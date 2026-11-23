Tекст: Станислав Лещенко

В конце минувшей недели из штаб-квартиры Lufthansa Group по подразделениям концерна разошлось внутреннее письмо, которое вскоре попало в прессу. Концерн намерен сократить тысячу человек. Увольнения коснутся головной компании Lufthansa Airlines и ее ключевых хабов – Франкфурта и Мюнхена. Пока под сокращение попадают управленческий и офисный персонал, не занятый напрямую в полетах, и сотрудники наземных операций в аэропортах, не связанные с обслуживанием клиентов.

Сокращение связано с реструктуризацией флота: компания планирует уменьшить парк Airbus A320, заменив часть самолетов на более компактные и экономичные A220. Но A220 вмещает меньше пассажиров, что может обернуться меньшим выбором рейсов и более высокими ценами на авиабилеты. Потребность в персонале, обслуживающем самолеты (пилотах, бортпроводниках, технических специалистах), тоже может снизиться.

Причины увольнений понятны из внутреннего письма, подписанного главой Lufthansa Airlines Йенсом Риттером и еще четырьмя топ-менеджерами: «Lufthansa Airlines в настоящее время неконкурентоспособна – с точки зрения структуры затрат, эффективности и производительности».

В письме приведены убийственные цифры: за первые девять месяцев 2026 года основной бренд группы получил операционный убыток в 180 млн евро. «В среднем за первые девять месяцев года мы теряли ежемесячно 20 млн евро», – пишет Риттер. Группа в целом заработала за девять месяцев 1,18 млрд евро операционной прибыли против 1,48 млрд за тот же период 2025 года, то есть примерно на 20% меньше.

Группа пока держится на плаву благодаря двум обстоятельствам. Во-первых, компания удачно хеджировала топливо: еще в 2025 году она договорилась о покупке огромных объемов по фиксированной цене. Из-за войны на Ближнем Востоке цены на авиакеросин резко выросли, но Lufthansa успела «забронировать» цену примерно на 80% топлива, которое понадобится за год. За девять месяцев эта «страховка» принесла группе 1,21 млрд евро условной прибыли и в основном «вытянула» финансовый результат в плюс.

Но хедж не делает топливо бесплатным: без него счет за топливо составил бы не 9,3 млрд евро, а ближе к 11,2 млрд. Он лишь сгладил удар, и защита временная: на 2027 год покрыто только около 40% потребности, так что «подушка» на следующий год мягче.

Во-вторых, помогли грузоперевозки, но неизвестно, на какой срок. Пока пассажирский бизнес терял деньги, Lufthansa Cargo выиграла: ставки на грузоперевозки выросли на 22%, ведь в условиях мировой нестабильности (войны, закрытые маршруты, перебои с поставками) компании готовы платить больше, чтобы срочно доставить товары. Операционная прибыль Lufthansa Cargo в третьем квартале утроилась и достигла 162 млн евро против 49 млн годом ранее.

Ирония в том, что основной бизнес группы по-прежнему теряет деньги. Группа зарабатывает не на том, чем гордилась, а на финансовых ставках и удачной конъюнктуре. Это как если бы ресторан не продавал ни одного обеда, но остался в плюсе, потому что владелец удачно поставил на скачок цен на картошку и сдал подсобку под склад. Поэтому в руководстве и говорят о структурном кризисе: хеджи на 2027 год уже не такие выгодные, грузовой бум может закончиться, а без этих внешних источников Lufthansa Airlines останется с теми же 20 млн евро убытка в месяц. Отсюда и политика сокращений.

Первая причина бедствий Lufthansa Airlines, названная в письме руководства, это война на Ближнем Востоке, вызвавшая глобальный рост цен на энергоносители. По этой причине Lufthansa Group отменила до конца октября около 20 тыс. ближнемагистральных рейсов, сэкономив примерно 40 тыс. тонн керосина.

Особенно пострадали региональные маршруты: временно отменены рейсы из Франкфурта в Быдгощ, Жешув и Ставангер, а среди пострадавших аэропортов оказались также Херингсдорф, Корк, Гданьск, Любляна, Риека, Сибиу, Штутгарт, Тронхейм, Тиват и Вроцлав. Расходы на топливо в 2026 году, по прогнозу компании, достигнут 9,3 млрд евро – это примерно на 2 млрд больше, чем годом ранее, и на 600 млн выше прежних оценок.

Топливо теперь составляет 48% операционных расходов, потому что цены на авиакеросин с момента совместной атаки США и Израиля на Иран удвоились. Хедж на 80% расходов не защитил компанию полностью от столь долгого и резкого роста цен, а дальше будет хуже.

Не меньшей проблемой стал и конфликт западного блока с Россией. «Тот факт, что нам нельзя пролетать над Россией, является для нас серьезным конкурентным недостатком», – говорит операционный директор Lufthansa Cargo Франк Бауэр.

По его словам, последствия конфликта на Украине ощущаются в компании даже сильнее, чем влияние войны в Иране. Из-за облета России время полета из Шанхая во Франкфурт выросло на полтора часа, расход керосина увеличился, а из-за большой массы топлива на борту полезная нагрузка уменьшается. «Это обходится нам примерно в 100 млн евро операционной прибыли в год», – отмечает Бауэр.

Проблемы усугубили забастовки профсоюза пилотов Vereinigung Cockpit (VC) весной и осенью, которые в сумме длились девять суток. В них участвовали пять тысяч пилотов головной компании, Lufthansa Cargo и региональной Lufthansa CityLine. Пилоты требовали повысить взносы работодателя в корпоративную пенсионную систему; в CityLine отдельным требованием был рост зарплат.

Было сорвано огромное число рейсов из крупнейших аэропортов Германии: Франкфурта, Дюссельдорфа, Мюнхена, Гамбурга и Берлина. Конфликт руководства с профсоюзом продолжается, риск новых забастовок и связанных с ними расходов остается.

Наконец, Lufthansa столкнулась с неконкурентоспособной структурой затрат. Помимо топлива, росли расходы на персонал (из-за повышения зарплат пилотов), на амортизацию (из-за обновления флота) и на обслуживание (из-за высоких цен на материалы). Более того, сокращение провозных мощностей на 2% и числа рейсов на 6% привело к росту удельных затрат без учета топлива на 2%: компания стала менее эффективной, а не более. Сочетание этих факторов – внешнего шока цен на топливо, внутренних потерь от забастовок и хронически высокой базы расходов – привело к тому, что основной бренд Lufthansa несет убытки третий год подряд.

Доктор политических наук, профессор СПбГУ Наталья Еремина считает, что проблемы Lufthansa напрямую связаны с проблемами германского автопрома. «Автомобильные концерны ФРГ, такие как Volkswagen, Mercedes-Benz, BMW и тысячи их поставщиков, исторически были главными корпоративными клиентами Lufthansa. На фоне кризиса автопроизводители жестко режут расходы, замораживают инвестиции и сокращают штат, что напрямую бьет по загрузке самого прибыльного для авиакомпании сегмента – бизнес-класса на дальнемагистральных рейсах (особенно в Китай и США)», – отмечает эксперт.

Еремина добавляет, что автопром является стратегическим клиентом Lufthansa Cargo, специализирующегося на срочной доставке комплектующих, прототипов и автомобилей. «Снижение объемов производства на немецких заводах (примерно на 12% ниже допандемийного уровня) и закрытие площадок снижают загрузку грузовых рейсов внутри и из Германии. Сейчас немецкие автогиганты переносят производство и новые проекты в США и Азию. Это меняет географию деловой активности и лишает домашние хабы Lufthansa (Франкфурт и Мюнхен) части традиционного транзитного и делового трафика. Ну и не будем забывать, что

авиация и автопром страдают от общих системных болезней германской экономики – это и высокие издержки внутри страны, и жесткое давление профсоюзов, и высокая стоимость реструктуризации, и потеря позиций на китайском рынке»,

– говорит профессор.

Энергетические шоки от боевых действий на Ближнем Востоке и проблемы удлинения рейсов из-за закрытия российского воздушного пространства коснулись всех авиакомпаний стран ЕС. Схожие проблемы испытывает, например, финская Finnair. В свою очередь, латвийская AirBaltic находится на последнем издыхании, а эстонская Nordica в прошлом году и вовсе приказала долго жить.

«Никаких хороших перспектив в этом плане для европейцев не просматривается – впереди дальнейшие сокращения количества рейсов и увольнения сотрудников. Европейским авиакомпаниям может полегчать лишь в случае затухания конфликтов на Ближнем Востоке и Украине. Но власти большинства европейских стран не готовы содействовать прекращению этих конфликтов, а в случае Украины напротив, как мы видим, активно подбрасывают дровишек в костер. Так экономика снова оказывается в заложниках у политики», – заключает Еремина.