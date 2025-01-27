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Индийский танец на параде вошел в Книгу рекордов Гиннесса
Танец более 5 тыс. артистов на параде в Нью-Дели вошел в Книгу рекордов Гиннесса
На параде в честь Дня республики в Нью-Дели более 5 тыс. артистов исполнили танец, который был признан самым большим индийским народным эстрадным танцем и внесен в Книгу рекордов Гиннесса.
Министерство культуры Индии сообщило, что массовый народный танец, исполненный на параде в Нью-Дели в честь Дня республики, был внесен в Книгу рекордов Гиннесса, передает ТАСС. В танцевальном выступлении приняли участие более 5 тыс. артистов, которые исполнили более 50 народных и племенных танцевальных композиций.
Министерство отметило, что событие было признано самым большим индийским народным эстрадным танцем, подчеркивающим мировое значение культурного богатства Индии. Артисты выступали в аутентичных костюмах с использованием традиционных украшений и головных уборов. В представлении использовались также копья, мечи и барабаны, отражая различные местные традиции и обычаи.
День республики отмечается как один из главных национальных праздников Индии. В этот день во всех индийских штатах проходят яркие праздничные мероприятия, парады и концерты. Центральное событие в Нью-Дели включает демонстрацию военной мощи и достижений разных регионов страны.
Напомним, в 2010 году индийском городе Хайдерабад почти 3 тыс. танцовщиц установили мировой рекорд, исполнив танец в классическом стиле Кучипуди.