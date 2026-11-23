В борьбе России за национальное выживание исторические события, философские идеи и человеческие подвиги спрессованы в единое целое, где даже самое давнее событие может проявить острую актуальность.2 комментария
Путин отметил рост налоговых поступлений в бюджет на 10-11%
Президент России Владимир Путин на встрече с руководителем Федеральной налоговой службы Даниилом Егоровым заявил об увеличении налоговых поступлений в федеральный бюджет на 10-11%.
В понедельник глава государства обсудил с руководителем Федеральной налоговой службы (ФНС) Даниилом Егоровым динамику пополнения государственной казны, говорится в сообщении на сайте Кремля.
«Я так понимаю, есть о чем поговорить, да? У нас поступления налоговые увеличиваются. На сколько? Где-то 10-11%», – сказал Путин в начале беседы.
Егоров подтвердил предварительную оценку главы государства. Руководитель ведомства уточнил, что по итогам десяти месяцев в российский бюджет поступило 54,6 трлн рублей, а общий рост составил 11%.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу президент России Владимир Путин отметил важность работы сотрудников ФНС для развития экономики.
В июле глава государства заявил о значительном росте доходов российского бюджета во втором квартале.