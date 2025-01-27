Индийский танец на параде вошел в Книгу рекордов Гиннесса

Танец более 5 тыс. артистов на параде в Нью-Дели вошел в Книгу рекордов Гиннесса

Tекст: Мария Иванова

Министерство культуры Индии сообщило, что массовый народный танец, исполненный на параде в Нью-Дели в честь Дня республики, был внесен в Книгу рекордов Гиннесса, передает ТАСС. В танцевальном выступлении приняли участие более 5 тыс. артистов, которые исполнили более 50 народных и племенных танцевальных композиций.

Министерство отметило, что событие было признано самым большим индийским народным эстрадным танцем, подчеркивающим мировое значение культурного богатства Индии. Артисты выступали в аутентичных костюмах с использованием традиционных украшений и головных уборов. В представлении использовались также копья, мечи и барабаны, отражая различные местные традиции и обычаи.

День республики отмечается как один из главных национальных праздников Индии. В этот день во всех индийских штатах проходят яркие праздничные мероприятия, парады и концерты. Центральное событие в Нью-Дели включает демонстрацию военной мощи и достижений разных регионов страны.

Напомним, в 2010 году индийском городе Хайдерабад почти 3 тыс. танцовщиц установили мировой рекорд, исполнив танец в классическом стиле Кучипуди.