  • Новость часаЭксперт назвал последствия выхода Венесуэлы из ОПЕК
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Россия начала серийный выпуск комплекса РЭБ для подавления Starlink
    Британские СМИ опубликовали список военных баз, по которым может ударить Россия
    Лавров назвал цель ударов Киева по российским маркетплейсам
    СК завел дела о терактах в связи с атаками ВСУ на Севастополь и Белгородскую область
    Беспилотники уничтожили склад ракет «Фламинго» под Киевом
    США объявили о полном разминировании Ормузского пролива
    Эксперт назвал последствия выхода Венесуэлы из ОПЕК
    Чехия модернизировала около 800 танков Т-72 для Украины
    Мнения
    Глеб Простаков Глеб Простаков Севморпуть как ответ на глобальный логистический хаос

    Когда Ормузский пролив закрыт, Суэцкий канал находится в зоне риска, а Южно-Китайское море напоминает пороховую бочку, Северный морской путь с его ледокольным сопровождением и российской системой безопасности становится все более очевидным вариантом.

    0 комментариев
    Андрей Манчук Андрей Манчук Полгода войны с Ираном привели Трампа к «Анабазису»

    Иранцы описывают войну с Америкой стихами Фирдоуси. Они сравнивают Трампа с легендарным царем Турана Афросиабом. Согласно тексту поэмы, он наступал на Иран во главе огромного войска, но потерпел поражение от воинов богатыря Рустама, которые защищали свою страну от захватчиков и обратили туранцев в бегство.

    5 комментариев
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Россия вышла за пределы анти-Запада

    Для всего мира Россия представляет собой своего рода «Альтер эго» – другое воплощение Запада, его альтернативную личность, существующую наряду с основной. Но ответить на вопрос о том, каково место России в мире, если это – не только анти-Запад, важно в первую очередь для нас самих.

    12 комментариев
    28 августа 2026, 13:30 • Общество

    Дроны и авиабомбы сберегут пехоту при штурме Славянска и Краматорска

    Дроны и авиабомбы сберегут пехоту при штурме Славянска и Краматорска
    @ Дмитрий Ягодкин/ТАСС

    Tекст: Андрей Резчиков

    Начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов сообщил о продвижении российских войск к Славянску, Краматорску и Дружковке и поставленной задаче освободить эти города. Первый оборонительный рубеж укрепрайона уже преодолен, передовые подразделения находятся в нескольких километрах от городов. Как может развиваться наступление и в какой последовательности будет решаться эта задача?

    Начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов в ходе инспекции подразделений Южной группировки войск заслушал доклад командующего группировкой генерал-полковника Сергея Медведева и сообщил о текущей оперативной обстановке на направлении. По его словам, главная стратегическая задача Киева сейчас – сохранить контроль над оставшейся частью Донбасса.

    «Для этого на Северодонецком направлении противник выстроил и постоянно совершенствует глубокоэшелонированную оборону с опорой на высотную городскую застройку и промышленные зоны крупных населенных пунктов Славянск, Краматорск и Дружковка, связанные между собой развитой транспортной инфраструктурой и системой фортификационных сооружений», – отметил Герасимов.

    Российским войскам поставлена задача по освобождению Славянска, Краматорска и Дружковки. При этом Южная группировка уже продвигается по нескольким направлениям. По словам начальника Генштаба, войска, наступая на широком фронте около 160 км, на отдельных участках преодолели первый оборонительный рубеж Славянско-Краматорского укрепрайона.

    Подразделения российских войск уничтожают силы противника восточнее Краматорска. Передовые штурмовые отряды ведут бои на территории аэродрома, расположенного в трех километрах от окраины города. Одновременно артиллерия поражает логистические маршруты, затрудняя снабжение украинского гарнизона.

