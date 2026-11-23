Суд в Москве оштрафовал певицу Долину и ее внучку

Tекст: Алексей Дегтярёв

«Мировой судья 20 ноября 2026 года признал виновной в административном правонарушении по ч. 1 ст. 20.25 КоАП РФ Долину Ларису Александровну, ей назначено наказание в виде административного штрафа в размере 9000 рублей», – передает РИА «Новости» заявление пресс-службы.

За аналогичное правонарушение была оштрафована на 6000 рублей ее внучка Ангелина. В пресс-службе отказались уточнить, за что именно были назначены штрафы.

Часть 1 статьи 20.25 КоАП РФ вводит ответственность за неуплату штрафа в срок и влечет, как одну из мер, наложение штрафа в двукратном размере, но не менее 1000 рублей.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце мировой судья столичного района Лефортово привлек дочь Ларисы Долиной к административной ответственности за уклонение от своевременной уплаты штрафа за парковку.

В сентябре судебные приставы начали процедуру взыскания штрафа с певицы по акту дорожной инспекции Москвы.

Летом Долина рассчиталась с государством после принудительного списания автомобильного штрафа на 750 рублей.