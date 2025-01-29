На фестивале Кумбха-мела в Индии произошла смертельная давка

На Кумбха-мела в Праяградже погибли 15 человек из-за давки

Tекст: Максим Попов

По информации агентства, на индуистском фестивале Кумбха-мела, проходящем в городе Праяградж, произошла давка, в результате которой погибло не менее 15 человек. Многие из посетителей были госпитализированы, и некоторые из них находятся в критическом состоянии, передает ТАСС.

После инцидента премьер-министр Индии Нарендра Моди связался с губернатором штата Уттар-Прадеш Йоги Адитьянатхом, чтобы обсудить ситуацию и меры по решению возникших проблем.

Известно, что фестиваль Кумбха-мела проводится раз в двенадцать лет и привлекает огромное количество паломников, стремящихся совершить омовение в священных водах Ганга. С начала фестиваля, который стартовал 13 января, участие в нем уже приняли более 110 млн человек. Ожидается, что за все 45 дней фестиваля число участников достигнет 450 млн, в том числе 1,5 млн иностранцев. Для подсчета паломников используются технологии искусственного интеллекта.

До этого сообщалось, что на параде в честь Дня республики в Нью-Дели более пяти тысяч артистов исполнили танец, который был признан самым большим индийским народным эстрадным танцем и внесен в Книгу рекордов Гиннесса.



