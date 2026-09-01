Армия России освободила Новопаволовку и Червоную Криницу в Запорожской области

Tекст: Мария Иванова

Подразделения группировки «Днепр» освободили Новопавловку в Запорожской области, говорится в канале Max Минобороны.

Было нанесено поражение живой силе и технике механизированной, горно-штурмовой, артиллерийской бригад и штурмового полка ВСУ около Орехова, Червоного Жовтеня и Преображенки Запорожской области. Уничтожены до 65 военнослужащих ВСУ, артиллерийское орудие и три станции РЭБ.

В то же время подразделения группировки «Восток» освободили Червоную Криницу в Запорожской области, отчитались в Минобороны.

Нанесено поражение живой силе и технике механизированной, двух штурмовых, двух десантно-штурмовых бригад, четырех штурмовых полков ВСУ и бригады морской пехоты возле Барвиновки, Васиновки, Никольского, Общего, Василевского Запорожской области и Шевякино Днепропетровской области.

Противник при этом потерял более 295 военнослужащих и американскую радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50.

Подразделения группировки «Север» улучшили тактическое положение, нанеся поражение живой силе и технике механизированной, аэромобильной бригад ВСУ и двух бригад теробороны рядом с Уланово, Коренеком, Малой Рыбицей и Стрелецкой Пушкаркой Сумской области.

А в Харьковской области нанесено поражение формированиям двух механизированных, мотопехотной бригад, штурмового полка ВСУ, двух бригад теробороны и пограничного отряда погранслужбы Украины в районах Соснового Бора, Бережного, Подсреднего, Рубленого и Приколотного.

Противник при этом потерял до 210 военнослужащих, бронемашину, артиллерийское орудие и станцию РЭБ.

Подразделения группировки войск «Запад» заняли более выгодные рубежи и позиции, нанеся поражение живой силе и технике двух механизированных, аэромобильной бригад ВСУ, бригадам морской пехоты и теробороны у Лесной Стенки, Грушевки Харьковской области, Святогорска, Сидорово и Щурово Донецкой Народной Республики (ДНР).

Потери противника при этом составили свыше 180 военнослужащих, две бронемашины, три орудия полевой артиллерии, в том числе польская самоходная артиллерийская установка Krab.

Параллельно подразделения Южной группировки улучшили положение по переднему краю. Нанесли поражение формированиям двух механизированных, аэромобильной, горно-штурмовой бригад, двух бригад беспилотных систем ВСУ и бригады теробороны поблизости от Славянскв, Краматорскв, Васютинского, Дружкови, Куртовкаи и Райского ДНР.

Противник потерял более 210 военнослужащих, три бронемашины и два орудия полевой артиллерии, перечислили в Минобороны.

Подразделения группировки «Центр» улучшили тактическое положение, нанеся поражение живой силе и технике трех механизированных, егерской, штурмовой бригад ВСУ, бригадам морской пехоты и нацгвардии около Андреевки, Белозерского, Ракши, Новофедоровки, Новотроицкого ДНР.

Потери украинских вооруженных формирований составили свыше 365 военнослужащих, две бронемашины и три орудия полевой артиллерии, подытожили в оборонном ведомстве.

Напомним, ранее подразделения Вооруженных сил взяли под контроль Великий Прикол и Садки в Сумской области.

Днем ранее российские военные освободили Рубежное, Новоандреевку и Храповщину.

За прошлую неделю российские войска освободили семь населенных пунктов.