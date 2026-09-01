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МИД ФРГ вызвал российского посла из-за инцидента с БПЛА в Лейпциге
Посол России в Берлине вызван в МИД ФРГ из-за инцидента с беспилотником в Лейпциге, сообщил министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль.
Вадефуль распорядился пригласить российского дипломатического представителя для обсуждения ситуации с появлением беспилотного летательного аппарата над Лейпцигом, передает РИА «Новости».
«Я отдал распоряжение вызвать российского посла. Эта встреча проходит прямо сейчас», – заявил Вадефуль во время пресс-конференции. Выступление главы министерства транслировал телеканал Phoenix.
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