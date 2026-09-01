  • Новость часаБерлин обвинил Россию в атаке дронов на аэропорт Лейпцига
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    В военные училища приходят роботы и искусственный интеллект
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    Мнения
    Виталий Трофимов-Трофимов Виталий Трофимов-Трофимов Война – не продолжение политики, а ее замена

    Лучшие варианты для завершения войны нам даст само развитие войны и рождающееся под его влиянием на Украине ее «бессилие к миру».

    10 комментариев
    Дмитрий Грунюшкин Дмитрий Грунюшкин Почему Россия – не Иран

    В призыве «Будем, как Иран» имеется глубокое противоречие с реальностью. Дело в том, что если рассматривать пары Россия – Украина и Иран – США, то по всем формальным признакам в этом противостоянии мы вовсе не Иран.

    34 комментария
    Ольга Андреева Ольга Андреева На козни Европы Россия веками отвечала достоинством

    Москва унаследовала от своих царственных предшественников вовсе не малахольное «бескорыстие». Глядя на современную международную политику, не устаешь поражаться тому, насколько морально выше выглядит наша страна на фоне мелкой позорной суеты ее противников.

    15 комментариев
    1 сентября 2026, 19:15 • Новости дня

    Аграриям на Украине предрекли закрытие черноморских портов до зимы

    Всеукраинский аграрный совет предрек закрытие черноморских портов до зимы

    Аграриям на Украине предрекли закрытие черноморских портов до зимы
    @ REUTERS/Vyacheslav Madiyevskyy

    Tекст: Валерия Городецкая

    Всеукраинский аграрный совет призвал компании прекратить рассчитывать на работу черноморских портов как минимум до декабря 2026 года – января 2027 года.

    Организация посоветовала бизнесу готовиться к наихудшим сценариям, передает РИА «Новости». «Забудьте о работе глубоководных портов как минимум до декабря или января. Стройте свою торговую стратегию на текущий и, возможно, следующий сезон, исходя из предположения, что глубоководные порты останутся закрытыми», – говорится в отчете совета.

    Украина способна экспортировать через дунайские порты и по железной дороге лишь около половины необходимого объема грузов. Транспортировка по этим маршрутам обходится на 50 долларов за тонну дороже, чем использование глубоководных портов, а их пропускная способность значительно ниже.

    Напомним, удары Вооруженных сил России привели к полной потере Украиной выхода к морю.

    Приостановка работы черноморских гаваней заблокировала экспорт десятков миллионов тонн украинской сельскохозяйственной продукции.

    Остановка работы портов создала угрозу массовых банкротств местных аграрных предприятий.

    1 сентября 2026, 05:47 • Новости дня
    Российская авиация ударила новыми авиабомбами по объекту ВСУ

    ВС России ударили управляемыми бомбами по объекту ВСУ

    Tекст: Катерина Туманова

    Российская авиация применила новые управляемые авиабомбы для удара по критически важному объекту ВСУ в подконтрольном Киеву Херсоне, рассказал военнослужащий 18-й общевойсковой армии группировки войск «Днепр» с позывным Приморск.

    Российская авиация успешно применила новый вид управляемых авиабомб по критически важному объекту ВСУ в восточной части подконтрольного киевскому режиму Херсона, передает РИА «Новости».

    Объект был выявлен расчетом разведывательного беспилотника, который впоследствии зафиксировал точность авиаудара.

    «Наша авиация нанесла удары по объектам критической инфраструктуры в восточной части Херсона, которые были задействованы ВСУ в своих интересах. Для удара применялись новые виды управляемых авиабомб. Согласно полученным данным, объект уничтожен, благодаря чему положение ВСУ в Херсоне резко усложнилось», – сообщил Приморск.

    По его словам, в ближайшее время будет принято решение о повторном ударе и полном уничтожении объекта.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российская авиация разгромила пункты управления ВСУ под Харьковом. ВС России поразили энергетическую и транспортную инфраструктуру ВСУ. Дроны и авиабомбы сберегут пехоту при штурме Славянска и Краматорска.

