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Занятость в немецком автопроме достигла исторического минимума
Destatis: Рабочие места в автопромеГермании сократились до рекордного минимума
Количество сотрудников на немецких автомобильных заводах упало до самого низкого показателя за последние два десятилетия на фоне масштабного кризиса в отрасли.
С начала года численность работников в автомобильной промышленности Германии резко снизилась, передает РИА «Новости».
По данным Федерального статистического бюро страны, к концу первой половины 2026 года отрасль потеряла 5,8% специалистов по сравнению с прошлым годом.
«Численность занятых в автомобильной промышленности достигла нового минимума - 691,5 тыс. человек. Для отрасли этот показатель никогда не был настолько низким с 2005 года», – подчеркивается в заявлении ведомства. Это самое масштабное сокращение среди крупных промышленных секторов страны.
В целом обрабатывающая промышленность государства за год лишилась 144,1 тыс. рабочих мест, оставив в секторе 5,29 млн человек. Крупнейшие автоконцерны продолжают оптимизацию расходов. Ожидается, что Volkswagen уволит до 100 тыс. сотрудников из 657 тыс., при этом шесть из девяти членов правления опасаются закрытия концерна. Mercedes-Benz оставит немецкий персонал без премий и увеличит рабочую неделю.
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