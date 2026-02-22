«И остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должникам нашим». То есть, если мы не простим, то и нас не помилуют на Страшном суде. А как жить по этим заветам в 2026 году? Как жить-то? Но мы сможем.6 комментариев
В Японии в результате давки на «голом фестивале» пострадали шесть человек
По меньшей мере шесть человек были госпитализированы после давки во время традиционного «голого фестиваля» в японской префектуре Окаяма, сообщили СМИ.
Как передает японское общественное телевидение, трое из пострадавших находятся в тяжелом состоянии и без сознания. Инцидент произошел в ходе массового состязания на территории храмового комплекса, передает ТАСС.
Фестиваль проходит в формате борьбы за деревянные жезлы «синги», которые, по местному поверью, приносят удачу. Тысячи участников в набедренных повязках собираются в храме, где в определённый момент выключается свет и жезлы бросают в плотную толпу. Именно в этот момент, по данным полиции, и возникла давка.
В этом году, по информации организаторов, в мероприятии приняли участие около 10 тыс. человек. Организаторы уже публично извинились, заявив, что меры безопасности оказались недостаточными для предотвращения подобных происшествий.
Известно, что традиция «голого фестиваля» в Окаяме насчитывает более 500 лет.
Ранее сообщалось, что на крупнейшем индуистском фестивале Кумбха-мела в Праяградже произошла давка, в которой погибли 15 человек и многие пострадали.