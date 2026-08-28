Дроны и авиабомбы сберегут пехоту при штурме Славянска и Краматорска

Tекст: Андрей Резчиков

Начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов в ходе инспекции подразделений Южной группировки войск заслушал доклад командующего группировкой генерал-полковника Сергея Медведева и сообщил о текущей оперативной обстановке на направлении. По его словам, главная стратегическая задача Киева сейчас – сохранить контроль над оставшейся частью Донбасса.

«Для этого на Северодонецком направлении противник выстроил и постоянно совершенствует глубокоэшелонированную оборону с опорой на высотную городскую застройку и промышленные зоны крупных населенных пунктов Славянск, Краматорск и Дружковка, связанные между собой развитой транспортной инфраструктурой и системой фортификационных сооружений», – отметил Герасимов.

Российским войскам поставлена задача по освобождению Славянска, Краматорска и Дружковки. При этом Южная группировка уже продвигается по нескольким направлениям. По словам начальника Генштаба, войска, наступая на широком фронте около 160 км, на отдельных участках преодолели первый оборонительный рубеж Славянско-Краматорского укрепрайона.

Подразделения российских войск уничтожают силы противника восточнее Краматорска. Передовые штурмовые отряды ведут бои на территории аэродрома, расположенного в трех километрах от окраины города. Одновременно артиллерия поражает логистические маршруты, затрудняя снабжение украинского гарнизона.

До восточных границ Славянска российским подразделениям остается около четырех километров. Продолжаются бои в Николаевке и Никаноровке. На другом участке передовые части подошли к Дружковке на расстояние около полутора километров от городской черты. В Алексеево-Дружковке российские военнослужащие ведут штурмовые действия непосредственно в городских кварталах; под контролем ВС РФ находится около половины поселка.

Однако Славянск, Краматорск и Дружковку необходимо рассматривать не как три самостоятельные цели, а как единую агломерацию с общей системой обороны. «Славянск, Краматорск и Дружковка взаимосвязаны, и противник долго готовился к обороне именно здесь. Там выстроены серьезные фортификационные сооружения, оборудованы запасные позиции и под землей, и в промышленных зонах. Поэтому легкой прогулки точно не будет – работа предстоит тяжелая», – сказал военный эксперт Ян Гагин.

По мнению Гагина, взятие Дружковки откроет прямой путь на Краматорск и Славянск. «Но для противника это еще и колоссальный репутационный удар. Помимо того, что это два крупных города ДНР, их потеря означает полный выход Украины за административные границы ДНР. Это принципиальная веха в специальной военной операции. Поэтому я уверен: противник будет драться там, не считаясь с потерями, как это было в Артемовске (Бахмут), куда бросали все подразделения без разбора», – полагает собеседник.

С другой стороны, характер современных боевых действий позволяет решать подобные задачи меньшими силами, чем несколько лет назад. «Война сейчас серьезно изменилась по сравнению с 2023 годом. Если вспомнить битву за Артемовск, там с обеих сторон участвовали десятки тысяч человек, а по некоторым оценкам – до сотни тысяч. Сегодня бои на земле ведутся кратно меньшими силами. Тот же штурм Константиновки – а это город крупнее Артемовска – осуществлялся значительно меньшим количеством пехоты. Поэтому я убежден, что для освобождения Славянско-Краматорской агломерации уже не потребуется такого массированного привлечения пехотных масс, как раньше», – добавляет военкор Федор Громов.

Ключевую роль, вероятно, будут играть беспилотные системы, авиация и огневое поражение логистики. «Именно беспилотники должны обеспечить изоляцию поля боя и лишить противника коммуникаций – возможности подвоза резервов и боеприпасов в Славянск, Краматорск и Дружковку. Это первоочередная задача. Второй момент – авиация. Промышленная застройка, которая является основой обороны противника, будет подвергаться очень интенсивным ударам авиабомб. Ну и, разумеется, потребуется пехота, подготовленная именно к городским боям», – отметил Громов.

По его словам, последовательность действий при освобождении крупных городов в целом остается прежней: сначала нарушается снабжение и изолируется район боевых действий, после чего начинается штурм. При этом развитие беспилотных систем позволяет делать это без масштабного флангового охвата.

«Думаю, так будет и здесь. Причем сейчас фланговые охваты нужны уже в меньшей степени, чем год назад. Беспилотники стали летать дальше, и это позволяет решать задачи изоляции без обязательного физического захода войск с флангов. Поэтому основной упор будет сделан на максимальное привлечение беспилотных систем», – прогнозирует Громов.

Не исключает эксперт и действия разведывательно-диверсионных групп. По его словам, уже были случаи проникновения российских ДРГ в Константиновку, а в Дружковке российские военнослужащие уничтожили два расчета украинских БПЛА. «То есть такая деятельность возможна и, я думаю, в битве за агломерацию будет активно применяться», – рассуждает Громов.

В то же время сроки освобождения городов будут зависеть не только от действий российской стороны. «Понятно, что у нашего командования есть план с расчетными временными рамками, но противник – не мальчик для битья: он будет сопротивляться и предпринимать встречные шаги, чтобы эти планы сорвать», – полагает военкор.

Если же исходить из общей логики расположения населенных пунктов, первым этапом может стать Дружковка. «Но это лишь общая логика, окончательное решение – за командованием. Могу лишь заверить: все три города будут освобождены. Вряд ли это произойдет в текущем году, но выход к административным границам Российской Федерации – это уже не отдаленная перспектива», – считает Гагин.

«Главное в окружении – не физическое кольцо, а блокада логистических цепочек.

Сначала разведка, затем лишение гарнизона поставок боеприпасов, продовольствия, затруднение ротации. Это классическая схема, отработанная еще со времен Великой Отечественной войны. После этого начинается работа на истощение: ресурсы противника выгорают, личный состав деморализуется, и только затем – штурм», – напомнил Гагин.

Он считает, что российская армия накопила за время СВО опыт, позволяющий действовать при освобождении крупных городов более расчетливо. «Армия России на этой войне научилась беречь людей, технику и ресурсы. Поэтому у нас есть все основания действовать планомерно и без лишней спешки, добиваясь результата с минимальными потерями», – сказал эксперт.

Освобождение Славянска, Краматорска и Дружковки, по мнению Гагина, будет иметь и политическое значение. Украина нуждается в демонстрации успехов на фронте для продолжения получения западной помощи, однако потеря этих городов станет серьезным ударом по такой стратегии. «Потеря Славянска, Краматорска и Дружковки станет для Зеленского и его союзников гораздо более болезненным ударом и серьезно осложнит получение дальнейшей помощи, хотя Запад, конечно, войну продолжит», – предположил эксперт.