    До восточных границ Славянска российским подразделениям остается около четырех километров. Продолжаются бои в Николаевке и Никаноровке. На другом участке передовые части подошли к Дружковке на расстояние около полутора километров от городской черты. В Алексеево-Дружковке российские военнослужащие ведут штурмовые действия непосредственно в городских кварталах; под контролем ВС РФ находится около половины поселка.

    Однако Славянск, Краматорск и Дружковку необходимо рассматривать не как три самостоятельные цели, а как единую агломерацию с общей системой обороны. «Славянск, Краматорск и Дружковка взаимосвязаны, и противник долго готовился к обороне именно здесь. Там выстроены серьезные фортификационные сооружения, оборудованы запасные позиции и под землей, и в промышленных зонах. Поэтому легкой прогулки точно не будет – работа предстоит тяжелая», – сказал военный эксперт Ян Гагин.

    По мнению Гагина, взятие Дружковки откроет прямой путь на Краматорск и Славянск. «Но для противника это еще и колоссальный репутационный удар. Помимо того, что это два крупных города ДНР, их потеря означает полный выход Украины за административные границы ДНР. Это принципиальная веха в специальной военной операции. Поэтому я уверен: противник будет драться там, не считаясь с потерями, как это было в Артемовске (Бахмут), куда бросали все подразделения без разбора», – полагает собеседник.

    С другой стороны, характер современных боевых действий позволяет решать подобные задачи меньшими силами, чем несколько лет назад. «Война сейчас серьезно изменилась по сравнению с 2023 годом. Если вспомнить битву за Артемовск, там с обеих сторон участвовали десятки тысяч человек, а по некоторым оценкам – до сотни тысяч. Сегодня бои на земле ведутся кратно меньшими силами. Тот же штурм Константиновки – а это город крупнее Артемовска – осуществлялся значительно меньшим количеством пехоты. Поэтому я убежден, что для освобождения Славянско-Краматорской агломерации уже не потребуется такого массированного привлечения пехотных масс, как раньше», – добавляет военкор Федор Громов.

    Ключевую роль, вероятно, будут играть беспилотные системы, авиация и огневое поражение логистики. «Именно беспилотники должны обеспечить изоляцию поля боя и лишить противника коммуникаций – возможности подвоза резервов и боеприпасов в Славянск, Краматорск и Дружковку. Это первоочередная задача. Второй момент – авиация. Промышленная застройка, которая является основой обороны противника, будет подвергаться очень интенсивным ударам авиабомб. Ну и, разумеется, потребуется пехота, подготовленная именно к городским боям», – отметил Громов.

    По его словам, последовательность действий при освобождении крупных городов в целом остается прежней: сначала нарушается снабжение и изолируется район боевых действий, после чего начинается штурм. При этом развитие беспилотных систем позволяет делать это без масштабного флангового охвата.

    «Думаю, так будет и здесь. Причем сейчас фланговые охваты нужны уже в меньшей степени, чем год назад. Беспилотники стали летать дальше, и это позволяет решать задачи изоляции без обязательного физического захода войск с флангов. Поэтому основной упор будет сделан на максимальное привлечение беспилотных систем», – прогнозирует Громов.

    Не исключает эксперт и действия разведывательно-диверсионных групп. По его словам, уже были случаи проникновения российских ДРГ в Константиновку, а в Дружковке российские военнослужащие уничтожили два расчета украинских БПЛА. «То есть такая деятельность возможна и, я думаю, в битве за агломерацию будет активно применяться», – рассуждает Громов.

    В то же время сроки освобождения городов будут зависеть не только от действий российской стороны. «Понятно, что у нашего командования есть план с расчетными временными рамками, но противник – не мальчик для битья: он будет сопротивляться и предпринимать встречные шаги, чтобы эти планы сорвать», – полагает военкор.

    Если же исходить из общей логики расположения населенных пунктов, первым этапом может стать Дружковка. «Но это лишь общая логика, окончательное решение – за командованием. Могу лишь заверить: все три города будут освобождены. Вряд ли это произойдет в текущем году, но выход к административным границам Российской Федерации – это уже не отдаленная перспектива», – считает Гагин.

    «Главное в окружении – не физическое кольцо, а блокада логистических цепочек.

    Сначала разведка, затем лишение гарнизона поставок боеприпасов, продовольствия, затруднение ротации. Это классическая схема, отработанная еще со времен Великой Отечественной войны. После этого начинается работа на истощение: ресурсы противника выгорают, личный состав деморализуется, и только затем – штурм», – напомнил Гагин.

    Он считает, что российская армия накопила за время СВО опыт, позволяющий действовать при освобождении крупных городов более расчетливо. «Армия России на этой войне научилась беречь людей, технику и ресурсы. Поэтому у нас есть все основания действовать планомерно и без лишней спешки, добиваясь результата с минимальными потерями», – сказал эксперт.

    Освобождение Славянска, Краматорска и Дружковки, по мнению Гагина, будет иметь и политическое значение. Украина нуждается в демонстрации успехов на фронте для продолжения получения западной помощи, однако потеря этих городов станет серьезным ударом по такой стратегии. «Потеря Славянска, Краматорска и Дружковки станет для Зеленского и его союзников гораздо более болезненным ударом и серьезно осложнит получение дальнейшей помощи, хотя Запад, конечно, войну продолжит», – предположил эксперт.

    Главное
    Московский суд заочно приговорил Арестовича к 11 годам колонии
    «Альтернатива для Германии» сделала ставку на ностальгию по ГДР
    Премьер Канады ответил на переименование Трампом озера Онтарио
    Швейцария решила провести референдум о запрете любых санкций
    Премьер Британии отказался возвращать Греции скульптуры Парфенона
    Назван новый король Норвегии
    Москвич напечатал фальшивок на 100 млн рублей

    Россия освоила все основные виды промышленных роботов

    Россия делает уже все пять основных видов роботов, в том числе коллаборативных роботов, которые работают в связке с человеком. Мировой рынок робототехники растет двузначными цифрами. Россия по темпам роста не отстает. Каких успехов России удалось достичь и как нам встроиться в высококонкурентный рынок роботов? Подробности

    Перейти в раздел

    Украина дронами затягивает Европу в войну

    На фоне системных ударов ВС России по предприятиям украинского ВПК Киев стремится рассредоточить производство БПЛА, вынося его за пределы страны. Так эксперты объясняют соглашения Украины с Норвегией и Финляндией о сотрудничестве в сфере дронов. При этом, по оценкам аналитиков, вовлеченность европейских стран в поддержку киевских властей фактически усиливает их роль в конфликте. Подробности

    Перейти в раздел

    Дроны и авиабомбы сберегут пехоту при штурме Славянска и Краматорска

    Начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов сообщил о продвижении российских войск к Славянску, Краматорску и Дружковке и поставленной задаче освободить эти города. Первый оборонительный рубеж укрепрайона уже преодолен, передовые подразделения находятся в нескольких километрах от городов. Как может развиваться наступление и в какой последовательности будет решаться эта задача? Подробности

    Перейти в раздел

    Святой престол заинтересовался Россией

    «Несмотря на существенные разногласия в оценках ряда вопросов, были найдены точки соприкосновения», – заявил архиепископ Пол Ричард Галлахер после встречи с главой МИД РФ Сергеем Лавровым. Священник, которого называют министром иностранных дел папы римского, посетил Россию с четырехдневным визитом. С какой целью? Подробности

    Перейти в раздел

    Таиланду придется защитить образ «страны улыбок» ради россиян

    В Таиланде расследуют громкое убийство брата и сестры из России. Премьер-министр Анутхин Чанвиракун извинился лично и пообещал убийцам высшую меру. Полиция уже задержала двух местных жителей, которые признались, что хотели завладеть мотоциклом жертв. Россияне являются одним из ключевых источников туристических доходов Таиланда. Что эта трагедия говорит об обстановке в курортных провинциях страны и как она повлияет на поток туристов из России? Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • На смену Макрону готовят русофоба похуже

      О выдвижении своей кандидатуры на пост президента Франции объявил Рафаэль Глюксманн – примечательный враг России, у которого действительно есть шансы сменить Эммануэля Макрона. А как же Марин Ле Пен?

