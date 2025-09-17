Nikkei сообщил о планах Chery уйти с российского рынка

Nikkei: Chery к 2027 году прекратит деятельность в России ради IPO

Tекст: Елизавета Шишкова

Стало известно, что Chery планирует постепенно завершить свою работу на российском рынке к 2027 году, передает РБК.

Основная причина – подготовка к размещению акций на бирже в Гонконге и необходимость минимизировать санкционные риски. Компания рассчитывает привлечь до 1,2 млрд долларов в ходе IPO.

По данным агентства Nikkei, значительная часть полученных средств будет направлена на разработку и расширение модельного ряда электромобилей и гибридов. В документах Chery подчеркивается, что в течение ближайших двух лет концерн будет «постепенно сокращать количество существующих брендов и каналов сбыта в России», а к 2027 году доля выручки с российского рынка должна стать незначительной.

Кроме того, с конца 2024 года автопроизводитель также прекратит проведение транзакций с Ираном и Кубой, чтобы снизить риск попадания под дополнительные санкции. В компании заявили: «Chery постепенно сократит присутствие на рынках с высокими санкционными рисками, включая Россию, Иран и Кубу».

Как писала газета ВЗГЛЯД, российский посол в КНР Игорь Моргулов сообщил, что в прошлом году объем ввоза китайских автомобилей в Россию достиг максимального показателя и превысил 1 млн транспортных средств.

Российский рынок новых автомобилей по итогам июля обогнал Италию и Францию и занял 11-е место в мире.