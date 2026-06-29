Разгром окруженной группировки ВСУ станет прологом к битве за Славянск

  • Новость часаЗахарова: Киев для своего спасения провоцирует конфликт НАТО и России
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Times: На российском танкере в Балтийском море установили тяжелые пулеметы
    Минфин: Условия «Семейной ипотеки» сохранятся без изменений до 1 октября
    Химик дал рекомендации по выбору вуза набравшей 500 баллов на ЕГЭ школьнице
    Захарова: НАТО и Киев разрабатывают оружие для поражения авиабаз в глубине России
    Мишустин назначил нового торгового представителя России на Кубе
    Число жертв землетрясения в Венесуэле превысило 1,7 тыс. человек
    Словаки отказались голосовать за лишение Фицо привилегий
    Окружение Макрона объяснило его появление в темных очках
    Мнения
    Сергей Худиев Сергей Худиев Оторвавшись от христианских корней, Европа породила хаос

    Иностранец, прибывший в нашу страну, может стать одним из нас – это совершенно обычно для нашей истории, и многие выдающиеся русские люди не были русскими по происхождению. Но мы знаем, как кончаются эксперименты с мультикультурализмом.

    11 комментариев
    Олег Матвейчев Олег Матвейчев Перед россиянами на выборах 2026 стоит простой выбор

    Россия не может быть слабой державой. В противном случае её просто не станет – её разделят на части. У нас нет иной альтернативы, кроме как быть самостоятельной и сильной страной. Да, мы можем и должны совершенствовать телефоны, двигатели, технические решения, догонять и даже обгонять западные и восточные образцы. Однако всё это имеет смысл только до тех пор, пока существует сама Россия.

    0 комментариев
    Антон Крылов Антон Крылов ИИ поможет в борьбе с русофобией

    Очень скоро требование любых государств к своим меньшинствам немедленно забыть родной язык станет бессмысленным (оно и раньше было бессмысленным, но доставляло серьезные неудобства). Никому не нужно будет учить украинский или латышский, достаточно скачать автопереводчик на смартфон.

    9 комментариев
    29 июня 2026, 22:20 • Общество

    Разгром окруженной группировки ВСУ станет прологом к битве за Славянск

    Разгром окруженной группировки ВСУ станет прологом к битве за Славянск
    @ Виталий Аньков/РИА Новости

    Tекст: Борис Джерелиевский

    Пятитысячная группировка ВСУ заблокирована у находящегося к северу от Славянска села Рубцы. Фактически украинские военнослужащие попали в безвыходное положение. Почему, несмотря на это, вряд ли стоит ожидать их массовой сдачи в плен – и какое значение для всей операции по освобождению Славянска и Краматорска будет иметь сражение за Рубцы?

    Группировка ВСУ численностью примерно пять тысяч человек заблокирована у села Рубцы Краснолиманского района ДНР, сообщил президент России Владимир Путин. Окружение осуществляется силами 1-й танковой армии ВС РФ, наступающей с севера, с востока двигается 3-я мотострелковая дивизия, а с юга неприятеля поджимает 144-я дивизия.

    Именно двигающемуся с юга соединению ВС РФ предстоит полностью замкнуть кольцо окружения, для чего осталось пройти всего два километра. Впрочем, преодоление этого расстояния может занять некоторое время. Позиции противника укреплены, и украинские боевики оказывают ожесточенное сопротивление.

    Рубцы – небольшое село на берегу Оскольского водохранилища. В начале 2000-х его постоянное население составляло полторы тысячи жителей, в 2025 году – 340. Расположение села и живописные ландшафты вокруг обеспечили его рекреационную ценность: на берегу водохранилища имеется зона отдыха, построены дачи и дом отдыха.

