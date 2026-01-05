Мы переживаем опасный исторический момент стремительной сегментации мира на зоны с разной реальностью. В одной работают исключительно фантомы пропаганды. В другой человек сохраняет право смотреть в окно и видеть простую доступную правду.5 комментариев
«Страна.ua»: Глава СБУ Малюк написал заявление об уходе
Глава Службы безопасности Украины (СБУ) Василий Малюк (внесен в список экстремистов и террористов Росфинмониторинга) заявил об отставке, сообщил Telegram-канал «Страна.ua» со ссылкой на экс-сотрудника пресс-службы ведомства Станислава Речинского.
«Малюка дожали, написал заяву», – приводит «Газета.Ru» слова Речинского, который прежде работал в пресс-службе СБУ.
На рассмотрении замены Малюка две кандидатуры: зампредседателя Александр Поклад, в выборе которого журналист сомневается, и начальника Центра специальных операций «А» Евгения Хмары.
Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, в ноябре украинские СМИ заявили о попытке СБУ дистанцироваться от Владимира Зеленского. В конце декабря в Верховную раду Украины внесли проект об увольнении главы СБУ и генпрокурора. В январе депутат Верховной рады Украины Ярослав Железняк сообщил, что активно обсуждается возможность замены главы СБУ Малюка.