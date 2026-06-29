Tекст: Борис Джерелиевский

Группировка ВСУ численностью примерно пять тысяч человек заблокирована у села Рубцы Краснолиманского района ДНР, сообщил президент России Владимир Путин. Окружение осуществляется силами 1-й танковой армии ВС РФ, наступающей с севера, с востока двигается 3-я мотострелковая дивизия, а с юга неприятеля поджимает 144-я дивизия.

Именно двигающемуся с юга соединению ВС РФ предстоит полностью замкнуть кольцо окружения, для чего осталось пройти всего два километра. Впрочем, преодоление этого расстояния может занять некоторое время. Позиции противника укреплены, и украинские боевики оказывают ожесточенное сопротивление.

Рубцы – небольшое село на берегу Оскольского водохранилища. В начале 2000-х его постоянное население составляло полторы тысячи жителей, в 2025 году – 340. Расположение села и живописные ландшафты вокруг обеспечили его рекреационную ценность: на берегу водохранилища имеется зона отдыха, построены дачи и дом отдыха.

Понятно, что контексте развивающейся Славянско-Краматорской освободительной операции село имеет совсем другое значение. Населенный пункт является на этом участке последним перед Изюмом и перед выходом к трассе Е40, связующей Изюм и Славянско-Краматорскую агломерацию и пока являющейся рокадной дорогой. Фактически Рубцы «нависают» над Славянском. Освобождение села открывает возможности для его охвата с севера и северо-запада.

Президент подчеркнул, что Рубцовскую группировку противника ожидает та же судьба, что весной текущего года постигла украинские вооруженные формирования, оборонявшиеся в районе поселка Купянск-Узловой. «И, если помните, группировка там находилась примерно в таком же положении, была полностью уничтожена», – напомнил Владимир Путин.

Можно отметить даже некое географическое сходство – и Рубцы, и Купянск-Узловой фактически прижаты к реке Оскол, что в известной степени облегчает процесс их окружения. В Купянске-Узловом неприятель создал крупный узел обороны, а гарнизон поселка насчитывал около шести тысяч человек.

Первоначально основу группировки составляли военнослужащие 127-й или 93-й бригад ВСУ. Из-за огромных потерь, которые вражеское командование старалось компенсировать, перебрасывая в поселок буквально все, что было под рукой, контингент там вскоре стал смешанный, среди которого было немало колумбийских наемников.

Враг оказывал ожесточенное сопротивление. Даже после того, как поселок в конце апреля был в целом взят под контроль нашими войсками, некоторое время нашим бойцам приходилось выковыривать из подвалов оставшихся в поселке боевиков. Уйти из поселка сумели немногие, а сдавшихся было еще меньше.

Картина, обычная для большинства населенных пунктов, которые освобождены нашими войсками: даже когда для вражеских гарнизонов складывается безнадежная ситуация и оборона теряет смысл, украинское командование, опасаясь обвинений в пораженчестве и в измене, не дает приказ об отступлении. Тем самым их подчиненные обрекаются на верную смерть.

Кстати, «сборная солянка», возникающая в рядах обороняющихся, осложняет сдачу подразделений, поскольку боевики не доверяют друг другу и опасаются выстрелов в спину. То есть

даже не желающие погибать за киевский режим и готовые сдаться в плен не могут это сделать из-за страха расправы со стороны сослуживцев. Поэтому вряд ли стоит надеяться и на капитуляцию гарнизона Рубцов.

Впрочем, есть основания полагать, что в целом освобождение блокированного населенного пункта пройдет здесь быстрее и легче, чем в Купянске-Узловом. На это есть как минимум несколько причин.

Во-первых, в Рубцах нет многоэтажной застройки и промзоны, которые противник превращает в узлы обороны. Во-вторых, у неприятеля уже значительно меньше возможностей и резервов, чем в начале года, когда развернулись бои за освобождение Купянска-Узлового.

И наконец, ВСУ будут в целом склонны экономить живую силу, чтобы как можно дольше удерживать Славянск и Краматорск. Эта агломерация куда как лучше укреплена, и там больше возможностей для длительного сопротивления – обширная многоэтажная застройка, промышленные предприятия с обширными подвалами. Не говоря уж о том, что Славянск и Краматорск в политическом смысле для киевского режима имеют гораздо большее значение.

В то же время

заблокированная в Рубцах группировка в пять тысяч человек – это серьезная сила, фактически полнокровная бригада по численности.

В ходе СВО было не так уж много эпизодов, когда сопоставимые по численности силы врага попадали в окружение и/или уничтожались.

Поэтому крайне важно именно окружить и уничтожить заблокированную группировку, а не выдавить ее, не дать ей уйти. Пять тысяч боевиков ВСУ будут выведены из игры и не смогут принять участие в обороне Славянска и Краматорска. Кроме того, ликвидация Рубцовской группировки, а также гарнизонов Константиновки и Красного Лимана открывает возможности охвата Славянско-Краматорской агломерации по дальней хорде – и в целом дает новый импульс этой решающей для судьбы всей СВО операции.