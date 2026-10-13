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Москвич отдал телефонным мошенникам ценности на 32 млн рублей
МВД: 21-летний житель Москвы передал курьеру аферистов 32 млн рублей
Злоумышленники под предлогом замены домофона убедили 21-летнего жителя столицы передать курьеру сбережения, часы и ювелирные изделия на общую сумму более 32 млн рублей, сообщили в Главном управлении МВД по городу.
Неизвестный позвонил молодому человеку и предложил заменить домофон в квартире. Москвич продиктовал код из СМС, после чего его убедили срочно задекларировать ценности, чтобы избежать правовых последствий, и передать их курьеру, пояснили в ведомстве, передает РИА «Новости».
«Выполняя указания аферистов, обманутый гражданин сложил в чемодан 550 тыс. рублей, девять наручных часов и семь ювелирных изделий, после чего передал его незнакомцу, приехавшему к дому на Донецкой улице. Общий материальный ущерб превысил 32,4 млн рублей», – сообщили в пресс-службе столичного главка.
Полицейские с помощью записей камер видеонаблюдения задержали 20-летнего курьера, который за вознаграждение забрал чемодан и передал его сообщникам. Возбуждено уголовное дело о мошенничестве, фигурант заключен под стражу.
В субботу московский пенсионер отдал злоумышленникам более 27 млн рублей. Летом другой столичный пенсионер отдал аферистам миллионы рублей после видеозвонка лжечиновника.
До этого пожилая москвичка лишилась почти 35 млн рублей после общения по видеосвязи с мнимым силовиком.