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    1 сентября 2026, 14:26 • Новости дня
    Reuters: Украина полностью лишилась выхода к морю
    Reuters: Украина полностью лишилась выхода к морю
    @ Yulii Zozulia/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Удары Вооруженных сил России привели к полной потере Украиной выхода к морю и остановке работы ее основных морских портов.

    Украина оказалась лишена доступа к морю в результате успешных действий Вооруженных сил России, передает RT со ссылкой на Reuters.

    Агентство отмечает, что удары российской армии привели к полной блокировке украинских морских портов.

    «Российские удары фактически заблокировали морские порты, через которые ранее проходило 90% экспорта Украины», – говорится в материале.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, систематические удары России по портовой инфраструктуре в четыре раза сократили перевозки через черноморский коридор.

    Крупнейший оператор контейнерных перевозок Maersk прекратил работу с Черноморским рыбным портом в Одесской области.

    Украинское аграрное объединение UAC предупредило об угрозе полного обвала экспорта сельхозпродукции.

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    1 сентября 2026, 16:00 • Видео
    США возобновили войну удачно для России

    Впервые почти за месяц США и Иран возобновили масштабные удары по позициям друг друга. Это они вовремя: так исчезнут последние шансы на то, что Украина сможет защитить Киев.

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    1 сентября 2026, 15:10 • Новости дня
    Умер актер из фильма «В бой идут одни старики» Марченко
    Умер актер из фильма «В бой идут одни старики» Марченко
    @ кадр из видео

    Tекст: Валерия Городецкая

    Советский и украинский актер Леонид Марченко, сыгравший Петра Савчука в фильме Леонида Быкова «В бой идут одни старики», скончался.

    Марченко было 88 лет, передает РИА «Новости». «В возрасте 88 лет умер Леонид Марченко – актер, сыгравший Петра Савчука в легендарной ленте Леонида Быкова «В бой идут одни старики», – отмечается в сообщении Telegram-канала украинского издания «Телеграф».

    Артист родился в Киеве и посвятил более 60 лет работе в местном театре юного зрителя на Липках. Его фильмография насчитывает свыше 40 картин, среди которых «Как закалялась сталь», «Аты-баты, шли солдаты…» и «Юркины рассветы».

    Церемония прощания с актером пройдет 2 сентября в киевском ТЮЗе на Липках.

    В конце августа в возрасте 79 лет скончался российский актер театра и кино Юрий Цурило.

    В конце июля из жизни ушел 83-летний советский артист Сергей Ясинский.

    В мае 2024 года на Украине умер сыгравший в картине «Старая крепость» Богдан Козак.

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    1 сентября 2026, 09:34 • Новости дня
    Российские войска нанесли массированный удар по объектам на Украине

    ВС России поразили пограничный пункт и инфраструктуру порта в Одесской области

    Российские войска нанесли массированный удар по объектам на Украине
    @ REUTERS/Anna Voitenko

    Tекст: Мария Иванова

    Российские военные нанесли массированный удар по военным и инфраструктурным объектам в Киеве, Киевской и Одесской областях, включая порты Одессы и Черноморска.

    Минувшей ночью Вооруженные силы России осуществили массированную атаку высокоточным оружием и дальнобойными беспилотниками по украинским объектам, передает Минобороны.

    Удары пришлись по военно-промышленному и топливно-энергетическому комплексам в Киеве и области, а также по логистической инфраструктуре в Одесском регионе.

    В столице Украины разбиты заводы «Файер Пойнт» и «Аэробавовна», выпускающие детали для крылатых ракет и аэростаты для управления дронами.

    Под огонь попало локомотивное депо Дарница, обслуживающее поезда с армейскими грузами.

    В Киевской области уничтожены цех сборки безэкипажных катеров в Хотове и нефтебаза в Борисполе.

    На территории Одесской области выведены из строя теплоэлектроцентраль, три электроподстанции и предприятие по производству беспилотников.