    Понятно, что контексте развивающейся Славянско-Краматорской освободительной операции село имеет совсем другое значение. Населенный пункт является на этом участке последним перед Изюмом и перед выходом к трассе Е40, связующей Изюм и Славянско-Краматорскую агломерацию и пока являющейся рокадной дорогой. Фактически Рубцы «нависают» над Славянском. Освобождение села открывает возможности для его охвата с севера и северо-запада.

    Президент подчеркнул, что Рубцовскую группировку противника ожидает та же судьба, что весной текущего года постигла украинские вооруженные формирования, оборонявшиеся в районе поселка Купянск-Узловой. «И, если помните, группировка там находилась примерно в таком же положении, была полностью уничтожена», – напомнил Владимир Путин.

    Можно отметить даже некое географическое сходство – и Рубцы, и Купянск-Узловой фактически прижаты к реке Оскол, что в известной степени облегчает процесс их окружения. В Купянске-Узловом неприятель создал крупный узел обороны, а гарнизон поселка насчитывал около шести тысяч человек.

    Первоначально основу группировки составляли военнослужащие 127-й или 93-й бригад ВСУ. Из-за огромных потерь, которые вражеское командование старалось компенсировать, перебрасывая в поселок буквально все, что было под рукой, контингент там вскоре стал смешанный, среди которого было немало колумбийских наемников.

    Враг оказывал ожесточенное сопротивление. Даже после того, как поселок в конце апреля был в целом взят под контроль нашими войсками, некоторое время нашим бойцам приходилось выковыривать из подвалов оставшихся в поселке боевиков. Уйти из поселка сумели немногие, а сдавшихся было еще меньше.

    Картина, обычная для большинства населенных пунктов, которые освобождены нашими войсками: даже когда для вражеских гарнизонов складывается безнадежная ситуация и оборона теряет смысл, украинское командование, опасаясь обвинений в пораженчестве и в измене, не дает приказ об отступлении. Тем самым их подчиненные обрекаются на верную смерть.

    Кстати, «сборная солянка», возникающая в рядах обороняющихся, осложняет сдачу подразделений, поскольку боевики не доверяют друг другу и опасаются выстрелов в спину. То есть

    даже не желающие погибать за киевский режим и готовые сдаться в плен не могут это сделать из-за страха расправы со стороны сослуживцев. Поэтому вряд ли стоит надеяться и на капитуляцию гарнизона Рубцов.

    Впрочем, есть основания полагать, что в целом освобождение блокированного населенного пункта пройдет здесь быстрее и легче, чем в Купянске-Узловом. На это есть как минимум несколько причин.

    Во-первых, в Рубцах нет многоэтажной застройки и промзоны, которые противник превращает в узлы обороны. Во-вторых, у неприятеля уже значительно меньше возможностей и резервов, чем в начале года, когда развернулись бои за освобождение Купянска-Узлового.

    И наконец, ВСУ будут в целом склонны экономить живую силу, чтобы как можно дольше удерживать Славянск и Краматорск. Эта агломерация куда как лучше укреплена, и там больше возможностей для длительного сопротивления – обширная многоэтажная застройка, промышленные предприятия с обширными подвалами. Не говоря уж о том, что Славянск и Краматорск в политическом смысле для киевского режима имеют гораздо большее значение.

    В то же время

    заблокированная в Рубцах группировка в пять тысяч человек – это серьезная сила, фактически полнокровная бригада по численности.

    В ходе СВО было не так уж много эпизодов, когда сопоставимые по численности силы врага попадали в окружение и/или уничтожались.

    Поэтому крайне важно именно окружить и уничтожить заблокированную группировку, а не выдавить ее, не дать ей уйти. Пять тысяч боевиков ВСУ будут выведены из игры и не смогут принять участие в обороне Славянска и Краматорска. Кроме того, ликвидация Рубцовской группировки, а также гарнизонов Константиновки и Красного Лимана открывает возможности охвата Славянско-Краматорской агломерации по дальней хорде – и в целом дает новый импульс этой решающей для судьбы всей СВО операции.

    Главное
    Здание украинской Запорожской облвоенадминистрации атаковано двумя FPV-дронами
    Российские войска вошли в Казачью Лопань в Харьковской области
    МИД: Зеленский перешел от угроз Белоруссии к террористическим атакам
    Сервисы стали предупреждать россиян об отключении входа через Apple и Google
    Названа причина стрельбы с шестью погибшими в немецком Штаде
    Бывший игрок «Манчестер Юнайтед» Эвра станцевал под песню «Седая ночь»
    Метеоролог объяснил, почему аномальная жара из Европы не дойдет до Москвы

    Газпром создает новый более доходный бизнес

    Газпром меняет традиционную модель бизнеса. Он хочет не просто добывать и поставлять газ покупателям. Теперь российский гигант намерен перерабатывать газ и создавать продукт добавленной стоимости. Это тот самый случай, когда из обычного сырьевого потока создается отдельный бизнес. И продукция этого нового бизнеса дороже газа и может применяться во многих сферах. Подробности

    Перейти в раздел

    Путин сделал «Единую Россию» опорой победы в СВО

    «Единой России» предстоит сделать все ради победы в спецоперации, а ее членам и кандидатам необходимо меньше сидеть в кабинетах и чаще встречаться с людьми. Такое напутствие партии дал Владимир Путин. Эксперты отмечают: президент доверяет единороссам важные задачи в деле развития страны – партия решает конкретные проблемы граждан, работает на результат, поддерживает бойцов на фронте. Подробности

    Перейти в раздел

    В России предложен новый способ борьбы с авианосцами США

    Появляются новые идеи того, как можно бороться с самым грозным на сегодняшний день инструментом ведения морской войны – авианосными ударными группами (АУГ) ВМС США. Почему американские авианосцы по-прежнему являются крайне сложной целью для поражения и что считают возможным в перспективе противопоставить им в структурах российского ВПК? Подробности

    Перейти в раздел

    Япония начинает собственный путь к ведению войны в космосе

    Новая военная структура создается в Японии – военно-воздушные силы станут аэрокосмическими уже в ближайший год. Это не просто переименование, перед нами важное управленческое решение. Каковы достижения Японии в космосе и почему японский милитаризм уже в обозримой перспективе способен стать для России реальной угрозой? Подробности

    Перейти в раздел

    В теракте против ДПС проявилось коварство Киева

    В ночь на 24 февраля, в четвертую годовщину начала спецоперации, на площади Савеловского вокзала прогремел взрыв: неизвестный устроил самоподрыв возле машины ДПС. В результате погиб один из полицейских, а также сам злоумышленник. Это уже второй за последние несколько месяцев случай подрыва полицейского патруля в Москве. Кто стоит за этими преступлениями? Подробности

    Перейти в раздел
    • Олег Матвейчев Олег Матвейчев
      Перед россиянами на выборах 2026 стоит простой выбор

      Россия не может быть слабой державой. В противном случае её просто не станет – её разделят на части. У нас нет иной альтернативы, кроме как быть самостоятельной и сильной страной. Да, мы можем и должны совершенствовать телефоны, двигатели, технические решения, догонять и даже обгонять западные и восточные образцы. Однако всё это имеет смысл только до тех пор, пока существует сама Россия.

      0 комментариев
    • Сергей Худиев Сергей Худиев
      Оторвавшись от христианских корней, Европа породила хаос

      Иностранец, прибывший в нашу страну, может стать одним из нас – это совершенно обычно для нашей истории, и многие выдающиеся русские люди не были русскими по происхождению. Но мы знаем, как кончаются эксперименты с мультикультурализмом.

      11 комментариев
    • Антон Крылов Антон Крылов
      ИИ поможет в борьбе с русофобией

      Очень скоро требование любых государств к своим меньшинствам немедленно забыть родной язык станет бессмысленным (оно и раньше было бессмысленным, но доставляло серьезные неудобства). Никому не нужно будет учить украинский или латышский, достаточно скачать автопереводчик на смартфон.

      9 комментариев
    Перейти в раздел

    • Европа исторгает украинцев

      В Брюсселе поделились видением будущего для украинского народа. А именно – планами закрыть въезд для мужчин, чтобы не разбегались от ТЦК и войны с Россией. Основной закоперщик реформы – немцы. Они опять хотят строить украинцев в полки, как в 1940-х.

    • Румыны покусились на Молдавию. Но есть нюанс

      После того, как нижняя палата парламента Румынии проголосовала за объединение с Молдавией, из России выслали румынского консула. Но этот конфликт сложнее, чем кажется: на земли молдаван претендуют полезные для наших интересов силы.

    • Зачем Зеленскому война с Белоруссией

      Главком ВСУ Александр Сырский заявил о создании дополнительных бригад у границ с Белоруссией. Ранее из Минска вернулись посланцы Владимира Зеленского, устроившего истерику из-за неких «ретрансляторов»? Что происходит между Украиной и Белоруссией?

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    Перейти в раздел

    • Межевание земельного участка в 2026 году: нужно ли делать, сколько стоит и как провести

      Продажа земельного участка, регистрация дома, раздел земли между собственниками или споры с соседями по поводу границ – во всех этих ситуациях может понадобиться межевание. С марта 2025 года изменились правила проведения отдельных регистрационных действий с земельными участками: отсутствие сведений о границах в ЕГРН в ряде случаев может создавать сложности при оформлении недвижимости и совершении сделок. Разберем, когда межевание требуется, сколько стоит процедура, как проверить границы участка и можно ли продать землю без их уточнения.

    • Дарственная на квартиру в 2026 году: новые правила, оформление у нотариуса и стоимость

      Если вы хотите подарить квартиру ребенку, родственнику или другому человеку, важно учитывать действующий порядок оформления сделки. Дарственная на квартиру в 2026 году оформляется через нотариуса, а итоговые расходы могут включать не только госпошлину, но и нотариальные тарифы, регистрацию права и дополнительные платежи. Разбираемся, как оформить дарственную, какие документы понадобятся, сколько стоит процедура, когда возникает налог и в каких случаях вместо дарения выгоднее выбрать завещание или другие варианты передачи недвижимости.

    • Кредитная история: как проверить бесплатно и узнать, есть ли кредиты на ваше имя

      Кредитную историю стоит проверять не только перед оформлением нового займа. Она помогает увидеть все действующие и закрытые кредиты, оценить кредитный рейтинг, обнаружить ошибки в данных и вовремя заметить займы, которые могли оформить мошенники. Получить информацию можно бесплатно и онлайн – через Госуслуги и бюро кредитных историй (БКИ). Разбираемся, где посмотреть кредитную историю, как узнать, есть ли кредиты на ваше имя, и что делать, если вы обнаружили неизвестный долг.

    Перейти в раздел

    • В спасении своей карьеры Стармер рассчитывает на НАТО

      Британская пресса считает, что у уходящего британского премьера останется возможность продолжить свою политическую карьеру. Кир Стармер называется в числе претендентов на пост будущего генсека НАТО: срок выбора нового главы альянса наступает в 2028 году.

    • Зеленский прощается с очередным премьером Британии

      Вот уже четвертый британский премьер уходит со своего поста за время пребывания у власти главы киевского режима Владимира Зеленского. На Даунинг-стрит, 10 остается стабильным положение лишь официального кота резиденции британских премьеров – Ларри.

    • Евросоюз сажает Зеленского на кредитную цепь

      Еврокомиссия одобрила выделение кредита в 90 млрд евро киевскому режиму – но тут же в ответ потребовала от Киева выполнения целого ряда требований. Фактически ЕС будет держать Зеленского на кредитном поводке, чтобы Украина выполняла все требования евросообщества.

    Перейти в раздел

    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Справки
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации