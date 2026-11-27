Tекст: Алексей Дегтярёв

Служба спасения начнет оказывать психологическую и информационно-справочную поддержку людям, обратившимся по вопросам обеспечения общественной безопасности и предотвращения материального ущерба, передает РИА «Новости».

Система предназначена для автоматизации процессов сбора, обработки и хранения информации. Доступ к этим данным получат федеральные и региональные органы исполнительной власти, координационный центр правительства, ситуационный центр Совбеза и аппарат уполномоченного по правам человека.

Кабинет министров наделяется правом утверждать положение о централизованном сборе информации, определяющее функции базы данных, порядок доступа и требования к ее защите. Ожидается, что закон вступит в силу 1 января 2027 года.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу Совет Федерации одобрил закон о единых правилах передачи конфискованного имущества государству.