    В одесском порту ликвидированы 16 хранилищ с западным вооружением и шесть топливных резервуаров, а в Черноморске – два военных склада.

    Также поражены пограничный пункт пропуска и паромная переправа в Орловке.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе российская армия также поразила киевское предприятие по производству дронов «Файер Пойнт».

    Ранее массированный удар по Одесской области привел к повреждению объектов портовой и топливной инфраструктуры.

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    1 сентября 2026, 11:16 • Новости дня
    Российский дрон уничтожил скрывавшийся несколько месяцев танк Abrams на Украине

    ВС России уничтожили скрывавшийся несколько месяцев танк Abrams одним FPV-дроном

    Российский дрон уничтожил скрывавшийся несколько месяцев танк Abrams на Украине
    @ Daniel Lob/dpa/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Всего один FPV-дрон понадобился российским военным для уничтожения американского танка Abrams ВСУ, который противник длительное время скрывал на закрытой огневой позиции, рассказал военнослужащий Московского военного округа с позывным Кот.

    Российским военным потребовался всего один FPV-дрон для уничтожения американского танка Abrams, который долгое время скрывался на закрытой огневой позиции, передает РИА «Новости».

    По словам военнослужащего с позывным Кот, боевая машина работала из оборудованного укрытия и оставалась практически неуязвимой.

    «Предыдущие российские подразделения искали этот танк несколько месяцев, но безуспешно, так как он прятался в лесополосе, поэтому когда все-таки удалось его найти, то я зарядил дрон снарядом, осуществил вылет и поразил Abrams», – рассказал Кот.

    Боец уточнил, что местоположение и схему работы танка удалось выяснить благодаря перехваченному разговору противника. Алгоритм действий Abrams заключался в быстром выезде, стрельбе и возвращении в укрытие, что делало его сложной целью. После уничтожения танка артиллерия продолжила работу на этом участке зоны спецоперации, который сейчас освобождается. За успешное выполнение задач в 2023 году военнослужащий награжден Георгиевским крестом III степени и медалью «За боевые отличия».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Министерство обороны сообщило об уничтожении четвертого танка Abrams.

    Оператор беспилотника «Упырь» с позывным Рассвет двумя точными ударами вывел вражескую технику из строя.

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    1 сентября 2026, 10:52 • Новости дня
    Удары украинских дронов остановили турецкий экспорт продовольствия в Россию

    Ekonomim: Атаки БПЛА Украины по судам в Черном море ударили по экспорту Турции

    Удары украинских дронов остановили турецкий экспорт продовольствия в Россию
    @ Zuma/ТАСС

    Tекст: Мария Иванова

    Регулярные нападения беспилотников на гражданские торговые суда привели к полной остановке поставок свежих овощей и фруктов из Турции на российский рынок, пишет Ekonomim.

    Из-за действий украинской стороны пострадал ввоз и вывоз сельскохозяйственной продукции, передает РИА «Новости».

    Член правления Турецкой ассамблеи экспортеров Али Джан Яманйылмаз сообщил о прекращении отгрузок цитрусовых из Чукуровы.

    «Наш регион является центром производства цитрусовых, свежих овощей и фруктов, а Россия – наш крупнейший экспортный рынок. Однако из-за нападений на суда экспорт полностью остановился», – подчеркнул специалист. За последний месяц нападениям подверглись четыре торговых судна.

    На кораблях, следовавших в российские порты, есть погибшие и пострадавшие. При этом страховые компании отказываются выплачивать компенсации за поврежденный транспорт. Проблема также серьезно затронула импорт сои, кукурузы и растительного масла.

    Вынужденное изменение логистических маршрутов неизбежно спровоцирует рост цен на внутреннем турецком рынке. Власти в Анкаре продолжают поддерживать контакты с Москвой и Киевом для обеспечения безопасности судоходства.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, турецкий бизнес спрогнозировал рост мировых цен на зерно из-за ударов украинских беспилотников по торговым судам.

    Министерство иностранных дел Турции вызвало украинского посла Наримана Джеляля для выражения протеста.

    Анкара инициировала консультации с Москвой и Киевом для создания безопасного маршрута транспортировки продовольствия.

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    1 сентября 2026, 09:59 • Новости дня
    МИД заявил о невероятных масштабах черной трансплантологии на Украине

    Захарова заявила о ликвидации теневого конвейера человеческих тканей в Черновцах

    МИД заявил о невероятных масштабах черной трансплантологии на Украине
    @ Frank Molter/dpa/Global Look Press

    Tекст: Мария Иванова

    Масштабы нелегальной торговли человеческими органами на Украине достигли катастрофического уровня, что подтверждается данными украинской генпрокуратуры о ликвидации теневого конвейера в Черновцах, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

    Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила о подтверждении пугающих масштабов нелегального оборота человеческих органов на Украине, передает ТАСС.

    Выступая на полях Восточного экономического форума, дипломат отметила катастрофический размах этого явления.

    «Черная трансплантология на Украине теперь получила подтверждение невероятных масштабов этого бедствия», – подчеркнула представитель внешнеполитического ведомства.

    По словам Захаровой, данные украинской генпрокуратуры свидетельствуют о ликвидации крупного теневого конвейера по изъятию и продаже человеческих тканей в Черновцах. Дипломат добавила, что подобные случаи не являются единичными, а отражают общегосударственную картину, сложившуюся из-за коррупции, правового нигилизма, мародерства и отсутствия легитимности властей в стране.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Мария Захарова рассказала о продаже изъятых у погибших украинцев органов через интернет.

    Бывший депутат Верховной рады Игорь Мосийчук обвинил киевские власти в незаконном экспорте анатомических материалов за границу.

    Посол МИД по особым поручениям Родион Мирошник заявил об использовании раненых военнослужащих для рискованных медицинских экспериментов.

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    1 сентября 2026, 16:50 • Новости дня
    Зеленский возмутился отпусками европейских политиков на фоне ударов по Украине

    Tекст: Валерия Городецкая

    Глава киевского режима Владимир Зеленский выразил недовольство поведением западных союзников на фоне ударов по украинской инфраструктуре.

    По его словам, европейские партнеры предпочли отдых вместо активной дипломатической работы, передает РИА «Новости».

    «Последние две недели Европа и мир, которые нам помогают, на каникулах. И это очень такой неприятный привкус. Не могу им не поделиться... Ощущением такого, знаете... «дипломатия по плану». То есть если отпуск, то отпуск», – цитирует украинского лидера издание «РБК-Украина».

    Политик подчеркнул, что подобный подход союзников оставляет негативное впечатление. Он отметил, что дипломатические усилия западных стран будто подчиняются строгому расписанию, в котором отпуск имеет приоритет над текущими вызовами.

    В августе пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил наличие на Западе усталости от помощи Украине.

    Весной лояльные к Киеву европейские лидеры устали от постоянных нотаций Владимира Зеленского.

    В начале года на форуме в Давосе украинский политик обрушился с резкой критикой на ближайших союзников из-за их несамостоятельности.

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    1 сентября 2026, 10:05 • Новости дня
    Немецкий политик призвал пригрозить России поставками ракет Taurus Киеву

    Немецкий политик Кубицки призвал пригрозить России передачей Taurus Украине

    Немецкий политик призвал пригрозить России поставками ракет Taurus Киеву
    @ IMAGO/Jerry Andre/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Глава Свободной демократической партии Германии Вольфганг Кубицки призвал власти ФРГ пригрозить России поставками ракет Taurus Украине.

    Глава Свободной демократической партии Германии Вольфганг Кубицки призвал власти ФРГ пригрозить России поставками ракет Taurus Киеву, сообщают «Вести» со ссылкой на немецкий телеканал n-tv.

    Политик отреагировал на инцидент в Лейпциге и другие предполагаемые «гибридные угрозы», потребовав от Берлина четкого дипломатического ответа.

    «Разумный человек сейчас вызвал бы российского посла и сказал бы ему: пока мы не поставили ракету Taurus, но если эта гибридная угроза Германии будет продолжаться, то мы сделаем все, чтобы Украина получила нужное оружие для масштабной защиты от России», – заявил Кубицки.

    Ранее канцлер ФРГ Фридрих Мерц анонсировал скоординированный ответ Германии, ЕС и НАТО на инцидент в Лейпциге. Пятого августа местная полиция сообщила, что сотрудник аэропорта обнаружил беспилотник со взрывчаткой в зоне безопасности грузовых авиаперевозок. По данным СМИ, грузовой самолет DHL столкнулся над аэропортом с неизвестным объектом, предположительно БПЛА.

    Немецкие власти отмечают, что дрон был профессионально изготовлен на заказ и оставался невидимым для систем безопасности. Издание Politico писало, что Берлин готовит обвинения и новые санкции против России. Посольство РФ в ФРГ назвало инцидент и обвинения в адрес Москвы «наспех состряпанной провокацией».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Берлин планирует обвинить Россию в нападении на аэропорт Лейпцига.

    Канцлер ФРГ Фридрих Мерц заявил о наличии улик против возможных организаторов этой диверсии.

    Посольство ФРГ в Москве ранее опровергло информацию о передаче ракет Taurus украинской стороне.

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    31 августа 2026, 23:26 • Новости дня
    Guardian: ВСУ неспособны перехватывать новые модели БПЛА «Герань»
    Guardian: ВСУ неспособны перехватывать новые модели БПЛА «Герань»
    @ Oleg Spiridonov/Business Online/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Британская газета сообщает о массовом производстве в России реактивной версии беспилотника «Герань-4», который стал недостижимым для украинских перехватчиков.

    «Весной Россия начала массовое производство и развертывание своего новейшего реактивного варианта беспилотника «Герань-4». Россия производит больше реактивных беспилотников, чем оригинальных версий с поршневыми двигателями, в двух моделях: «Герань-4» с дельтовидным крылом и «Герань-5», который выглядит как ракета с крыльями», – пишет The Guardian.

    Газета указывает, что новые беспилотники развивают крейсерскую скорость от 200 до 250 миль в час (от 321 до 402 км/ч), что примерно вдвое превышает достигаемые версией дронов с поршневым двигателем 115 миль в час, и превосходит скорость дешевых украинских перехватчиков.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, военный эксперт Юрий Кнутов назвал украинскую противовоздушную оборону устаревшей для новых модификаций дронов.  Российские «Герани» атаковали цели в Киевской области и Запорожье. Минобороны сообщило об уничтожении «гнезда «Фламинго» беспилотниками «Герань».

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    1 сентября 2026, 15:50 • Новости дня
    Украине предрекли сокращение населения до 15 млн человек

    Эксперт Воскобойник: Население Украины может сократиться до 15 млн человек

    Украине предрекли сокращение населения до 15 млн человек
    @ Ukrinform/NurPhoto/Reuters

    Tекст: Денис Тельманов

    Глава Офиса миграционной политики Украины Василий Воскобойник предрек стране постепенное угасание и резкое падение рождаемости на фоне отсутствия контроля за депопуляцией.

    Численность населения Украины к концу нынешнего столетия рискует упасть до 15 млн человек, отметил Воскобойник, передает ТАСС. Подобный сценарий возможен в случае, если демографический кризис не удастся взять под контроль.

    «Если депопуляцию не удастся стабилизировать, страну ждет постепенное угасание: доля пожилых людей будет расти, количество детей будет уменьшаться, а до конца этого столетия на Украине может остаться только около 15 млн человек», – сказал он в интервью телеканалу «ВИТА ТВ».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, главный научный сотрудник Южного научного центра РАН Сергей Сущий предрек Украине 25 лет устойчивой депопуляции.

    Зампред Совбеза Дмитрий Медведев отметил сокращение количества жителей на подконтрольных Киеву территориях более чем в два раза с 1991 года.

    Украинский министр социальной политики, семьи и единства Денис Улютин заявил о сокращении численности населения страны до 22-25 млн человек.

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    1 сентября 2026, 12:34 • Новости дня
    Армия России освободила Новопаволовку и Червоную Криницу в Запорожской области
    Армия России освободила Новопаволовку и Червоную Криницу в Запорожской области
    @ Александр Река/ТАСС

    Tекст: Мария Иванова

    Российские войска за минувшие свутки освободили два населенных пункта в Запорожской области – Новопаволовку и Червоную Криницу.

    Подразделения группировки «Днепр» освободили Новопавловку в Запорожской области, говорится в канале Max Минобороны.

    Было нанесено поражение живой силе и технике механизированной, горно-штурмовой, артиллерийской бригад и штурмового полка ВСУ около Орехова, Червоного Жовтеня и Преображенки Запорожской области. Уничтожены до 65 военнослужащих ВСУ, артиллерийское орудие и три станции РЭБ.

    В то же время подразделения группировки «Восток» освободили Червоную Криницу в Запорожской области, отчитались в Минобороны.

    Нанесено поражение живой силе и технике механизированной, двух штурмовых, двух десантно-штурмовых бригад, четырех штурмовых полков ВСУ и бригады морской пехоты возле Барвиновки, Васиновки, Никольского, Общего, Василевского Запорожской области и Шевякино Днепропетровской области.

    Противник при этом потерял более 295 военнослужащих и американскую радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50.

    Подразделения группировки «Север» улучшили тактическое положение, нанеся поражение живой силе и технике механизированной, аэромобильной бригад ВСУ и двух бригад теробороны рядом с Уланово, Коренеком, Малой Рыбицей и Стрелецкой Пушкаркой Сумской области.

    А в Харьковской области нанесено поражение формированиям двух механизированных, мотопехотной бригад, штурмового полка ВСУ, двух бригад теробороны и пограничного отряда погранслужбы Украины в районах Соснового Бора, Бережного, Подсреднего, Рубленого и Приколотного.

    Противник при этом потерял до 210 военнослужащих, бронемашину, артиллерийское орудие и станцию РЭБ.

    Подразделения группировки войск «Запад» заняли более выгодные рубежи и позиции, нанеся поражение живой силе и технике двух механизированных, аэромобильной бригад ВСУ, бригадам морской пехоты и теробороны у Лесной Стенки, Грушевки Харьковской области, Святогорска, Сидорово и Щурово Донецкой Народной Республики (ДНР).

    Потери противника при этом составили свыше 180 военнослужащих, две бронемашины, три орудия полевой артиллерии, в том числе польская самоходная артиллерийская установка Krab.

    Параллельно подразделения Южной группировки улучшили положение по переднему краю. Нанесли поражение формированиям двух механизированных, аэромобильной, горно-штурмовой бригад, двух бригад беспилотных систем ВСУ и бригады теробороны поблизости от Славянскв, Краматорскв, Васютинского, Дружкови, Куртовкаи и Райского ДНР.

    Противник потерял более 210 военнослужащих, три бронемашины и два орудия полевой артиллерии, перечислили в Минобороны.

    Подразделения группировки «Центр» улучшили тактическое положение, нанеся поражение живой силе и технике трех механизированных, егерской, штурмовой бригад ВСУ, бригадам морской пехоты и нацгвардии около Андреевки, Белозерского, Ракши, Новофедоровки, Новотроицкого ДНР.

    Потери украинских вооруженных формирований составили свыше 365 военнослужащих, две бронемашины и три орудия полевой артиллерии, подытожили в оборонном ведомстве.

    Напомним, ранее подразделения Вооруженных сил взяли под контроль Великий Прикол и Садки в Сумской области.

    Днем ранее российские военные освободили Рубежное, Новоандреевку и Храповщину.

    За прошлую неделю российские войска освободили семь населенных пунктов.