    • Что забыл в России директор ЦРУ

      В России с необъявленным визитом побывал директор ЦРУ и человек из близкого круга президента США Джон Ли Рэтклифф. Последний визит такого рода был в ноябре 2021 года. С чем связан нынешний? Есть самые смелые предположения.

    • Первое, что спросил после ампутации: где тут футбольное поле?

      Сколько занимает горе из-за травмы? Как пройти сложнейшую реабилитацию за три месяца? Как с одной ногой победить в соревнованиях по альпинизму на Эльбрусе?

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    Перейти в раздел

    • Кефир: польза и вред для организма, можно ли пить на ночь и кому нельзя

      Кефир – один из самых популярных кисломолочных продуктов в России: он содержит молочный белок, кальций, фосфор, витамины группы B и живые микроорганизмы, а ферментированные продукты, включая кефир и натуральный йогурт, могут поддерживать разнообразие кишечной микробиоты. Но кефир подходит не всем: он может вызывать дискомфорт при лактазной недостаточности, обострении заболеваний ЖКТ, индивидуальной непереносимости и при употреблении слишком поздно или в большом количестве. Рассказываем, чем полезен кефир, кому он может навредить, можно ли пить кефир на ночь, сколько кефира допустимо в день и как выбрать качественный продукт по рекомендациям Роскачества.

    • Открытки с Днем учителя 2026: красивые картинки бесплатно и поздравления

      В понедельник, 5 октября 2026 года, в России отметят День учителя – профессиональный праздник педагогов, наставников, преподавателей и работников сферы образования. В этот день школьники, родители и выпускники поздравляют учителей цветами, открытками, добрыми словами и небольшими подарками. Газета ВЗГЛЯД публикует красивые открытки, картинки и поздравления с Днем учителя 2026, которые можно бесплатно скачать, отправить в мессенджере или использовать для подписи к подарку.

    • Сколько калорий сжигается при ходьбе: расход по весу, шаги, скорость и как тратить больше

      Ходьба помогает расходовать калории, поддерживать сердечно-сосудистую систему и повышать ежедневную активность без спортзала. Сколько калорий сжигается при ходьбе, зависит от веса человека, скорости, времени прогулки, рельефа, длины шага и уровня подготовки: за час спокойной ходьбы можно потратить около 180–300 ккал, при быстрой ходьбе – примерно 270–450 ккал, а ходьба в гору или по лестнице увеличивает расход энергии еще сильнее. Рассказываем, сколько калорий сжигается за 30 минут, час и 10 тысяч шагов, какие мышцы работают при ходьбе, как увеличить расход калорий и кому нужно быть осторожнее с интенсивной нагрузкой.

    Перейти в раздел

    • Трамп нашел способ увеличить госдолг США

      Госдолг США пробил очередной потолок и и достиг отметки 40 триллионов долларов. Это произошло, несмотря на попытки президента Дональда Трампа сократить госрасходы и на массовые увольнения чиновников.

    • Новый британский премьер получил Зеленского по наследству

      Вступивший в должность 20 июля глава правительства Великобритании Энди Бернем заявил, что поддержка Украины при нем не изменится и останется «непоколебимой». Аналогичные заявления делали и его предшественники.

    • В спасении своей карьеры Стармер рассчитывает на НАТО

      Британская пресса считает, что у уходящего британского премьера останется возможность продолжить свою политическую карьеру. Кир Стармер называется в числе претендентов на пост будущего генсека НАТО: срок выбора нового главы альянса наступает в 2028 году.

    Перейти в раздел

    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Справки
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации