС
    Путин заявил о новом импульсе партнерства стран ШОС
    @ Петр Ковалев/POOL/РИА Новости

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент Владимир Путин выразил уверенность, что принятые на саммите в Бишкеке решения обеспечат мощный стимул для развития Шанхайской организации сотрудничества.

    Выступая на заседании Совета глав государств ШОС, глава государства подчеркнул значимость подготовленных соглашений, передает РИА «Новости».

    «Убежден, что подготовленный к одобрению по итогам нынешнего заседания солидный пакет решений придаст нашему партнерству в ШОС новый импульс», – сказал Владимир Путин. Он также выразил признательность президенту Киргизии Садыру Жапарову за высокий уровень организации мероприятия.

    Москва полностью разделяет подходы участников объединения к глобальной повестке, которые отражены в итоговой Бишкекской декларации. Российская сторона активно поддерживает шаги по повышению эффективности рабочих механизмов организации. Изменения в основополагающую Хартию позволят запустить Универсальный центр реагирования на угрозы в Ташкенте и Антинаркотический центр в Душанбе.

    Кроме того, вводится единый статус партнера ШОС, который будет присваиваться всем государствам-наблюдателям и участникам диалога. По словам российского лидера, это нововведение поможет оптимизировать взаимовыгодное сотрудничество с заинтересованными странами. В текущем году саммит проходит под председательством Киргизии при участии представителей 17 государств и шести международных структур.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, участники саммита в Бишкеке утвердили 28 совместных документов.

    Лидеры стран ШОС подписали декларацию о приоритете ядерной безопасности.

    Государства-члены договорились продвигать реформу мировых финансовых институтов.

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    1 сентября 2026, 07:32 • Новости дня
    Путин, Си Цзиньпин и Моди кратко пообщались «на ногах»

    Путин, Си Цзиньпин и Моди кратко пообщались на саммите ШОС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Президент России Владимир Путин, председатель КНР Си Цзиньпин и премьер-министр Индии Нарендра Моди кратко пообщались «на ногах».

    Разговор лидеров трех государств прошел перед стартом заседания совета глав стран – участниц ШОС, передает РИА «Новости».

    Российский лидер прибыл в Киргизию в понедельник для участия в саммите. До этого он уже провел двусторонние встречи с Си Цзиньпином и Нарендрой Моди.

    В текущем году Киргизия выступает председателем Шанхайской организации сотрудничества. Мероприятия в рамках саммита и формата ШОС+ планируют посетить представители 17 государств и шести международных организаций.

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