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    1 сентября 2026, 17:48 • Новости дня
    Каллас: Европа привлекла Украину для устранения недостатков в армиях государств ЕС
    Каллас: Европа привлекла Украину для устранения недостатков в армиях государств ЕС
    @ Zuma/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Европейский союз и Североатлантический альянс планируют сформировать совместную экспертную группу для решения проблем с вооруженными силами европейских государств, заявила глава евродипломатии Кая Каллас.

    Евросоюз и Североатлантический альянс намерены создать совместную экспертную группу высокого уровня, передает ТАСС. Цель инициативы заключается в разработке рекомендаций для быстрого устранения недостатков в вооруженных силах стран Европы.

    «На следующей неделе мы проведем церемонию запуска группы высокого уровня. Мы пока не можем назвать все имена. Большинство стран ЕС также являются членами НАТО», – отметила глава европейской дипломатии Кая Каллас после неформальной встречи министров обороны Евросоюза в Ирландии.

    Она добавила, что европейские страны сталкиваются с нехваткой обычных вооружений. В связи с этим ЕС и НАТО должны объединить усилия. По словам Каллас, текущие темпы работы недостаточны на фоне растущего уровня угрозы. Эксперты должны будут предложить решения для максимально быстрого восполнения военных пробелов в Европе, и именно поэтому в состав группы решено включить представителей Украины.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Кая Каллас заявила об отсутствии планов передачи систем ПВО Киеву.

    Перед неформальной встречей в Ирландии она предложила министрам обороны стран Евросоюза обсудить усиление военных возможностей в космосе.

    Также дипломат попыталась обвинить Россию в инциденте с беспилотником в аэропорту Лейпцига.

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    1 сентября 2026, 17:27 • Новости дня
    Российские военные поразили два украинских сухогруза с боеприпасами

    Tекст: Ольга Иванова

    Российские ударные дроны успешно атаковали склады военного назначения под Одессой и морские транспорты, перевозившие боеприпасы для украинской армии.

    Российская армия продолжает наносить масштабные удары по объектам логистики на Украине, сообщили в пресс-службе Минобороны РФ в Мах. Под прицелом оказались транспортные узлы и морские суда, работающие в интересах противника.

    В течение дня беспилотные летательные аппараты атаковали крупный логистический центр в населенном пункте Усатово Одесской области. Этот объект использовался для хранения и распределения грузов военного назначения.

    Кроме того, огневому поражению подверглись два сухогруза. Одно морское судно с военным имуществом находилось в порту Южный, а второе, перевозившее вооружение и боеприпасы, было поражено прямо в акватории Черного моря.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне российские беспилотники уничтожили сухогруз с военным имуществом в порту Южный.

    Несколькими днями ранее Вооруженные силы России нанесли серию точных ударов по складам западного вооружения.

    В середине августа военные поразили три сухогруза и два морских танкера в порту Одессы.

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    1 сентября 2026, 18:41 • Новости дня
    Анджелина Джоли тайно посетила украинскую Полтаву

    Голливудская актриса Анджелина Джоли тайно посетила украинскую Полтаву

    Анджелина Джоли тайно посетила украинскую Полтаву
    @ Andrea Staccioli/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Голливудская актриса Анджелина Джоли посетила украинский город Полтаву, сделав небольшую остановку в местном заведении во время поездки по стране, пишут украинские СМИ.

    Известная американская артистка побывала в украинском городе проездом, передает РИА «Новости» со ссылкой на местный телеканал «Общественное».

    «Анджелина Джоли была в Полтаве проездом и остановилась в одном из местных заведений питания, расположенном в отеле», – отмечается в публикации на сайте вещателя.

    Это не первая остановка звезды в ходе ее нынешней поездки. Как сообщало 30 августа агентство УНИАН, накануне знаменитость также заметили в Тернополе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне американская актриса посетила украинские города Львов и Тернополь.

    В ноябре прошлого года голливудская звезда прибыла в подконтрольный Киеву Херсон.

    Международная организация выделила средства на этот визит.

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